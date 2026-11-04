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Китайская космическая станция
Китайская космическая станция
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Арсений Громов Опубликована сегодня в 3:41

Монополия США дала трещину: Китай вплотную подобрался к многоразовым космическим кораблям

Управление военной разведки США (DIA) в отчёте о проблемах безопасности в космосе, опубликованном 26 октября, представило изображение китайского многоразового грузового корабля Shenlong на орбите. Снимок был сделан в 2024 году американской частной спутниковой компанией Vantor (ранее известной как Maxar).

Согласно данным DIA, Пекин с 2020 года выполнил четыре миссии на Shenlong. За первые три полёта аппарат провёл на орбите 546 суток. Четвёртая миссия, запущенная в феврале 2026 года, на момент публикации отчёта, как полагают, ещё продолжается.

На фотографии видна брюшная часть фюзеляжа, покрытая чёрной теплозащитной плитой. Также различимы два соседних отсека, вероятно, содержащих шасси, и элементы дорсальной структуры, включая одно большое вертикальное оперение и "раковинные" грузовые двери, расположенные посередине корпуса, сразу перед малоразмахными крыльями. Белые грузовые двери видны в открытом состоянии, выступающие из основного фюзеляжа.

На кормовой части аппарата, где на других многоразовых космических аппаратах, таких как Boeing X-37B или retired Rockwell Space Shuttle, обычно размещаются сопла двигателей, закреплён неразработанный внешний модуль. От этого модуля развёрнуты две солнечные панели, назначение которых в отчёте DIA не уточняется. Вероятно, модуль был выведен на орбиту уже в собранном состоянии вместе с Shenlong — подобная конфигурация использовалась и на американском X-37B.

Стратегия многоразовости

DIA отмечает, что историческая зависимость от одноразовых носителей делала доступ в космос "дорогим и эксклюзивным". Многоразовые технологии, хотя и более сложные и дорогие в разработке, позволяют существенно снизить стоимость космических полётов за счёт восстановления и повторного использования ступеней ракет, обтекателей и капсул. В настоящее время, по оценке агентства, США остаются единственной страной, располагающей действующей программой многоразовых носителей (R-SLV), тогда как Китай стремится стать второй страной, обладающей такой возможностью.

Китайские космические компании разрабатывают R-SLV, чтобы помочь Пекину достичь более широких военных, гражданских и коммерческих целей в космосе. Многоразовые системы представляют собой привлекательный вариант для обеспечения темпов запусков, необходимых для вывода и поддержания работоспособности крупных развёрнутых спутниковых группировок.

Собственные многоразовые возможности США значительно ослабли после вывода из эксплуатации пилотируемого "Спейс-шаттла" в 2011 году. В настоящее время Вооружённые силы США (USSF) эксплуатируют секретный аппарат X-37B, выполняющий миссии с высокой продолжительностью нахождения на орбите. Природа этих миссий официально описывается как поддержка научных экспериментов для правительственных и частных партнёров. С 2010 года, когда состоялся первый полёт, завершено семь миссий X-37B. Компания Boeing ранее подтвердила, что используются два аппарата, которые к моменту запуска восьмой миссии в августе 2025 года суммарно накопили 4208 суток на орбите.

Космическая стратегия Китая

По данным DIA, Китай более чем втрое увеличил количество ежегодных космических запусков за последнее десятилетие — с 22 в 2016 году до 93 в 2025 году. Агентство указывает, что Китай рассматривает космос как стратегический приоритет для обеспечения военного превосходства и политического влияния. Пекин воспринимает космическое сдерживание как составляющую военного сдерживания и стремится использовать широкий спектр опций, включая обратимые и необратимые контркосмические удары, для максимизации оперативной эффективности и гибкости.

Помимо Shenlong, Китай разрабатывает более совершенный многоразовый космический аппарат Haolong-1. Согласно DIA, он предназначен для обеспечения дешёвой транспортировки грузов на пилотируемую орбитальную станцию Tiangong, запущенную в 2021 году. Модель аппарата Haolong была представлена государственным аэрокосмическим производителем КНР AVIC на авиасалоне в Чжухае в 2024 году. Примерно в тот же период AVIC получила контракт на разработку программы Haolong.

Автор Арсений Громов
Аналитик и корреспондент NewsInfo.Ru. Закончил УрФУ и РАНХиГС. Эксперт по региональной повестке, политическим и экономическим вопросам

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