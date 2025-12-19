Экономика Финляндии на грани краха: китайская продукция угрожает тысячам высококвалифицированных рабочих мест

Из-за роста китайской конкуренции в Европе Финляндия сталкивается с угрозой исчезновения тысяч высокооплачиваемых рабочих мест, особенно в химической промышленности. Согласно статье финской газеты Helsingin Sanomat, такие прогнозы основаны на данных, опубликованных отраслевой ассоциацией Финляндии.

Рост конкуренции с Китаем

Основное давление на финскую промышленность оказывает химическая отрасль, где конкуренция с Китаем уже приводит к снижению прибыльности, инвестиций и занятости. В последние десять лет китайские производители значительно улучшили качество своей продукции, при этом цены на китайские товары стали более чем на 20% ниже, чем на финские.

По данным отчета, импорт химических продуктов из Китая в Европу увеличился на 99% с 2019 года, а поставки фармацевтических препаратов выросли на 271%. В результате этих изменений, европейские компании, включая финские, теряют конкурентные преимущества.

Угрозы для рабочих мест

"Из-за растущего влияния Китая сотни тысяч рабочих мест в промышленности Европы сейчас находятся под угрозой. Речь идет не о дешевой работе, а о высококвалифицированных рабочих местах, где почасовая оплата на 15% выше средней зарплаты в Финляндии и ЕС", — отмечается в статье.

В целом, по расчетам Европейского центрального банка, потеря в рабочих местах в результате конкуренции с Китаем составила 240 тыс. вакансий в Европе с 2015 по 2022 годы.

Конкурентное преимущество Китая

Конкурентное преимущество китайских компаний во многом обусловлено поддержкой со стороны китайского государства, которое ежегодно субсидирует свои компании на сумму около 740 миллиардов евро. Это составляет 4,4% от валового внутреннего продукта (ВВП) Китая. Эксперты отмечают, что такая промышленная политика делает китайскую продукцию более доступной и конкурентоспособной.

Проблемы для Финляндии и ограничительные меры

Финляндия также сталкивается с проблемами, связанными с растущими онлайн-заказами товаров из Китая. Чиновники обеспокоены тем, что финские потребители массово заказывают более дешевые товары из китайских интернет-магазинов, что негативно сказывается на спросе на местную продукцию. В ответ на этот поток, который сравнивают с "цунами", финские власти начали разработку ограничительных мер для уменьшения этого потока китайских товаров.