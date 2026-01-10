Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 17:16

Нефти стало слишком много: Пекин меняет правила игры на энергорынке

Китай снижает спрос на нефть из-за электромобилей — директор ИЭФ Громов

Замедление спроса на нефть в Китае постепенно меняет расстановку сил на одном из ключевых мировых энергетических рынков. Переизбыток предложения, структурные сдвиги в экономике и рост внутренней добычи вынуждают Пекин действовать более прагматично, не подталкивая нефтепереработку к работе в убыток. Об этом сообщает издание "Нефть и Капитал", проанализировав ситуацию в отрасли и оценки экспертов.

Давление со стороны спроса и альтернатив

Одним из факторов снижения спроса на нефть в КНР становится рост доли электромобилей в национальном автопарке. На этом фоне власти, не отказываясь от цели довести нефтеперерабатывающие мощности до 1 млрд тонн в год, избегают искусственного наращивания загрузки НПЗ при профиците топлива.

Дополнительное влияние оказывает расширение использования сжиженных углеводородных газов. СУГ становятся альтернативой нафте в нефтехимии, что напрямую отражается на потребности в переработке сырой нефти. По данным Argus, в 2024 году Китай увеличил импорт СУГ на 11%, до 34,5 млн тонн, что могло сократить спрос на нефтяную переработку для выпуска нафты.

Экономика и внутренние ограничения

Все большую роль играют макроэкономические факторы. Темпы роста ВВП Китая замедляются, прогноз на 2025 год составляет около 4,5%. Параллельно кризис в секторе недвижимости снижает потребность в топливе для строительства и логистики, что дополнительно давит на нефтяной спрос.

При этом правительство КНР последовательно реализует стратегию снижения зависимости от импорта энергоресурсов. По итогам 2025 года нефтедобыча в стране должна достичь рекордных 215 млн тонн — максимального показателя за всю историю. За январь-ноябрь 2025 года производство выросло на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Конкуренция за китайский рынок

Основным драйвером роста добычи стала морская разработка месторождений. Около 60% прироста за последние пять лет обеспечили шельфовые проекты, прежде всего кластер Бохай, где в текущем году было извлечено 40 млн тонн нефтяного эквивалента. Такая динамика усиливает конкуренцию между крупнейшими поставщиками нефти в КНР.

Как отметил главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов, замедление спроса будет ощутимым уже в ближайшие годы.

"Рекорд, который был по поставкам из России в Китай в объеме 108 млн т, уже вряд ли получится повторить", — рассказал эксперт в беседе с "НиК".

По его оценке, по итогам текущего года экспорт может составить около 100 млн тонн.

Перспективы для российских поставок

Громов подчеркнул, что у России сохраняются преимущества в виде долгосрочных контрактов на поставку нефти ВСТО — около 30 млн тонн в год по трубопроводу и порядка 12 млн тонн транзитом через Казахстан. Эти объемы, по его словам, гарантированы на 10-15 лет, тогда как морские поставки столкнутся с усиливающейся конкуренцией со стороны стран Персидского залива, прежде всего Саудовской Аравии.

Китай продолжит выбирать российские сорта ВСТО и ARCO, однако в целом роста поставок ожидать не стоит. Дополнительным фактором остается наполнение стратегических резервов КНР, которые, по косвенным данным, уже превысили запасы США. В перспективе сохранение доли России на китайском рынке будет зависеть от готовности предоставлять дисконты на морские поставки в условиях избытка предложения.

