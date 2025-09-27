Старой гвардии мало, новички не готовы: кто поведёт россиян по Китаю

Рост интереса к Китаю среди российских туристов после отмены виз открыл перед туроператорами новые перспективы, но одновременно поставил сложные кадровые задачи. Для качественной работы с направлением нужны специалисты, которых на рынке не хватает. Компании вынуждены полагаться на проверенных сотрудников и параллельно обучать новичков с нуля.

Опора на опытных и обучение молодых

Председатель совета директоров туроператора China Travel Сергей Назаров подчёркивает:

"Надежда пока на "старую гвардию” — тех, кто работает у нас давно, а новичков остается только выращивать".

По его словам, даже опытные кадры редко могут похвастаться глубоким знанием Китая. Масштабы страны огромны: её территория составляет около 67% от площади России, и каждая провинция обладает уникальными особенностями.

Руководитель китайского направления PAC Group Денис Полушин подтверждает нехватку профессионалов. В его компании профильный отдел был создан всего три года назад.

"Нужен не столько опыт, сколько желание и готовность учиться новому", — говорит он.

Новичков здесь обучают несколько месяцев, отправляют как минимум четыре раза в разные регионы Китая, после чего они сдают тест и только тогда приступают к полноценной работе.

Сравнение: старая гвардия и новые кадры

Категория специалистов Преимущества Недостатки Опытные сотрудники Знание рынка, проверенные связи, умение решать сложные ситуации Недостаток актуальных знаний, риск "застрять" в старых подходах Новички Высокая мотивация, готовность учиться, свежий взгляд Отсутствие опыта, необходимость долгого обучения

Как обучают специалистов

Обучение включает несколько этапов:

Теоретическая подготовка по особенностям туризма в Китае. Практические стажировки в компании. Несколько рабочих поездок в разные регионы Китая. Сдача итогового теста на знание страны. Постепенное подключение к работе с туристами и партнёрами.

Такой подход позволяет сформировать специалистов "с нуля" и адаптировать их к текущим реалиям рынка.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: нанимать специалистов, работавших с Китаем много лет назад.

Последствие: устаревшие знания, сложности в работе.

Альтернатива: готовить новые кадры под современные условия.

Ошибка: ограничиваться теоретическим обучением.

Последствие: слабое понимание менталитета и традиций.

Альтернатива: обязательные поездки в Китай для погружения в культуру.

Ошибка: полагаться только на бренд компании при переговорах.

Последствие: недоверие со стороны китайских партнёров.

Альтернатива: строить личные связи и уделять внимание человеческому фактору.

А что если турпоток вырастет ещё больше?

При дальнейшем росте интереса к Китаю дефицит специалистов может стать ещё острее. Туроператоры будут вынуждены расширять программы обучения, открывать совместные курсы с вузами, привлекать преподавателей по китайскому языку и культуре. Возможно, появятся новые профессиональные стандарты и сертификация сотрудников, работающих с этим направлением.

Плюсы и минусы подготовки новичков

Плюсы Минусы Возможность вырастить кадры под свои стандарты Высокие затраты на обучение Лояльность сотрудников, начинавших карьеру в компании Риск ухода специалистов после подготовки Свежий взгляд на рынок Долгое время до выхода на результат Гибкость в подходах Ограниченный опыт на старте

FAQ

Как долго готовят новичка к работе по китайскому направлению?

В среднем обучение занимает несколько месяцев и включает не менее четырёх поездок в Китай.

Почему нельзя просто нанять опытного менеджера по Азии?

Опыт работы с другими странами помогает, но Китай имеет совершенно особую специфику и требует отдельной подготовки.

Что ценят китайские партнёры в переговорщиках?

Не только бренд компании, но и умение находить общий язык, уважение к традициям и готовность строить долгосрочные отношения.

Мифы и правда

Миф: старый опыт работы в туризме по Китаю всегда полезен.

Правда: рынок меняется так быстро, что прошлый опыт часто устаревает.

Миф: достаточно знать китайский язык, чтобы работать с направлением.

Правда: важнее умение вести переговоры и понимать деловую культуру.

Миф: китайские партнёры ценят только крупные компании.

Правда: для них гораздо важнее доверие к конкретному человеку.

Три интересных факта

Китай занимает третье место в мире по числу объектов ЮНЕСКО, и каждому региону есть что предложить туристам. В деловых переговорах китайские партнёры могут годами проверять надёжность компании перед заключением серьёзного договора. Участие в традиционных китайских мероприятиях часто становится ключом к укреплению деловых связей.

Исторический контекст