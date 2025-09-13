Дешевле летать, дороже отдыхать: как безвиз с Китаем изменит рынок
По данным Telegram-канала Shot, стоимость туров в Китай в октябре 2025 года варьируется от 170 тыс. до 300 тыс. рублей на двоих за 7-10 ночей.
Почему прогнозируют рост цен
Представитель Ассоциации туроператоров России (АТОР) объяснил, что в ближайшие 2-3 недели возможен спекулятивный скачок цен. Причина — ажиотажный спрос после введения безвизового режима для россиян.
Есть и другие риски:
-
недобросовестные игроки рынка заранее массово бронируют туры,
-
затем они перепродают их по завышенной стоимости.
Долгосрочный прогноз
Эксперты подчёркивают: рост цен будет временным.
-
В дальнейшем стоимость снизится благодаря росту конкуренции,
-
особенно это касается авиаперевозок между российскими и китайскими городами.
Контекст
С 15 сентября 2025 года россияне смогут находиться в Китае до 30 дней без визы. Нововведение вызвало резкий интерес к направлению и стало одним из факторов роста турпотока.
