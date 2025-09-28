Без виз — с перегрузкой: китайское направление трещит по швам из-за нехватки специалистов
Отмена виз между Россией и Китаем дала мощный толчок развитию турпотока, но вместе с ростом спроса туроператоры столкнулись с нехваткой специалистов. Китайское направление требует особых знаний и опыта, а подготовленных кадров на рынке крайне мало.
Почему специалистов не хватает
Председатель совета директоров China Travel Сергей Назаров признаёт:
"Надежда пока на старую гвардию — тех, кто работает у нас давно, а новичков остается только выращивать", — сказал он.
Даже опытные менеджеры редко могут досконально знать Китай. Страна огромна: её территория составляет 67% от российской, а каждая провинция имеет собственные традиции и специфику.
Руководитель китайского направления PAC Group Денис Полушин подтверждает, что квалифицированных сотрудников единицы. В компании профильный отдел был создан всего три года назад — фактически с нуля. Чаще всего в команду берут людей, ранее занимавшихся другими странами, и интенсивно переобучают.
"Нужен не столько опыт, сколько желание и готовность учиться новому", — пояснил он.
Как готовят кадры
-
Новички проходят несколько месяцев обучения.
-
Каждый специалист обязан совершить не менее 4 поездок в разные регионы Китая.
-
После этого сдают тест, и только тогда допускаются к работе с клиентами.
Полушин отмечает, что ставка на бывших специалистов по Китаю не всегда оправдана: рынок изменился, и старый опыт часто теряет актуальность.
Особые сложности
Главная задача — вырастить сотрудников, которые смогут работать с принимающими партнёрами в Китае. Здесь действуют иные правила бизнеса:
-
китайские партнёры ценят не бренд компании, а способность её представителей находить общий язык;
-
переговоры ведутся непросто, а выгодные условия удаётся получить только тем, кто заслужил доверие;
-
на формирование деловых связей уходят годы.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: полагаться на старый опыт специалистов.
Последствие: неактуальные знания и ошибки в организации туров.
Альтернатива: обучение и стажировки в Китае.
-
Ошибка: отправлять неподготовленных менеджеров на переговоры.
Последствие: потеря доверия у китайских партнёров.
Альтернатива: готовить сотрудников к особенностям менталитета и бизнес-среды.
-
Ошибка: делать упор только на бренд компании.
Последствие: отсутствие лояльности у партнёров.
Альтернатива: развивать персональные контакты и доверие.
Плюсы и минусы роста турпотока
|Плюсы
|Минусы
|Увеличение числа туристов и доходов
|Дефицит кадров и высокая стоимость специалистов
|Расширение ассортимента туров
|Долгая подготовка сотрудников
|Сотрудничество с новыми регионами Китая
|Сложные переговоры с принимающей стороной
FAQ
Кого туроператоры берут в китайские отделы?
Чаще всего менеджеров с опытом по другим странам, которых затем переобучают.
Сколько длится подготовка специалиста?
Несколько месяцев обучения плюс минимум 4 поездки по регионам Китая.
Почему старый опыт работы с Китаем не всегда ценен?
Рынок меняется, и многие практики прошлого уже не работают.
Мифы и правда
-
Миф: любой опытный менеджер может работать с Китаем.
Правда: без знаний менталитета и особенностей страны успеха не будет.
-
Миф: китайские партнёры ценят крупные бренды.
Правда: решающее значение имеют личные отношения и доверие.
-
Миф: туроператоры легко находят кадры.
Правда: специалистов крайне мало, и их приходится "выращивать".
3 интересных факта
-
Каждая провинция Китая имеет свои культурные особенности, что делает туризм в стране уникальным.
-
В Китае деловые отношения строятся на принципе "гуаньси" — системе личных связей и доверия.
-
PAC Group создавал китайское направление "с нуля", вкладывая в обучение сотрудников значительные ресурсы.
Исторический контекст
-
В 1990-е годы поездки в Китай были нишевыми, туроператоры предлагали ограниченные маршруты.
-
В 2000-е начался рост интереса благодаря бизнес- и образовательным поездкам.
-
Сегодня, после отмены виз, направление стало массовым, и спрос опережает кадровые возможности турбизнеса.
