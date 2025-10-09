Толпа вместо отпуска: как "Золотая неделя" в Китае ломает планы туристов

Путешествие в Китай в октябре может стать не просто приключением, а настоящим испытанием на выносливость. Всё дело в "Золотой неделе" — национальном празднике, когда миллионы жителей Поднебесной одновременно отправляются в отпуск. В этом году традиционные октябрьские выходные совпали ещё и с Фестивалем середины осени, что привело к рекордному наплыву людей на курортах и достопримечательностях.

Когда отдых превращается в толпу

Российские туристы, выбравшие Китай для осеннего отдыха, оказались буквально в эпицентре национального празднества. День образования КНР, отмечаемый 1 октября, открывает семидневный марафон путешествий, во время которого миллионы китайцев разъезжаются по стране.

Одна из путешественниц рассказала "ТурДому", что в прибрежном Шэньчжэне она испытала культурный шок:

"Пляж был настолько переполнен, что нельзя было ступить ни шагу", — поделилась туристка из России.

По её словам, даже простая прогулка по набережной превращалась в квест — вокруг нескончаемый поток отдыхающих, сотни автобусов, очереди в кафе и на вход в торговые центры.

Почему октябрь — не лучшее время для визита

Эксперты предупреждают: планировать поездку в Китай в начале октября — не лучшая идея для тех, кто ищет спокойный отдых. В компании China Travel объясняют, что "Золотая неделя" неизменно сопровождается туристическим ажиотажем.

"С началом октября вся страна уходит в отпуск. Семьи путешествуют по достопримечательностям, отдыхают на море или отправляются в горы. Гостиницы и транспорт переполнены, а для иностранных гостей это означает длинные очереди, толпы на популярных локациях и скачок цен", — поясняют в компании.

Отели и авиарейсы в это время бронируются задолго, а стоимость размещения может вырасти в 2-3 раза. Даже места в кафе становятся редкостью, особенно в крупных туристических зонах.

Мнение туроператоров: предупреждали всех

Руководитель туроператора Сергей Назаров отметил, что Шэньчжэнь редко входит в число популярных направлений у россиян — основные продажи приходились на остров Хайнань. Но даже туда всех туристов заранее предупреждали о повышенной загрузке.

"В этом году праздник совпал с Фестивалем середины осени, что ещё больше увеличило количество путешествующих китайцев. Если вы хотите избежать толп и насладиться культурой Китая в спокойной обстановке, лучше выбирать межсезонье или будние недели вне праздников", — советует он.

Где всё прошло спокойно

Любопытно, что несмотря на предупреждения, на Хайнане ситуация оказалась куда более комфортной. В туристических чатах отдыхающие сообщали, что остров живёт в обычном ритме — очередей почти нет, сервис работает стабильно, а пляжи остаются доступными.

Этому способствовало и то, что большая часть китайцев предпочла проводить "Золотую неделю" на материке, выбирая направления вроде Пекина, Сианя, Шанхая или природных парков Юньнани.

Масштаб передвижений впечатляет

По данным Министерства транспорта КНР, только за один день праздников по стране было совершено более 295 миллионов поездок - на 6% больше, чем в прошлом году. Чтобы справиться с таким наплывом, железнодорожные операторы выпустили свыше 1100 дополнительных поездов, а авиакомпании увеличили количество рейсов.

Для сравнения: это примерно столько же, сколько составляет население всей Европы.

Почему китайцы путешествуют так активно

В Китае "Золотая неделя" считается не просто временем отдыха, а важной культурной традицией. Большинство жителей используют эти дни, чтобы посетить родственников, побывать на родине или отправиться в путешествие всей семьёй.

Благодаря экономическому росту последних лет уровень внутреннего туризма вырос в разы. Даже среднестатистическая семья теперь может позволить себе авиаперелёты, гостиницы и экскурсии, что усиливает нагрузку на инфраструктуру.

Что нужно знать туристам, планирующим поездку

Избегайте первой недели октября. Это пик внутреннего туризма, когда загружены все направления без исключения. Бронируйте заранее. Если поездка всё же запланирована на этот период, бронирование отелей и транспорта стоит делать минимум за 2-3 месяца. Рассмотрите альтернативные маршруты. Вместо Хайнаня — остров Гуланьюй или курорты Фуцзяни; вместо Пекина — Чэнду или Сучжоу. Учитывайте рост цен. Во время праздников стоимость проживания и билетов может вырасти на 50-100%. Проверяйте расписание транспорта. Поезда и автобусы переполнены, возможны задержки и переносы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: приехать в Китай на "Золотую неделю".

Последствие: толпы, очереди, высокие цены.

Альтернатива: планировать поездку на ноябрь или весну.

Ошибка: бронировать тур в последний момент.

Последствие: отсутствие мест и повышение стоимости.

Альтернатива: раннее бронирование минимум за несколько месяцев.

Ошибка: рассчитывать на спонтанные экскурсии.

Последствие: билеты и места могут быть раскуплены.

Альтернатива: заранее выбирать маршруты и покупать онлайн.

Плюсы и минусы поездки в Китай осенью

Плюсы Минусы Приятная погода и отсутствие жары Переполненные курорты Сезон фруктов и праздников Рост цен на жильё и билеты Возможность наблюдать национальные торжества Трудности с бронированием и транспортом Богатая культурная программа Шум и очереди на достопримечательностях

А что если всё-таки ехать?

Поездка в Китай в "Золотую неделю" может стать уникальным культурным опытом. Турист увидит страну в праздничном настроении: парады, ярмарки, концерты, фестивали фонарей. Главное — быть готовым к многолюдным улицам и заранее планировать маршруты.

Многие путешественники отмечают, что несмотря на суету, атмосфера в эти дни особенная — общая радость, фейерверки, уличные угощения и чувство национального единства.