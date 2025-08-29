Москва зовёт Пекин в автопром: шанс на рывок или риск для отрасли

Может ли Россия стать ключевым партнёром Китая в автомобильной промышленности? Этот вопрос всё чаще звучит на фоне растущего интереса китайских автогигантов к российскому рынку. И, похоже, ответ на него уже очевиден: Москва готова предложить Пекину максимально комфортные условия для совместных проектов.

Новые возможности для автопрома

Посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что наша страна открыта для сотрудничества с китайскими компаниями, желающими развивать производство автомобилей в России. По его словам, правительство создаёт удобные механизмы регулирования и поддержку для инвесторов, которые готовы вкладываться в совместные проекты.

"Россия открыта для новых проектов с Китаем по совместному производству автомобилей. Мы открыты для новых проектов в этой сфере, для поддержки которых в нашей стране создаются необходимые регуляторные инструменты", — подчеркнул Моргулов.

Пример, который уже работает

Одним из ярких примеров российско-китайского партнёрства посол назвал завод Great Wall Motors в Тульской области. Сегодня это предприятие входит в число крупнейших площадок страны и по объёму выпуска уступает лишь Волжскому автозаводу.