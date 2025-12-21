Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Пекин, Храм Неба
Пекин, Храм Неба
© commons.wikimedia.org by Lloyd Tudor is licensed under CC BY-SA 4.0
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:34

Не Европа и не пляжи: куда россияне внезапно уехали на Новый год

Безвизовый режим повышает спрос на туры в Китай

Новогодние каникулы для россиян в этом году все чаще проходят по нестандартному сценарию: вместо привычных пляжей и европейских столиц туристы выбирают Китай. Причем дело не только в экзотике — решающим фактором стал безвизовый режим, а также ощущение путешествия в страну, где будущее и древность существуют одновременно. Об этом рассказывает издание "ФедералПресс".

Китай — новый фаворит зимнего сезона

Еще несколько лет назад поездка в Китай воспринималась как сложное и нишевое направление, требующее серьезной подготовки. Сегодня ситуация изменилась. Безвизовый режим, высокая безопасность и развитая инфраструктура сделали страну одним из самых востребованных зарубежных направлений на новогодние праздники. Туристов привлекают скоростные поезда, цифровые сервисы, необычная городская среда и разнообразная кухня — от уличных паровых пирожков до локальных гастрономических экспериментов.

В туристической среде все чаще рекомендуют маршрут Пекин — Тяньцзинь — Цюйфу — Циндао. Он выстроен логично и удобно: между городами всего два-три часа пути на высокоскоростных поездах. При этом путешествие позволяет увидеть Китай сразу в нескольких измерениях — от мегаполисов будущего до философских центров древней цивилизации.

Тяньцзинь: между Европой и технологическим завтра

Для многих туристов первой остановкой становится Тяньцзинь — крупный портовый мегаполис, где историческое наследие неожиданно соседствует с ультрасовременной архитектурой. Европейские кварталы, оставшиеся со времен иностранных концессий, формируют особую атмосферу: прогулка по району "Пять больших авеню" больше напоминает путешествие по старым городам Европы, чем визит в Китай.

Одним из символов города стало колесо обозрения, установленное прямо на мосту через реку. В вечерние часы, когда включается подсветка, Тяньцзинь выглядит как декорация к фантастическому фильму. При этом на уровне улиц туристов ждет совсем иной опыт — рынки с уличной едой, ремесленные лавки и прогулки вдоль воды.

Особое внимание привлекает улица древней культуры, где традиционные павильоны соседствуют с человекообразными роботами. Они встречают гостей, танцуют и взаимодействуют с посетителями, стирая грань между фольклором и технологиями. Именно здесь особенно остро ощущается, как Китай интегрирует инновации в повседневную жизнь.

Цюйфу: тишина и философия вместо суеты

Следующей точкой маршрута часто становится Цюйфу — родина Конфуция. По китайским меркам это небольшой город, но его культурное значение трудно переоценить. Сюда едут не за развлечениями и шумными праздниками, а за атмосферой спокойствия и размышлений.

Храм Конфуция, усадьба его потомков и Лес Конфуция входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это пространство, где история ощущается не абстрактно, а физически — в древних камнях, кипарисах и надписях, переживших смену эпох и династий. Многие туристы отмечают, что именно здесь новогодняя суета отступает, уступая место ощущению времени и преемственности поколений.

Циндао: море, кино и пиво из шланга

Финалом путешествия для многих становится Циндао — город на берегу Желтого моря, который часто называют самым "европейским" курортом Китая. Здесь сочетаются морской климат, современные деловые районы и насыщенная культурная жизнь. В Циндао проходят международные форумы, снимаются масштабные кинопроекты и ежегодно приезжают миллионы туристов.

Город умеет удивлять контрастами. В одном районе — крупнейшие крытые киностудии мира с декорациями целых городов, в другом — набережные и кварталы с немецким архитектурным наследием. Но особой популярностью у гостей пользуется пивной квартал.

Именно здесь расположена знаменитая "пивозаправка", где вместо топлива наливают десятки сортов свежего пива — прямо в пакеты или бутылки. Фестиваль пива в Циндао известен далеко за пределами Китая, но и в обычные дни город живет в расслабленном, курортном ритме, который особенно ценят туристы в новогодние каникулы.

Новый год без привычных сценариев

Китайский маршрут для многих россиян стал не просто альтернативой традиционным направлениям, а новым форматом зимнего отдыха. Здесь нет привычных елок и салютов, но есть ощущение движения — по стране, по эпохам и по смыслам. От роботов на улицах мегаполисов до философского наследия Конфуция, от морских набережных до высокоскоростных поездов — Китай предлагает встретить Новый год вне шаблонов и привычных туристических клише.

