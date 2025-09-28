Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована вчера в 23:02

Без виз — с перегрузкой: китайское направление трещит по швам из-за нехватки специалистов

Туроператоры в России столкнулись с нехваткой специалистов по Китаю

Отмена виз между Россией и Китаем дала мощный толчок развитию турпотока, но вместе с ростом спроса туроператоры столкнулись с нехваткой специалистов. Китайское направление требует особых знаний и опыта, а подготовленных кадров на рынке крайне мало.

Почему специалистов не хватает

Председатель совета директоров China Travel Сергей Назаров признаёт:

"Надежда пока на старую гвардию — тех, кто работает у нас давно, а новичков остается только выращивать", — сказал он.

Даже опытные менеджеры редко могут досконально знать Китай. Страна огромна: её территория составляет 67% от российской, а каждая провинция имеет собственные традиции и специфику.

Руководитель китайского направления PAC Group Денис Полушин подтверждает, что квалифицированных сотрудников единицы. В компании профильный отдел был создан всего три года назад — фактически с нуля. Чаще всего в команду берут людей, ранее занимавшихся другими странами, и интенсивно переобучают.

"Нужен не столько опыт, сколько желание и готовность учиться новому", — пояснил он.

Как готовят кадры

  • Новички проходят несколько месяцев обучения.

  • Каждый специалист обязан совершить не менее 4 поездок в разные регионы Китая.

  • После этого сдают тест, и только тогда допускаются к работе с клиентами.

Полушин отмечает, что ставка на бывших специалистов по Китаю не всегда оправдана: рынок изменился, и старый опыт часто теряет актуальность.

Особые сложности

Главная задача — вырастить сотрудников, которые смогут работать с принимающими партнёрами в Китае. Здесь действуют иные правила бизнеса:

  • китайские партнёры ценят не бренд компании, а способность её представителей находить общий язык;

  • переговоры ведутся непросто, а выгодные условия удаётся получить только тем, кто заслужил доверие;

  • на формирование деловых связей уходят годы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагаться на старый опыт специалистов.
    Последствие: неактуальные знания и ошибки в организации туров.
    Альтернатива: обучение и стажировки в Китае.

  • Ошибка: отправлять неподготовленных менеджеров на переговоры.
    Последствие: потеря доверия у китайских партнёров.
    Альтернатива: готовить сотрудников к особенностям менталитета и бизнес-среды.

  • Ошибка: делать упор только на бренд компании.
    Последствие: отсутствие лояльности у партнёров.
    Альтернатива: развивать персональные контакты и доверие.

Плюсы и минусы роста турпотока

Плюсы Минусы
Увеличение числа туристов и доходов Дефицит кадров и высокая стоимость специалистов
Расширение ассортимента туров Долгая подготовка сотрудников
Сотрудничество с новыми регионами Китая Сложные переговоры с принимающей стороной

FAQ

Кого туроператоры берут в китайские отделы?
Чаще всего менеджеров с опытом по другим странам, которых затем переобучают.

Сколько длится подготовка специалиста?
Несколько месяцев обучения плюс минимум 4 поездки по регионам Китая.

Почему старый опыт работы с Китаем не всегда ценен?
Рынок меняется, и многие практики прошлого уже не работают.

Мифы и правда

  • Миф: любой опытный менеджер может работать с Китаем.
    Правда: без знаний менталитета и особенностей страны успеха не будет.

  • Миф: китайские партнёры ценят крупные бренды.
    Правда: решающее значение имеют личные отношения и доверие.

  • Миф: туроператоры легко находят кадры.
    Правда: специалистов крайне мало, и их приходится "выращивать".

3 интересных факта

  1. Каждая провинция Китая имеет свои культурные особенности, что делает туризм в стране уникальным.

  2. В Китае деловые отношения строятся на принципе "гуаньси" — системе личных связей и доверия.

  3. PAC Group создавал китайское направление "с нуля", вкладывая в обучение сотрудников значительные ресурсы.

Исторический контекст

  • В 1990-е годы поездки в Китай были нишевыми, туроператоры предлагали ограниченные маршруты.

  • В 2000-е начался рост интереса благодаря бизнес- и образовательным поездкам.

  • Сегодня, после отмены виз, направление стало массовым, и спрос опережает кадровые возможности турбизнеса.

