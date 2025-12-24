Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 18:34

Китай вводит штрафы и аресты за контент в личных переписках: новые правила затронут мессенджеры

В Китае с 1 января ужесточили наказание за секстинг в личных чатах — власти КНР

Китай ужесточает регулирование частной цифровой коммуникации — новые нормы фактически вводят более жесткие санкции за пересылку "непристойных" материалов даже в личных переписках. С 1 января в стране вступают в силу правила, усиливающие ответственность за обмен порнографическими изображениями в мессенджерах, включая WeChat. Изменения направлены на борьбу с распространением откровенного контента в интернете и особенно затрагивают риски вовлечения несовершеннолетних, но одновременно вызывают дискуссию о границах вмешательства государства в приватную сферу.

Какие меры вводятся и какие наказания предусмотрены

Обновлённые нормы предполагают увеличение штрафов и расширение административных санкций за пересылку порнографических материалов в личных сообщениях. Максимальный штраф может достигать $700, а также предусматривается административный арест сроком до 15 суток. Законодатели указывают, что изменения призваны закрыть "регулятивные пробелы", которые возникли из-за того, что способы обмена изображениями в сети стали намного разнообразнее и быстрее, чем механизмы контроля.

Под действие правил подпадает в том числе обмен файлами и картинками в популярных мессенджерах.

Что стало поводом для ужесточения и какую проблему обсуждают в КНР

Одним из триггеров для усиления политики стал резонансный инцидент летом 2025 года, когда в Telegram-группе MaskPark распространялись интимные фотографии женщин, сделанные без их согласия. История вызвала широкую общественную реакцию и стала поводом для обсуждения объективации женщин в китайском интернет-пространстве.

Эксперты отмечают, что новые меры действительно могут повысить защищенность молодежи и сократить нелегальный оборот изображений. Однако они же предупреждают о рисках чрезмерно широкого толкования, которое теоретически может затронуть и взрослые формы общения при взаимном согласии. Именно этот вопрос — где проходит граница между защитой и вмешательством — становится ключевым в обсуждении будущей практики применения норм.

Почему эти изменения вызывают опасения и как реагируют пользователи

Обсуждение в китайских соцсетях оказалось неоднозначным. Часть пользователей поддерживает курс на борьбу с незаконным контентом, указывая на необходимость защиты женщин и подростков от цифрового насилия. Другие выражают тревогу по поводу усиления контроля над личной перепиской и возможного расширения полномочий государства в оценке того, что считается допустимым в частной коммуникации.

Ранее регуляторы уже проводили кампании против "вульгарных" прямых эфиров и порнографического контента, а теперь акцент смещается на более глубокий уровень — контроль частных каналов обмена изображениями и текстами.

