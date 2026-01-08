От шопинга до медицины: почему Китай стал универсальным ответом для российского туриста

Китай стремительно укрепляет позиции на российском туристическом рынке и уже в ближайшее время может потеснить традиционных лидеров выездного туризма. Рост интереса к направлению оказался настолько заметным, что эксперты заговорили о перераспределении туристических потоков в пользу Азии. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Китай выходит в лидеры выездного туризма

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила, что в 2026 году Китай способен превзойти по популярности Египет и Объединённые Арабские Эмираты среди российских туристов. По её оценке, динамика спроса указывает на устойчивый рост интереса к поездкам в КНР, хотя до уровня Турции, которая традиционно удерживает первое место, направление пока не дотягивает.

По словам Ломидзе, структура топ-5 зарубежных направлений в целом остаётся стабильной, однако Китай демонстрирует опережающие темпы роста. Это уже отражается в статистике продаж туров и бронирований, которые фиксируют туроператоры.

Роль безвизового режима

Ключевым фактором роста стало введение безвизового режима между Россией и Китаем, который начал действовать 15 сентября 2025 года. Он позволяет гражданам России с обычными загранпаспортами находиться на территории КНР до 30 дней без оформления визы.

Эта мера, по данным АТОР, привела к резкому увеличению туристического потока. В 2025 году количество поездок россиян в Китай выросло почти на 30% по сравнению с предыдущим периодом. Упрощение въезда сделало направление более доступным как для организованных туров, так и для самостоятельных путешественников.

Перераспределение спроса

Эксперты отмечают, что Китай начинает конкурировать не только за счёт визовых послаблений, но и благодаря разнообразию туристических продуктов — от пляжного отдыха и экскурсионных программ до шопинга и медицинского туризма. Это позволяет направлению перетягивать часть аудитории, ранее ориентированной на Ближний Восток.

"Судя по текущим данным и прогнозам, Китай в следующем году может догнать Египет и ОАЭ в популярности у русских путешественников и даже обойти их", — отметила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Полное интервью с представителем ассоциации будет опубликовано 12 января в 09:30 по московскому времени. В нём ожидаются более детальные оценки перспектив выездного туризма и возможных изменений в предпочтениях российских путешественников.