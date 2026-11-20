Комиссия США по экономическим аспектам и безопасности (U.S.-China Economic and Security Review Commission) призвала Конгресс ввести санкции против Китая в ответ на задержание и усиленные проверки коммерческих судов под флагом Панамы. Об этом говорится в годовом отчете ведомства, представленном 18 ноября.

По мнению Комиссии, действия Пекина носили характер «экономического принуждения». Речь идет о систематическом использовании проверок безопасности судов в китайских портах как инструмента давления на Панаму, которая владеет крупнейшим в мире судовым регистром. В качестве возможной причины давления рассматривается решение Верховного суда Панамы об аннулировании концессии на управление терминалами в Балбоа и Кристобале, принадлежавшей компании CK Hutchison.

Китайская сторона отрицает факт реторсий. Официальный Пекин признал факт увеличения числа инспекций, однако объяснил это участившимися инцидентами с судами панамского флага, включая столкновения с рыболовецкими судами.

Статистика, приведенная в отчете со ссылкой на данные Tokyo MOU, фиксирует резкий скачок проверок: с обычного среднего показателя в 21 проверку в месяц до 140 в мае 2026 года. По оценкам Комиссии, всего проверкам подверглись около 500 судов. Кампания завершилась в июле после переговоров между странами.

Последствия давления отразились на составе панамского реестра: в апреле из него вышли более 80 судов, в мае — еще 150. Также в документе упоминается, что компания Cosco Shipping прекратила заходы судов в порт Балбоа, а представители Maersk и MSC сообщали о давлении со стороны китайских официальных лиц с целью ухода из панамских портов.

В рекомендациях Конгрессу Комиссия предложила следующее: