Олег Белов Опубликована сегодня в 16:48

Китайская мебель заполонила Россию: как отличить выгодную покупку от переплаты

Байер рассказал, как заказать мебель в Китае дешевле, чем в России

Закупка мебели в Китае давно перестала быть экзотикой и стала рабочей схемой не только для предпринимателей, но и для частных покупателей. При грамотном подходе она позволяет существенно сэкономить и при этом получить качественный товар, который ничем не уступает европейским аналогам.

Почему Китай

Сегодня 70-80% мебели и предметов интерьера в российских магазинах произведены именно в Китае. По словам байера Раисы Мерсияповой, китайские фабрики предлагают широкий ассортимент: от доступных моделей до премиум-сегмента. При этом цены заметно ниже, чем у европейских производителей, а качество соответствует международным стандартам.

"Абсолютно всё можно обговорить и оформить онлайн даже самостоятельно, без посредников, не тратя деньги на билеты, отели и еду", — сказала Раиса Мерсияпова.

Поездка в Китай может быть интересной как шоп-тур, особенно в Фошань, где сосредоточено множество мебельных центров, но в практическом плане всё реально сделать дистанционно.

Где покупать онлайн

Китайские маркетплейсы поражают масштабами, но наиболее востребованы три площадки:
AliExpress - самый простой способ заказа с доставкой в Россию, но и самый дорогой.
Taobao - цены ниже, ассортимент шире.
1688 - ориентирован на оптовиков, но доступен и для розничных покупателей.

Поиск товара можно вести по названию или фото: с высокой вероятностью удастся найти тот же предмет, что и в российских магазинах, только дешевле.

Часть покупателей предпочитает работать через посредников, у которых есть наработанные контакты с фабриками и продавцами. Они берут на себя поиск, переговоры и контроль качества.

Оплата и переводы

Сложности возникают с оплатой, так как международные платёжные системы недоступны. Решение — посредники с китайскими счетами или самостоятельное открытие счёта в Китае и освоение электронных переводов.

"Карты UnionPay, открытые в России, в Китае не работают", — пояснила Раиса Мерсияпова.

На первых порах удобнее обратиться к посредникам, но при желании можно пройти обучение и разобраться во всех нюансах самостоятельно.

Доставка и логистика

Доставка — один из ключевых моментов. Отправка одной лампы или кресла напрямую обойдётся слишком дорого: международные службы берут от 20 долларов за килограмм. Поэтому чаще используют систему карго.

Посредники собирают грузы на складах в Китае и отправляют их контейнерами в Россию. Это выгодно при весе от 10 кг, а оптимально — при заказе 20-30 кубов. В таком случае доставка обходится в 2-5 долларов за килограмм. Срок перевозки — около месяца-двух.

Как выбрать посредника

Посредников на рынке много, и важно найти надёжного. Опыт, отзывы и знание китайского языка — ключевые критерии выбора.

"Человек, который давно в деле и имеет много постоянных клиентов, не поднимает свою маржу выше 10-15%", — подчеркнула Раиса Мерсияпова.

Лучше начинать с небольших заказов, постепенно выстраивая доверие.

Гарантии и возвраты

Китайские продавцы охотно идут навстречу в случае брака или повреждения. Если товар пришёл дефектным, его заменят или пришлют недостающие детали за свой счёт.

"Недавно клиентка заказывала хрустальную люстру, часть кристаллов пришли разбитыми. Продавец тут же прислал новые комплектующие, а служба доставки вернула деньги", — рассказала Раиса Мерсияпова.

Возврат возможен, но расходы на обратную доставку ложатся на покупателя.

Стоит ли покупать мебель в Китае

Экономия может составлять от 2 до 4 раз по сравнению с российскими ценами, особенно на крупные и дорогие товары — диваны, столы из мрамора, шкафы. Для мелких покупок выгода скромнее: после оплаты доставки и услуг посредников разница заметно сокращается.

"Да, посредник возьмёт 10-15%, но его комиссия окупится благодаря экономии на доставке", — подытожила Раиса Мерсияпова.

Покупка мебели напрямую у китайских производителей требует больше времени и внимания к деталям, чем визит в ближайший мебельный центр. Но одна успешная закупка часто становится началом нового опыта, после которого переплачивать в магазинах уже не хочется.

