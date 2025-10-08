Попали не в отпуск, а в толпу: россияне не ожидали такого наплыва туристов в Китае
Осень для многих российских путешественников — идеальное время для поездок в Азию: не так жарко, как летом, а цены часто ниже, чем в пик сезона. Однако те, кто выбрал Китай в начале октября, оказались в эпицентре грандиозного туристического наплыва. Причина проста — национальные праздники, когда миллионы жителей Поднебесной одновременно отправляются на отдых.
Что такое "Золотая неделя"
Каждый год с 1 октября Китай отмечает День образования КНР. Этот праздник открывает период, известный как "Золотая неделя" — официальные выходные, которые жители страны традиционно проводят в поездках. Для иностранцев, не знакомых с китайскими реалиями, такое совпадение становится настоящим испытанием.
По данным Министерства транспорта КНР, только за первый день праздников было совершено свыше 295 миллионов поездок - на 6% больше, чем годом ранее. Чтобы справиться с потоком людей, железнодорожные операторы добавили более 1100 дополнительных поездов.
Пляжи без свободного песка
Российская туристка, отдыхавшая в Шэньчжэне, поделилась впечатлениями от происходящего.
"Пляж был настолько переполнен, что нельзя было ступить ни шагу", — рассказала она журналистам.
Для многих иностранцев подобная плотность отдыхающих — культурный шок. Но для Китая это норма: с наступлением октября люди стремятся воспользоваться редкой возможностью провести отпуск всей семьей.
Почему октябрь — не лучшее время для поездки
В компании China Travel предупредили, что осень — не лучший выбор для тех, кто ищет спокойствия.
"С началом октября вся страна уходит в отпуск. Гостиницы и транспорт переполнены, цены растут, а очереди к достопримечательностям растягиваются на километры", — поясняют в компании.
Даже в премиальных отелях сервис работает на пределе, а бронирования необходимо делать за несколько месяцев. Туристы, не знавшие об этом нюансе, сталкиваются с дефицитом билетов, отсутствием свободных номеров и подорожанием экскурсий.
Мнение экспертов туротрасли
Руководитель туроператора Сергей Назаров отметил, что Шэньчжэнь традиционно не входит в число популярных направлений у российских туристов. Основной спрос приходится на остров Хайнань, где инфраструктура заточена под иностранцев.
"В этом году праздник совпал с Фестивалем середины осени, что ещё больше увеличило количество путешествующих китайцев. Если вы хотите избежать толп и насладиться культурой Китая в спокойной обстановке, лучше выбирать менее загруженные периоды", — отметил он.
По словам Назарова, межсезонье — лучшее время для тех, кто хочет увидеть настоящий Китай, без очередей и суеты.
Где всё же спокойно: опыт отдыхающих на Хайнане
Интересно, что в туристических чатах отдыхающие на Хайнане не жаловались на коллапс. Отели работали в штатном режиме, пляжи оставались доступными, а кафе обслуживали гостей без длительного ожидания. Это объясняется тем, что часть местных туристов предпочитает материковые курорты, оставляя остров более свободным.
Для путешественников, планирующих поездку, полезно учитывать эти различия: мегаполисы и побережья, такие как Шэньчжэнь, привлекают миллионы, тогда как островные регионы могут предложить больше уединения.
Сравнение популярных направлений
|Направление
|Особенности в октябре
|Уровень загруженности
|Рекомендации
|Шэньчжэнь
|Прибрежный город, активная ночная жизнь, близость к Гонконгу
|Очень высокий
|Избегать в праздники
|Хайнань
|Пляжи, СПА, дайвинг, курорты международного уровня
|Средний
|Оптимален для отдыха
|Гуйлинь
|Горы и живописные реки
|Высокий
|Подходит для коротких туров
|Пекин
|Культурные достопримечательности
|Очень высокий
|Планировать заранее
Советы путешественникам: как избежать коллапса
-
Изучайте календарь китайских праздников. Основные пики — начало октября и конец января (китайский Новый год).
-
Бронируйте всё заранее. Билеты и отели в популярных местах раскупают за 2-3 месяца.
-
Выбирайте межсезонье. Ноябрь и март — комфортные месяцы с умеренным трафиком.
-
Рассматривайте альтернативные регионы. Провинции Юньнань или Сычуань менее перегружены.
-
Используйте внутренние перелёты. Это часто быстрее и надёжнее, чем железная дорога в пиковые даты.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: выбрать "Золотую неделю" для поездки.
Последствие: пробки, переполненные пляжи, двойные цены.
Альтернатива: отправиться в Китай в ноябре или весной, когда туристов меньше.
-
Ошибка: бронировать тур в последний момент.
Последствие: отсутствие билетов и повышенные тарифы.
Альтернатива: использовать сервисы раннего бронирования (Trip.com, Ctrip).
-
Ошибка: выбирать внутренние направления, не рассчитанные на иностранцев.
Последствие: языковой барьер и сложности с оплатой.
Альтернатива: курорты Хайнаня и международные отели крупных сетей.
А что если всё же ехать в праздники?
Если избежать "Золотой недели" не получается, стоит адаптировать маршрут. Например, сочетать визит в крупные города с более уединёнными локациями — старинными деревнями, природными парками или горными районами. Так можно почувствовать атмосферу страны, не теряя времени в очередях.
Для перемещения лучше выбирать высокоскоростные поезда и частные трансферы - они дороже, но экономят часы ожидания. При поездках по морю стоит заранее уточнить расписание паромов: во время пикового сезона рейсы заполняются мгновенно.
Плюсы и минусы отдыха в октябре
|Плюсы
|Минусы
|Тёплая погода и купальный сезон
|Сильная загруженность отелей и транспорта
|Праздничная атмосфера и фестивали
|Рост цен на авиабилеты и жильё
|Богатая культурная программа
|Дефицит билетов и экскурсий
|Возможность увидеть традиции Китая
|Меньше уединения и покоя
FAQ
Как выбрать время для поездки в Китай?
Лучше планировать отпуск на весну (апрель-май) или осень после 10 октября — климат мягкий, а туристов меньше.
Сколько стоит тур на Хайнань вне сезона?
Цены начинаются примерно от 100 тысяч рублей на неделю за двоих с перелётом и проживанием.
Что лучше — тур или самостоятельная поездка?
Для новичков удобнее готовый тур: он включает трансферы и страховку. Опытные путешественники могут сэкономить, организуя маршрут через онлайн-платформы.
Мифы и правда
Миф: в октябре вся страна парализована праздниками.
Правда: транспорт перегружен, но работает стабильно — главное планировать заранее.
Миф: иностранцам трудно путешествовать в этот период.
Правда: при бронировании заранее и выборе правильных направлений отдых будет комфортным.
Миф: все курорты переполнены.
Правда: островные регионы вроде Хайнаня остаются относительно спокойными.
Исторический контекст
Традиция "Золотой недели" появилась в 1999 году. Тогда правительство решило объединить национальные праздники с выходными, чтобы стимулировать внутренний туризм и розничную торговлю. С тех пор каждый октябрь миллионы китайцев перемещаются по стране, превращая праздники в крупнейшее ежегодное миграционное явление после китайского Нового года.
3 интересных факта
• Китай занимает второе место в мире по числу внутренних туристов, уступая только США.
• В дни праздников в популярных зонах отдыха может находиться до 1 миллиона человек одновременно.
• Некоторые китайцы бронируют жильё на "Золотую неделю" за полгода вперёд.
