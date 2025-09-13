Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Великая Китайская стена
© Designed by Freepik is licensed under public domain
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:26

Дешевле летать, дороже отдыхать: как безвиз с Китаем изменит рынок

Туроператоры предупреждают о временном росте цен на поездки в Китай из-за ажиотажа

По данным Telegram-канала Shot, стоимость туров в Китай в октябре 2025 года варьируется от 170 тыс. до 300 тыс. рублей на двоих за 7-10 ночей.

Почему прогнозируют рост цен

Представитель Ассоциации туроператоров России (АТОР) объяснил, что в ближайшие 2-3 недели возможен спекулятивный скачок цен. Причина — ажиотажный спрос после введения безвизового режима для россиян.

Есть и другие риски:

  • недобросовестные игроки рынка заранее массово бронируют туры,

  • затем они перепродают их по завышенной стоимости.

Долгосрочный прогноз

Эксперты подчёркивают: рост цен будет временным.

  • В дальнейшем стоимость снизится благодаря росту конкуренции,

  • особенно это касается авиаперевозок между российскими и китайскими городами.

Контекст

С 15 сентября 2025 года россияне смогут находиться в Китае до 30 дней без визы. Нововведение вызвало резкий интерес к направлению и стало одним из факторов роста турпотока.

