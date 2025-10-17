Китай манит без виз, но не без разочарований: почему Хайнань покорил не всех

Поездки за границу для россиян становятся всё сложнее: Европа недоступна, Турция с каждым сезоном дорожает, а Северная Корея пока остаётся экзотикой для смельчаков. Поэтому многие обращают внимание на Китай, где действует безвизовый режим и обещают мягкий климат, экзотику и восточное гостеприимство. Одной из таких путешественниц стала Елизавета из Тюмени — она выбрала остров Хайнань для свадебного путешествия и поделилась впечатлениями.

Первое впечатление: солнце, море и немного скуки

Хайнань называют "восточными Гавайями". Но, как выяснилось, отдых там — не для всех. Елизавета описывает его как "пенсионерский": шумных клубов нет, бары закрываются рано, ночная жизнь почти отсутствует. Впрочем, для пары, решившей провести тихий медовый месяц, это может быть плюсом.

Супруги поселились в четырёхзвёздочном отеле с видом на бухту. До пляжа — полтора километра, а из окна открывался небольшой кусочек моря между домами.

По словам девушки, номер был просторным, с огромной кроватью и ванной на балконе, но сервис оставлял желать лучшего.

"Отель приятный, хоть и ремонт чуть "уставший". Огромная удобная кровать, большая ванная на балконе. Сейф, у которого не работают кнопки. Персонал отзывчивый. Но это совсем не турецкий сервис, как по мне", — сказала Елизавета.

Бассейн при отеле оказался небольшим и неглубоким, развлечений не было вовсе. Только маленький магазинчик с напитками и снеками — "что-то вроде лавки у дома".

Море, которое почти не увидели

Пляж девушке понравился: песок мягкий, вода тёплая и чистая. Но плавать можно было лишь в узкой зоне, огороженной буйками. Китайцы строго следят за безопасностью и не позволяют туристам заплывать далеко.

"А ещё в 18:30 всех просят покинуть воду, так как у них подводные течения", — объяснила Елизавета.

К тому же погода подвела — в конце сентября на остров обрушился тайфун. За всё время отдыха супруги смогли искупаться всего несколько раз.

Экскурсии: от шелка до обезьян

Чтобы не скучать, Елизавета записалась на экскурсии. Первая — бесплатная обзорная — оказалась типичной рекламной ловушкой.

"Её не советую, ничего толком не рассказывают и не показывают. Возили в магазин шелка, в деревню, где из яда змей делают порошки, свозили на чайную церемонию, потом повезли в центр, где из акул что-то делают, но мы ушли оттуда", — поделилась девушка.

Всё сводилось к уговорам купить товары по завышенным ценам.

Зато платная поездка в буддистский храм Наньшань оставила приятное впечатление: ухоженный парк, величественные статуи и фигура Будды на берегу моря.

Потом молодожёны отправились в "романтический парк" с комнатами страха, зеркальными лабиринтами и фаер-шоу. Этот день Елизавета вспоминает с улыбкой — "наконец-то было весело".

Ещё одна экскурсия — на остров обезьян — оказалась самой запоминающейся.

"Они дикие, кусаются и царапаются, еду отбирают. Интересно наблюдать как за обезьянами, так и за людьми", — рассказала туристка.

Фрукты для кормления животных она взяла из отеля, ведь на месте их продавали втридорога.

Во сколько обошёлся отдых

Неделя на Хайнане стоила паре около 280 тысяч рублей. Основные расходы — перелёт и проживание (205 тысяч), остальное ушло на еду, такси и экскурсии.

"Считаю, что за эти деньги неплохо. Покатали на автобусе, покормили, всё рассказали и показали", — отметила Елизавета.

По её словам, цены в Китае почти такие же, как дома:

кокос — от 5 до 15 юаней;

магнитики — 5-10 юаней за набор;

банка Pepsi в кафе — 8 юаней;

лапша — около 30 юаней.

Главный минус — электромопеды

Больше всего девушку раздражало дорожное движение. По её словам, весь остров оккупирован электромопедами, которые ездят где угодно: по тротуарам, встречке и пляжным дорожкам.

"Раздражало больше всего то, что остров полностью захвачен электромопедами, они на острове главные. ПДД не соблюдают совсем, ездят как попало и где попало. По пешеходным тротуарам, по встречке — везде. Пешеходы — вообще никто", — пожаловалась Елизавета.

Полицейских она не видела ни разу, а мопеды, по её словам, "летают бесшумно, как призраки".

Сравнение: Турция против Китая

Параметр Турция Китай (Хайнань) Безвизовый режим Нет (визу оформляют заранее) Да Сервис в отелях Высокий, ориентирован на русскоязычных Средний, персонал не говорит по-русски Развлечения Ночные клубы, бары, экскурсии Тихие парки, буддистские храмы Цены Ниже в низкий сезон Сопоставимы с российскими Климат Средиземноморский, жаркий Тропический, с тайфунами

Советы тем, кто собирается на Хайнань

Едьте вне сезона дождей — с ноября по март. Берите наличные: не все принимают карты иностранных банков. Изучите пару фраз на китайском — это поможет в кафе и такси. Не рассчитывайте на турецкий уровень сервиса. Обязательно покупайте страховку: медицина для иностранцев дорогая.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: ехать на остров в сентябре.

Последствие: высокая вероятность тайфуна.

Альтернатива: планировать поездку на зиму.

• Ошибка: бронировать "четыре звезды" без отзывов.

Последствие: уставший ремонт и слабый сервис.

Альтернатива: выбирать отели с рейтингом не ниже 8,0.

• Ошибка: соглашаться на бесплатные экскурсии.

Последствие: поездки превращаются в шоп-туры.

Альтернатива: заранее покупать туры с лицензированным гидом.

Плюсы и минусы отдыха на Хайнане

Плюсы Минусы Безвизовый въезд Сезонные тайфуны Чистое тёплое море Много мопедов и шум Дешёвые фрукты и сувениры Слабый сервис Экзотические экскурсии Небольшие зоны для купания Безопасность и порядок Отсутствие ночной жизни

FAQ

Как выбрать время для поездки?

Лучше ехать с ноября по март — в это время нет тайфунов и температура комфортная.

Сколько стоит неделя отдыха?

В среднем от 250 до 300 тысяч рублей на двоих с перелётом и проживанием.

Что лучше — Хайнань или Таиланд?

Таиланд разнообразнее по экскурсиям и развлечениям, Хайнань тише и спокойнее, подходит для семейных пар.

Мифы и правда о Хайнане

• Миф: китайцы плохо относятся к туристам.

Правда: наоборот, местные дружелюбны, просто редко говорят по-английски.

• Миф: на острове опасно купаться.

Правда: при соблюдении правил пляж безопасен.

• Миф: Хайнань — дешёвое направление.

Правда: цены сравнимы с российскими курортами.

Интересные факты

Остров Хайнань раньше был местом ссылки для чиновников. Здесь растёт более 60 видов тропических фруктов. На Хайнане находится одна из самых высоких статуй Будды в мире — почти 108 метров.

А что если выбрать другое направление?

Если хочется настоящего драйва, можно отправиться в материковый Китай — например, в Гуанчжоу или Шанхай, где жизнь кипит днём и ночью. А вот Хайнань подойдёт тем, кто мечтает об уединении, прогулках по пляжу и ранних закатах.