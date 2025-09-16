Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Китай
© commons.wikimedia.org by Peter K Burian is licensed under CC BY-SA 4.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:22

Безвиз — и без работы? Китай выходит на рынок, и туроператоры уже бьют тревогу

Сергей Назаров: безвиз с КНР не приведёт к катастрофе для российских туроператоров

Введение безвизового режима между Россией и Китаем снова вызвало дискуссии о том, как изменится рынок туризма. Российские туроператоры уже готовятся к новым условиям: теперь конкурировать им придется не только между собой, но и с китайскими компаниями, которые активно выходят на рынок.

"Хана всем туроператорам, принимавшим китайцев, — ищите другой рынок. Хана всем туроператорам, отправлявшим россиян на материковый Китай", — отреагировал один из подписчиков телеграм-канала "Крыша ТурДома".

Комментарий, несмотря на резкий тон, отражает реальные опасения части игроков. Китайские фирмы уже давно закрепились в России, особенно в сфере приема туристов. До пандемии они успели открыть собственные отели, рестораны, магазины и транспортные компании, обслуживавшие исключительно приезжающих группами китайцев. При этом часть операций велась по "серым схемам", что позволяло минимизировать налоги. В результате, как подсчитывали эксперты, в российской экономике оставалось не более 40% потраченных китайскими туристами средств.

Китайский фактор в туризме

Попытки выйти в выездной сегмент китайские компании предпринимали и раньше, но их притормозили пандемия и бюрократия. Сейчас безвизовый режим снимает одно из главных ограничений, и конкуренция может обостриться.

Однако паниковать, по мнению экспертов, не стоит.

"Это не катастрофа, работы хватит на всех. Конечно, они будут демпинговать, как пробовали до пандемии. Но сейчас другая ситуация, и работать по "серым” схемам на выезд не получится", — отметил генеральный директор туроператора "Транс-Шоу Тур" Сергей Назаров.

Если китайские игроки будут соблюдать правила и платить налоги, то снижение цен станет частью честной рыночной конкуренции.

Сравнение: российские и китайские туроператоры

Параметр Российские туроператоры Китайские туроператоры
Основной рынок Россия, СНГ, популярные зарубежные направления Китай, въезд в Россию, расширение выездного сегмента
Модель работы Классическая, с агентской сетью Часто собственные объекты (отели, рестораны, транспорт)
Проблемы Рост затрат, конкуренция внутри рынка Необходимость легализации схем и уплаты налогов
Преимущества Знание локального рынка, гибкость Возможность демпинговать и использовать готовую инфраструктуру

Советы шаг за шагом для туроператоров

  1. Анализировать цены конкурентов и оперативно корректировать предложения.
  2. Делать акцент на уникальные турпродукты — авторские маршруты, комбинированные туры, гастро- и этнотуризм.
  3. Усилить работу с агентами и удерживать ключевых партнеров, предлагая бонусы и поддержку.
  4. Вкладываться в цифровые сервисы: онлайн-бронирование, мобильные приложения, удобные платежные системы.
  5. Поддерживать прозрачность работы и налоговую дисциплину, чтобы избежать проблем с проверками.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать приход китайских конкурентов.
    → Последствие: потеря доли рынка.
    → Альтернатива: выстраивать стратегию, учитывая новые условия.

  • Ошибка: пытаться демпинговать без расчёта.
    → Последствие: убытки и снижение качества услуг.
    → Альтернатива: сосредоточиться на ценности и сервисе, а не только на цене.

  • Ошибка: пренебрегать розничными агентами.
    → Последствие: уход сотрудников в "свободное плавание".
    → Альтернатива: развивать лояльность и предлагать партнёрские программы.

А что если…

А что если китайские компании займут сильные позиции и в выездном сегменте? Это может привести к удешевлению туров в Китай для россиян, а также к развитию новых маршрутов и сервисов. При этом часть российских компаний будет вынуждена перестраиваться или искать нишевые направления.

Плюсы и минусы конкуренции

Плюсы Минусы
Снижение цен на туры Риск ухода денег из экономики РФ
Повышение качества услуг Усиление демпинга
Расширение ассортимента предложений Возможность ухода агентов из фирм
Развитие новых направлений Рост нагрузки на налоговые органы

FAQ

Могут ли китайские компании полностью вытеснить российских туроператоров?
Нет, рынок слишком большой. Но они займут часть сегмента, особенно по направлениям в Китай.

Как изменятся цены на туры в Китай?
С высокой вероятностью они снизятся благодаря конкуренции и более дешёвым предложениям от китайских операторов.

Стоит ли туристам опасаться за качество?
Нет, при работе по официальным схемам конкуренция приведёт к улучшению сервиса.

Мифы и правда

  • Миф: китайцы полностью захватят российский рынок.
    Правда: они займут лишь часть сегмента, а работы хватит всем.

  • Миф: российские компании не выдержат конкуренции.
    Правда: многие уже сотрудничают с китайскими DMC и успешно интегрируются.

  • Миф: безвиз автоматически означает обвал рынка.
    Правда: рынок просто станет более конкурентным и разнообразным.

3 интересных факта

  1. До пандемии китайские туристы тратили в России миллиарды долларов, но большая часть средств уходила мимо бюджета.
  2. Китайские компании часто создавали инфраструктуру "под ключ" для своих групп — от автобусов до магазинов.
  3. В 2025 году Россия впервые открыла полноценный безвиз с КНР, что стало прорывом для двустороннего туризма.

Исторический контекст

  • До 2019 года: массовый поток китайских туристов в Россию, развитие "китайских кластеров".
  • 2020-2021 годы: пандемия закрывает границы и останавливает конкуренцию.
  • 2022-2024 годы: постепенное восстановление, ограниченный рост турпотока.
  • 2025 год: безвизовый режим даёт новый импульс и ставит вопрос о конкуренции заново.

