От шопинга до медицины: почему Китай стал универсальным ответом для российского туриста
Китай стремительно укрепляет позиции на российском туристическом рынке и уже в ближайшее время может потеснить традиционных лидеров выездного туризма. Рост интереса к направлению оказался настолько заметным, что эксперты заговорили о перераспределении туристических потоков в пользу Азии. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Китай выходит в лидеры выездного туризма
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила, что в 2026 году Китай способен превзойти по популярности Египет и Объединённые Арабские Эмираты среди российских туристов. По её оценке, динамика спроса указывает на устойчивый рост интереса к поездкам в КНР, хотя до уровня Турции, которая традиционно удерживает первое место, направление пока не дотягивает.
По словам Ломидзе, структура топ-5 зарубежных направлений в целом остаётся стабильной, однако Китай демонстрирует опережающие темпы роста. Это уже отражается в статистике продаж туров и бронирований, которые фиксируют туроператоры.
Роль безвизового режима
Ключевым фактором роста стало введение безвизового режима между Россией и Китаем, который начал действовать 15 сентября 2025 года. Он позволяет гражданам России с обычными загранпаспортами находиться на территории КНР до 30 дней без оформления визы.
Эта мера, по данным АТОР, привела к резкому увеличению туристического потока. В 2025 году количество поездок россиян в Китай выросло почти на 30% по сравнению с предыдущим периодом. Упрощение въезда сделало направление более доступным как для организованных туров, так и для самостоятельных путешественников.
Перераспределение спроса
Эксперты отмечают, что Китай начинает конкурировать не только за счёт визовых послаблений, но и благодаря разнообразию туристических продуктов — от пляжного отдыха и экскурсионных программ до шопинга и медицинского туризма. Это позволяет направлению перетягивать часть аудитории, ранее ориентированной на Ближний Восток.
"Судя по текущим данным и прогнозам, Китай в следующем году может догнать Египет и ОАЭ в популярности у русских путешественников и даже обойти их", — отметила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
Полное интервью с представителем ассоциации будет опубликовано 12 января в 09:30 по московскому времени. В нём ожидаются более детальные оценки перспектив выездного туризма и возможных изменений в предпочтениях российских путешественников.
