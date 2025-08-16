Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Строительство первого реактора атомной электростанции Аккую
© Фото предоставлено Управлением общественной информации АО Аккую Нуклеар
Опубликована сегодня в 9:19

Китай взбудоражил мир: секрет гигантской водородной электростанции раскрыт – будущее энергетики уже здесь

В Ордосе, на севере Китая, началось строительство уникальной электростанции, которая может стать важным шагом на пути к устойчивой и экологически чистой энергетике. Это будет крупнейшая в мире замкнутая водородная энергетическая система, использующая турбину мощностью 30 МВт, работающую исключительно на водороде. Проект объединяет различные возобновляемые источники энергии и инновационные технологии хранения, создавая цельную экосистему. Об этом сообщает информационный портал Fuel Cell Works.

В отличие от предыдущих водородных турбин, которые зачастую используют смесь с природным газом, новая китайская установка будет работать исключительно на водороде. Это позволит значительно снизить выбросы парниковых газов и сделать производство электроэнергии более экологически чистым. Турбина напрямую интегрируется с крупными возобновляемыми источниками энергии и системами хранения, обеспечивая стабильное и надежное энергоснабжение.

Преимущества системы: решение проблемы прерывистости

"Это позволит стабилизировать подачу энергии и решить проблему прерывистости сети", — отмечают разработчики, подчеркивая одно из главных преимуществ этой передовой технологии. Возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, могут быть нестабильными, но водородная система хранения позволяет сгладить эти колебания и обеспечивать постоянную подачу электроэнергии.

Система включает в себя турбину мощностью 30 МВт, ветровые установки на 500 МВт, солнечную фотосеть мощностью 5 МВт и электролизеры на 240 МВт. Электролизеры будут производить около 4,3 тонн водорода в час, а для хранения предусмотрены двенадцать сферических резервуаров, каждый объемом 1,875 м³. Кроме того, на заводе планируется производить до 150 000 тонн "зеленого" аммиака в год.

Принцип работы: замкнутый цикл зеленой энергии

Принцип работы этой замкнутой системы прост и понятен: возобновляемая энергия, полученная от ветра и солнца, преобразуется в водород, который затем можно хранить. При необходимости водород снова превращается в электроэнергию, обеспечивая непрерывное энергоснабжение, даже в периоды, когда солнце не светит или ветер не дует.

Проект реализуется компаниями Mingyang Hydrogen и Shenzhen Energy в рамках инициативы Ejingke по интеграции ветра, солнца и водорода. Он станет ключевым элементом амбициозного плана Внутренней Монголии по созданию национального демонстрационного центра водородной энергетики и может стать моделью для подобных проектов по всему миру, стимулируя развитие экологически чистых технологий.

Критики отмечают, что электролиз, хранение и горение водорода могут приводить к определенным потерям энергии и увеличивать стоимость электроэнергии. Тем не менее, Китай делает ставку на эту технологию, рассчитывая, что комплексная система зеленого водорода поможет стране укрепить позиции мирового лидера в чистой энергетике и внести вклад в борьбу с изменением климата.

В 2025 году Китай уже продемонстрировал впечатляющие достижения в области чистой энергетики, добавив 198 ГВт солнечной и 46 ГВт ветровой мощности. Это сопоставимо с полной выработкой электроэнергии в таких странах, как Индонезия или Турция, что свидетельствует о стремлении Китая к переходу на экологически чистые источники энергии.

Интересные факты об водороде:

Водород — самый распространенный элемент во Вселенной.

  • Водород может использоваться как топливо для автомобилей и других транспортных средств.
  • Водород является перспективным источником энергии, способным заменить ископаемое топливо.
  • Водородное топливо при сгорании выделяет только воду, что делает его экологически чистым.

Строительство крупнейшей в мире водородной электростанции в Китае — это важный шаг на пути к более экологичному и устойчивому будущему энергетики. Этот проект демонстрирует приверженность Китая к развитию чистых технологий и может послужить примером для других стран, стремящихся к переходу на возобновляемые источники энергии.

