Олег Белов Опубликована сегодня в 20:33

Старой гвардии мало, новички не готовы: кто поведёт россиян по Китаю

В России усилился дефицит кадров для туризма в Китай — China Travel

Рост интереса к Китаю среди российских туристов после отмены виз открыл перед туроператорами новые перспективы, но одновременно поставил сложные кадровые задачи. Для качественной работы с направлением нужны специалисты, которых на рынке не хватает. Компании вынуждены полагаться на проверенных сотрудников и параллельно обучать новичков с нуля.

Опора на опытных и обучение молодых

Председатель совета директоров туроператора China Travel Сергей Назаров подчёркивает:

"Надежда пока на "старую гвардию” — тех, кто работает у нас давно, а новичков остается только выращивать".

По его словам, даже опытные кадры редко могут похвастаться глубоким знанием Китая. Масштабы страны огромны: её территория составляет около 67% от площади России, и каждая провинция обладает уникальными особенностями.

Руководитель китайского направления PAC Group Денис Полушин подтверждает нехватку профессионалов. В его компании профильный отдел был создан всего три года назад.

"Нужен не столько опыт, сколько желание и готовность учиться новому", — говорит он.

Новичков здесь обучают несколько месяцев, отправляют как минимум четыре раза в разные регионы Китая, после чего они сдают тест и только тогда приступают к полноценной работе.

Сравнение: старая гвардия и новые кадры

Категория специалистов Преимущества Недостатки
Опытные сотрудники Знание рынка, проверенные связи, умение решать сложные ситуации Недостаток актуальных знаний, риск "застрять" в старых подходах
Новички Высокая мотивация, готовность учиться, свежий взгляд Отсутствие опыта, необходимость долгого обучения

Как обучают специалистов

Обучение включает несколько этапов:

  1. Теоретическая подготовка по особенностям туризма в Китае.

  2. Практические стажировки в компании.

  3. Несколько рабочих поездок в разные регионы Китая.

  4. Сдача итогового теста на знание страны.

  5. Постепенное подключение к работе с туристами и партнёрами.

Такой подход позволяет сформировать специалистов "с нуля" и адаптировать их к текущим реалиям рынка.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: нанимать специалистов, работавших с Китаем много лет назад.
    Последствие: устаревшие знания, сложности в работе.
    Альтернатива: готовить новые кадры под современные условия.

  • Ошибка: ограничиваться теоретическим обучением.
    Последствие: слабое понимание менталитета и традиций.
    Альтернатива: обязательные поездки в Китай для погружения в культуру.

  • Ошибка: полагаться только на бренд компании при переговорах.
    Последствие: недоверие со стороны китайских партнёров.
    Альтернатива: строить личные связи и уделять внимание человеческому фактору.

А что если турпоток вырастет ещё больше?

При дальнейшем росте интереса к Китаю дефицит специалистов может стать ещё острее. Туроператоры будут вынуждены расширять программы обучения, открывать совместные курсы с вузами, привлекать преподавателей по китайскому языку и культуре. Возможно, появятся новые профессиональные стандарты и сертификация сотрудников, работающих с этим направлением.

Плюсы и минусы подготовки новичков

Плюсы Минусы
Возможность вырастить кадры под свои стандарты Высокие затраты на обучение
Лояльность сотрудников, начинавших карьеру в компании Риск ухода специалистов после подготовки
Свежий взгляд на рынок Долгое время до выхода на результат
Гибкость в подходах Ограниченный опыт на старте

FAQ

Как долго готовят новичка к работе по китайскому направлению?
В среднем обучение занимает несколько месяцев и включает не менее четырёх поездок в Китай.

Почему нельзя просто нанять опытного менеджера по Азии?
Опыт работы с другими странами помогает, но Китай имеет совершенно особую специфику и требует отдельной подготовки.

Что ценят китайские партнёры в переговорщиках?
Не только бренд компании, но и умение находить общий язык, уважение к традициям и готовность строить долгосрочные отношения.

Мифы и правда

  • Миф: старый опыт работы в туризме по Китаю всегда полезен.
    Правда: рынок меняется так быстро, что прошлый опыт часто устаревает.

  • Миф: достаточно знать китайский язык, чтобы работать с направлением.
    Правда: важнее умение вести переговоры и понимать деловую культуру.

  • Миф: китайские партнёры ценят только крупные компании.
    Правда: для них гораздо важнее доверие к конкретному человеку.

Три интересных факта

  1. Китай занимает третье место в мире по числу объектов ЮНЕСКО, и каждому региону есть что предложить туристам.

  2. В деловых переговорах китайские партнёры могут годами проверять надёжность компании перед заключением серьёзного договора.

  3. Участие в традиционных китайских мероприятиях часто становится ключом к укреплению деловых связей.

Исторический контекст

  • 1990-е годы — первые пакетные туры из России в Китай, ограниченные по географии.

  • 2000-е годы — активное развитие шоп-туров в приграничные города.

  • 2010-е годы — расширение направлений на всю территорию Китая.

  • 2023 год — отмена виз для россиян и резкий рост интереса к стране.

