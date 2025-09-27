Старой гвардии мало, новички не готовы: кто поведёт россиян по Китаю
Рост интереса к Китаю среди российских туристов после отмены виз открыл перед туроператорами новые перспективы, но одновременно поставил сложные кадровые задачи. Для качественной работы с направлением нужны специалисты, которых на рынке не хватает. Компании вынуждены полагаться на проверенных сотрудников и параллельно обучать новичков с нуля.
Опора на опытных и обучение молодых
Председатель совета директоров туроператора China Travel Сергей Назаров подчёркивает:
"Надежда пока на "старую гвардию” — тех, кто работает у нас давно, а новичков остается только выращивать".
По его словам, даже опытные кадры редко могут похвастаться глубоким знанием Китая. Масштабы страны огромны: её территория составляет около 67% от площади России, и каждая провинция обладает уникальными особенностями.
Руководитель китайского направления PAC Group Денис Полушин подтверждает нехватку профессионалов. В его компании профильный отдел был создан всего три года назад.
"Нужен не столько опыт, сколько желание и готовность учиться новому", — говорит он.
Новичков здесь обучают несколько месяцев, отправляют как минимум четыре раза в разные регионы Китая, после чего они сдают тест и только тогда приступают к полноценной работе.
Сравнение: старая гвардия и новые кадры
|Категория специалистов
|Преимущества
|Недостатки
|Опытные сотрудники
|Знание рынка, проверенные связи, умение решать сложные ситуации
|Недостаток актуальных знаний, риск "застрять" в старых подходах
|Новички
|Высокая мотивация, готовность учиться, свежий взгляд
|Отсутствие опыта, необходимость долгого обучения
Как обучают специалистов
Обучение включает несколько этапов:
-
Теоретическая подготовка по особенностям туризма в Китае.
-
Практические стажировки в компании.
-
Несколько рабочих поездок в разные регионы Китая.
-
Сдача итогового теста на знание страны.
-
Постепенное подключение к работе с туристами и партнёрами.
Такой подход позволяет сформировать специалистов "с нуля" и адаптировать их к текущим реалиям рынка.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: нанимать специалистов, работавших с Китаем много лет назад.
Последствие: устаревшие знания, сложности в работе.
Альтернатива: готовить новые кадры под современные условия.
-
Ошибка: ограничиваться теоретическим обучением.
Последствие: слабое понимание менталитета и традиций.
Альтернатива: обязательные поездки в Китай для погружения в культуру.
-
Ошибка: полагаться только на бренд компании при переговорах.
Последствие: недоверие со стороны китайских партнёров.
Альтернатива: строить личные связи и уделять внимание человеческому фактору.
А что если турпоток вырастет ещё больше?
При дальнейшем росте интереса к Китаю дефицит специалистов может стать ещё острее. Туроператоры будут вынуждены расширять программы обучения, открывать совместные курсы с вузами, привлекать преподавателей по китайскому языку и культуре. Возможно, появятся новые профессиональные стандарты и сертификация сотрудников, работающих с этим направлением.
Плюсы и минусы подготовки новичков
|Плюсы
|Минусы
|Возможность вырастить кадры под свои стандарты
|Высокие затраты на обучение
|Лояльность сотрудников, начинавших карьеру в компании
|Риск ухода специалистов после подготовки
|Свежий взгляд на рынок
|Долгое время до выхода на результат
|Гибкость в подходах
|Ограниченный опыт на старте
FAQ
Как долго готовят новичка к работе по китайскому направлению?
В среднем обучение занимает несколько месяцев и включает не менее четырёх поездок в Китай.
Почему нельзя просто нанять опытного менеджера по Азии?
Опыт работы с другими странами помогает, но Китай имеет совершенно особую специфику и требует отдельной подготовки.
Что ценят китайские партнёры в переговорщиках?
Не только бренд компании, но и умение находить общий язык, уважение к традициям и готовность строить долгосрочные отношения.
Мифы и правда
-
Миф: старый опыт работы в туризме по Китаю всегда полезен.
Правда: рынок меняется так быстро, что прошлый опыт часто устаревает.
-
Миф: достаточно знать китайский язык, чтобы работать с направлением.
Правда: важнее умение вести переговоры и понимать деловую культуру.
-
Миф: китайские партнёры ценят только крупные компании.
Правда: для них гораздо важнее доверие к конкретному человеку.
Три интересных факта
-
Китай занимает третье место в мире по числу объектов ЮНЕСКО, и каждому региону есть что предложить туристам.
-
В деловых переговорах китайские партнёры могут годами проверять надёжность компании перед заключением серьёзного договора.
-
Участие в традиционных китайских мероприятиях часто становится ключом к укреплению деловых связей.
Исторический контекст
-
1990-е годы — первые пакетные туры из России в Китай, ограниченные по географии.
-
2000-е годы — активное развитие шоп-туров в приграничные города.
-
2010-е годы — расширение направлений на всю территорию Китая.
-
2023 год — отмена виз для россиян и резкий рост интереса к стране.
