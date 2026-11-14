Китай вышел за пределы прежних оценок: разведка США увидела новую угрозу спутникам на орбите

Разведывательное управление Министерства обороны США (РУМО) опубликовало третье издание доклада «Угрозы безопасности в космосе». Впервые в нем говорится, что Китай создает противокосмические средства орбитального базирования, способные угрожать космическим аппаратам. Раньше РУМО оценивало только наземные средства поражения.

По данным разведки, к концу 2020-х годов Китай может вывести на орбиту оружие направленной энергии, а также построить более мощные наземные установки, способные поражать спутники выше низких орбит. К оружию направленной энергии относятся лазерные и микроволновые системы. Пока наиболее распространены лазеры, которыми ослепляют оптико-электронные датчики спутников.

Главное отличие нового доклада от прежних — вывод о том, что у Народно-освободительной армии Китая (НОАК) уже есть орбитальные средства радиопомех. Если в докладах 2019 и 2022 годов речь шла в основном о наземных системах, то теперь РУМО пишет о сочетании наземных и орбитальных средств, которое дает Китаю разные варианты подавления в случае конфликта. Кроме того, ведомство с высокой степенью уверенности утверждает, что китайские компании разрабатывают средства РЭБ для подавления РЛС с синтезированной апертурой антенны, в том числе на разведывательных спутниках. Раньше такая возможность оценивалась лишь как вероятная.

РУМО также считает, что Китай, вероятно, развернет новые противоспутниковые ракеты, способные поражать аппараты на низких, средних и высоких орбитах. В докладе упоминаются недавние случаи, когда китайские спутники на геосинхронной орбите маневрировали в 10 км от аппаратов других стран. Такие сближения не соответствуют заявленным задачам спутников, и разведка делает вывод, что их истинное назначение скрывают.

Китайский орбитальный самолет

В доклад вошел редкий снимок экспериментального китайского орбитального самолета, сделанный коммерческим спутником Maxar. По форме аппарат напоминает американский беспилотный орбитальный самолет X-37B. Как отмечает РУМО, такие аппараты многоразовые и более маневренные, чем обычные спутники, поэтому лучше подходят для ряда задач. Китайский аппарат на орбите сближался с другими спутниками и облетал их.

Иран и КНДР

Помимо Китая, доклад отмечает рост противокосмической активности Ирана и КНДР. Так, Иран создавал радиопомехи, нарушая связь и навигацию в районе Ормузского пролива. Во время операции Epic Fury США и Иран выводили из строя космические средства друг друга, чтобы сорвать боевые действия на земле. США утверждают, что добились в этом противостоянии «превосходства в космосе», однако подробности действий Ирана в докладе не раскрываются.

КНДР, по данным РУМО, в 2023 году успешно вывела на орбиту разведывательный спутник и, вероятно, разрабатывает средства подавления военных сигналов GPS.