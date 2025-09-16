Безвиз — и без работы? Китай выходит на рынок, и туроператоры уже бьют тревогу
Введение безвизового режима между Россией и Китаем снова вызвало дискуссии о том, как изменится рынок туризма. Российские туроператоры уже готовятся к новым условиям: теперь конкурировать им придется не только между собой, но и с китайскими компаниями, которые активно выходят на рынок.
"Хана всем туроператорам, принимавшим китайцев, — ищите другой рынок. Хана всем туроператорам, отправлявшим россиян на материковый Китай", — отреагировал один из подписчиков телеграм-канала "Крыша ТурДома".
Комментарий, несмотря на резкий тон, отражает реальные опасения части игроков. Китайские фирмы уже давно закрепились в России, особенно в сфере приема туристов. До пандемии они успели открыть собственные отели, рестораны, магазины и транспортные компании, обслуживавшие исключительно приезжающих группами китайцев. При этом часть операций велась по "серым схемам", что позволяло минимизировать налоги. В результате, как подсчитывали эксперты, в российской экономике оставалось не более 40% потраченных китайскими туристами средств.
Китайский фактор в туризме
Попытки выйти в выездной сегмент китайские компании предпринимали и раньше, но их притормозили пандемия и бюрократия. Сейчас безвизовый режим снимает одно из главных ограничений, и конкуренция может обостриться.
Однако паниковать, по мнению экспертов, не стоит.
"Это не катастрофа, работы хватит на всех. Конечно, они будут демпинговать, как пробовали до пандемии. Но сейчас другая ситуация, и работать по "серым” схемам на выезд не получится", — отметил генеральный директор туроператора "Транс-Шоу Тур" Сергей Назаров.
Если китайские игроки будут соблюдать правила и платить налоги, то снижение цен станет частью честной рыночной конкуренции.
Сравнение: российские и китайские туроператоры
|Параметр
|Российские туроператоры
|Китайские туроператоры
|Основной рынок
|Россия, СНГ, популярные зарубежные направления
|Китай, въезд в Россию, расширение выездного сегмента
|Модель работы
|Классическая, с агентской сетью
|Часто собственные объекты (отели, рестораны, транспорт)
|Проблемы
|Рост затрат, конкуренция внутри рынка
|Необходимость легализации схем и уплаты налогов
|Преимущества
|Знание локального рынка, гибкость
|Возможность демпинговать и использовать готовую инфраструктуру
Советы шаг за шагом для туроператоров
- Анализировать цены конкурентов и оперативно корректировать предложения.
- Делать акцент на уникальные турпродукты — авторские маршруты, комбинированные туры, гастро- и этнотуризм.
- Усилить работу с агентами и удерживать ключевых партнеров, предлагая бонусы и поддержку.
- Вкладываться в цифровые сервисы: онлайн-бронирование, мобильные приложения, удобные платежные системы.
- Поддерживать прозрачность работы и налоговую дисциплину, чтобы избежать проблем с проверками.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: игнорировать приход китайских конкурентов.
→ Последствие: потеря доли рынка.
→ Альтернатива: выстраивать стратегию, учитывая новые условия.
-
Ошибка: пытаться демпинговать без расчёта.
→ Последствие: убытки и снижение качества услуг.
→ Альтернатива: сосредоточиться на ценности и сервисе, а не только на цене.
-
Ошибка: пренебрегать розничными агентами.
→ Последствие: уход сотрудников в "свободное плавание".
→ Альтернатива: развивать лояльность и предлагать партнёрские программы.
А что если…
А что если китайские компании займут сильные позиции и в выездном сегменте? Это может привести к удешевлению туров в Китай для россиян, а также к развитию новых маршрутов и сервисов. При этом часть российских компаний будет вынуждена перестраиваться или искать нишевые направления.
Плюсы и минусы конкуренции
|Плюсы
|Минусы
|Снижение цен на туры
|Риск ухода денег из экономики РФ
|Повышение качества услуг
|Усиление демпинга
|Расширение ассортимента предложений
|Возможность ухода агентов из фирм
|Развитие новых направлений
|Рост нагрузки на налоговые органы
FAQ
Могут ли китайские компании полностью вытеснить российских туроператоров?
Нет, рынок слишком большой. Но они займут часть сегмента, особенно по направлениям в Китай.
Как изменятся цены на туры в Китай?
С высокой вероятностью они снизятся благодаря конкуренции и более дешёвым предложениям от китайских операторов.
Стоит ли туристам опасаться за качество?
Нет, при работе по официальным схемам конкуренция приведёт к улучшению сервиса.
Мифы и правда
-
Миф: китайцы полностью захватят российский рынок.
Правда: они займут лишь часть сегмента, а работы хватит всем.
-
Миф: российские компании не выдержат конкуренции.
Правда: многие уже сотрудничают с китайскими DMC и успешно интегрируются.
-
Миф: безвиз автоматически означает обвал рынка.
Правда: рынок просто станет более конкурентным и разнообразным.
3 интересных факта
- До пандемии китайские туристы тратили в России миллиарды долларов, но большая часть средств уходила мимо бюджета.
- Китайские компании часто создавали инфраструктуру "под ключ" для своих групп — от автобусов до магазинов.
- В 2025 году Россия впервые открыла полноценный безвиз с КНР, что стало прорывом для двустороннего туризма.
Исторический контекст
- До 2019 года: массовый поток китайских туристов в Россию, развитие "китайских кластеров".
- 2020-2021 годы: пандемия закрывает границы и останавливает конкуренцию.
- 2022-2024 годы: постепенное восстановление, ограниченный рост турпотока.
- 2025 год: безвизовый режим даёт новый импульс и ставит вопрос о конкуренции заново.
