Попали не в отпуск, а в толпу: россияне не ожидали такого наплыва туристов в Китае

Осень для многих российских путешественников — идеальное время для поездок в Азию: не так жарко, как летом, а цены часто ниже, чем в пик сезона. Однако те, кто выбрал Китай в начале октября, оказались в эпицентре грандиозного туристического наплыва. Причина проста — национальные праздники, когда миллионы жителей Поднебесной одновременно отправляются на отдых.

Что такое "Золотая неделя"

Каждый год с 1 октября Китай отмечает День образования КНР. Этот праздник открывает период, известный как "Золотая неделя" — официальные выходные, которые жители страны традиционно проводят в поездках. Для иностранцев, не знакомых с китайскими реалиями, такое совпадение становится настоящим испытанием.

По данным Министерства транспорта КНР, только за первый день праздников было совершено свыше 295 миллионов поездок - на 6% больше, чем годом ранее. Чтобы справиться с потоком людей, железнодорожные операторы добавили более 1100 дополнительных поездов.

Пляжи без свободного песка

Российская туристка, отдыхавшая в Шэньчжэне, поделилась впечатлениями от происходящего.

"Пляж был настолько переполнен, что нельзя было ступить ни шагу", — рассказала она журналистам.

Для многих иностранцев подобная плотность отдыхающих — культурный шок. Но для Китая это норма: с наступлением октября люди стремятся воспользоваться редкой возможностью провести отпуск всей семьей.

Почему октябрь — не лучшее время для поездки

В компании China Travel предупредили, что осень — не лучший выбор для тех, кто ищет спокойствия.

"С началом октября вся страна уходит в отпуск. Гостиницы и транспорт переполнены, цены растут, а очереди к достопримечательностям растягиваются на километры", — поясняют в компании.

Даже в премиальных отелях сервис работает на пределе, а бронирования необходимо делать за несколько месяцев. Туристы, не знавшие об этом нюансе, сталкиваются с дефицитом билетов, отсутствием свободных номеров и подорожанием экскурсий.

Мнение экспертов туротрасли

Руководитель туроператора Сергей Назаров отметил, что Шэньчжэнь традиционно не входит в число популярных направлений у российских туристов. Основной спрос приходится на остров Хайнань, где инфраструктура заточена под иностранцев.

"В этом году праздник совпал с Фестивалем середины осени, что ещё больше увеличило количество путешествующих китайцев. Если вы хотите избежать толп и насладиться культурой Китая в спокойной обстановке, лучше выбирать менее загруженные периоды", — отметил он.

По словам Назарова, межсезонье — лучшее время для тех, кто хочет увидеть настоящий Китай, без очередей и суеты.

Где всё же спокойно: опыт отдыхающих на Хайнане

Интересно, что в туристических чатах отдыхающие на Хайнане не жаловались на коллапс. Отели работали в штатном режиме, пляжи оставались доступными, а кафе обслуживали гостей без длительного ожидания. Это объясняется тем, что часть местных туристов предпочитает материковые курорты, оставляя остров более свободным.

Для путешественников, планирующих поездку, полезно учитывать эти различия: мегаполисы и побережья, такие как Шэньчжэнь, привлекают миллионы, тогда как островные регионы могут предложить больше уединения.

Сравнение популярных направлений

Направление Особенности в октябре Уровень загруженности Рекомендации Шэньчжэнь Прибрежный город, активная ночная жизнь, близость к Гонконгу Очень высокий Избегать в праздники Хайнань Пляжи, СПА, дайвинг, курорты международного уровня Средний Оптимален для отдыха Гуйлинь Горы и живописные реки Высокий Подходит для коротких туров Пекин Культурные достопримечательности Очень высокий Планировать заранее

Советы путешественникам: как избежать коллапса

Изучайте календарь китайских праздников. Основные пики — начало октября и конец января (китайский Новый год). Бронируйте всё заранее. Билеты и отели в популярных местах раскупают за 2-3 месяца. Выбирайте межсезонье. Ноябрь и март — комфортные месяцы с умеренным трафиком. Рассматривайте альтернативные регионы. Провинции Юньнань или Сычуань менее перегружены. Используйте внутренние перелёты. Это часто быстрее и надёжнее, чем железная дорога в пиковые даты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбрать "Золотую неделю" для поездки.

Последствие: пробки, переполненные пляжи, двойные цены.

Альтернатива: отправиться в Китай в ноябре или весной, когда туристов меньше.

Ошибка: бронировать тур в последний момент.

Последствие: отсутствие билетов и повышенные тарифы.

Альтернатива: использовать сервисы раннего бронирования (Trip.com, Ctrip).

Ошибка: выбирать внутренние направления, не рассчитанные на иностранцев.

Последствие: языковой барьер и сложности с оплатой.

Альтернатива: курорты Хайнаня и международные отели крупных сетей.

А что если всё же ехать в праздники?

Если избежать "Золотой недели" не получается, стоит адаптировать маршрут. Например, сочетать визит в крупные города с более уединёнными локациями — старинными деревнями, природными парками или горными районами. Так можно почувствовать атмосферу страны, не теряя времени в очередях.

Для перемещения лучше выбирать высокоскоростные поезда и частные трансферы - они дороже, но экономят часы ожидания. При поездках по морю стоит заранее уточнить расписание паромов: во время пикового сезона рейсы заполняются мгновенно.

Плюсы и минусы отдыха в октябре

Плюсы Минусы Тёплая погода и купальный сезон Сильная загруженность отелей и транспорта Праздничная атмосфера и фестивали Рост цен на авиабилеты и жильё Богатая культурная программа Дефицит билетов и экскурсий Возможность увидеть традиции Китая Меньше уединения и покоя

FAQ

Как выбрать время для поездки в Китай?

Лучше планировать отпуск на весну (апрель-май) или осень после 10 октября — климат мягкий, а туристов меньше.

Сколько стоит тур на Хайнань вне сезона?

Цены начинаются примерно от 100 тысяч рублей на неделю за двоих с перелётом и проживанием.

Что лучше — тур или самостоятельная поездка?

Для новичков удобнее готовый тур: он включает трансферы и страховку. Опытные путешественники могут сэкономить, организуя маршрут через онлайн-платформы.

Мифы и правда

Миф: в октябре вся страна парализована праздниками.

Правда: транспорт перегружен, но работает стабильно — главное планировать заранее.

Миф: иностранцам трудно путешествовать в этот период.

Правда: при бронировании заранее и выборе правильных направлений отдых будет комфортным.

Миф: все курорты переполнены.

Правда: островные регионы вроде Хайнаня остаются относительно спокойными.

Исторический контекст

Традиция "Золотой недели" появилась в 1999 году. Тогда правительство решило объединить национальные праздники с выходными, чтобы стимулировать внутренний туризм и розничную торговлю. С тех пор каждый октябрь миллионы китайцев перемещаются по стране, превращая праздники в крупнейшее ежегодное миграционное явление после китайского Нового года.

3 интересных факта

• Китай занимает второе место в мире по числу внутренних туристов, уступая только США.

• В дни праздников в популярных зонах отдыха может находиться до 1 миллиона человек одновременно.

• Некоторые китайцы бронируют жильё на "Золотую неделю" за полгода вперёд.