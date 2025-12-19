Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Китай
Китай
© pixabay.com by PPPSDavid is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Главная / Мир
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:55

Экономика Финляндии на грани краха: китайская продукция угрожает тысячам высококвалифицированных рабочих мест

Китайская конкуренция угрожает тысячам рабочих мест в Финляндии — Helsingin Sanomat

Из-за роста китайской конкуренции в Европе Финляндия сталкивается с угрозой исчезновения тысяч высокооплачиваемых рабочих мест, особенно в химической промышленности. Согласно статье финской газеты Helsingin Sanomat, такие прогнозы основаны на данных, опубликованных отраслевой ассоциацией Финляндии.

Рост конкуренции с Китаем

Основное давление на финскую промышленность оказывает химическая отрасль, где конкуренция с Китаем уже приводит к снижению прибыльности, инвестиций и занятости. В последние десять лет китайские производители значительно улучшили качество своей продукции, при этом цены на китайские товары стали более чем на 20% ниже, чем на финские.

По данным отчета, импорт химических продуктов из Китая в Европу увеличился на 99% с 2019 года, а поставки фармацевтических препаратов выросли на 271%. В результате этих изменений, европейские компании, включая финские, теряют конкурентные преимущества.

Угрозы для рабочих мест

"Из-за растущего влияния Китая сотни тысяч рабочих мест в промышленности Европы сейчас находятся под угрозой. Речь идет не о дешевой работе, а о высококвалифицированных рабочих местах, где почасовая оплата на 15% выше средней зарплаты в Финляндии и ЕС", — отмечается в статье.

В целом, по расчетам Европейского центрального банка, потеря в рабочих местах в результате конкуренции с Китаем составила 240 тыс. вакансий в Европе с 2015 по 2022 годы.

Конкурентное преимущество Китая

Конкурентное преимущество китайских компаний во многом обусловлено поддержкой со стороны китайского государства, которое ежегодно субсидирует свои компании на сумму около 740 миллиардов евро. Это составляет 4,4% от валового внутреннего продукта (ВВП) Китая. Эксперты отмечают, что такая промышленная политика делает китайскую продукцию более доступной и конкурентоспособной.

Проблемы для Финляндии и ограничительные меры

Финляндия также сталкивается с проблемами, связанными с растущими онлайн-заказами товаров из Китая. Чиновники обеспокоены тем, что финские потребители массово заказывают более дешевые товары из китайских интернет-магазинов, что негативно сказывается на спросе на местную продукцию. В ответ на этот поток, который сравнивают с "цунами", финские власти начали разработку ограничительных мер для уменьшения этого потока китайских товаров.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Туск заявил о прорыве по использованию российских активов вчера в 17:27
Репарационный кредит или "план Б": замороженные активы России получили новый импульс

Обсуждение судьбы российских активов на саммите ЕС достигло новой стадии: согласие есть, но остаются споры и юридические риски. Узнайте все подробности о будущем замороженных средств, реакциях России и возможных сценариях развития ситуации, влияющих на международные финансы.

Читать полностью » Полиция применила слезоточивый газ у здания Европарламента в Брюсселе - ТАСС вчера в 16:38
Газ, огонь и блокада улиц: протест фермеров в Брюсселе вышел из-под контроля

Протесты фермеров у Европарламента в день саммита ЕС переросли в столкновения с полицией и применение слезоточивого газа.

Читать полностью » Макрон и Туск выразили недовольство работой прессы на саммите Евросоюза — РИА Новости вчера в 16:37
Обсуждали Украину, но стало неловко: на Макрона и Туска "напали"

Макрон и Туск на саммите ЕС по Украине оказались в плотном окружении журналистов и публично попросили репортеров соблюдать дистанцию.

Читать полностью » Фермеры из 27 стран ЕС заблокировали центр Брюсселя тракторами — SHOT вчера в 15:48
Саммит по российским активам в Брюсселе внезапно пошёл не по сценарию — весь город резко встал

Саммит ЕС в Брюсселе проходит на фоне протестов фермеров и острых споров о судьбе российских активов и финансировании Украины.

Читать полностью » Кавелашвили назвал отношения Грузии и ЕС неблагоприятными - РИА Новости вчера в 15:40
Грузия меняет тон в разговоре с ЕС: в Белграде прозвучал жёсткий сигнал Европе

Как Грузия и ЕС переживают преходный период отношений? Узнайте о заявлении президента Кавелашвили и причинах ухудшения связей с Брюсселем.

Читать полностью » В Финляндии усомнились в пользе членства в Еврозоне — министр финансов Пурра вчера в 14:17
Евросоюз дал трещину: в Финляндии заговорили о цене отказа от собственной валюты

Министр финансов Финляндии усомнилась в пользе членства в Еврозоне и призвала экономистов переосмыслить последствия общей монетарной политики.

Читать полностью » Пашинян запросил у России ремонт линии Ерасх–граница Азербайджана — ТАСС вчера в 13:41
Границы ждут поезда: Пашинян обратился к России с просьбой срочно чинить железные дороги

Никол Пашинян сделал срочный запрос к России о восстановлении железных дорог. Какие направления требуют вмешательства и какие планы у премьера?

Читать полностью » Дефицит бюджета Украины достиг €55 млрд без новых решений ЕС — The Daily Telegraph вчера в 12:08
Замороженные миллиарды и горячие споры: Европа не может решить судьбу денег для Украины

Украина может остаться без финансовых ресурсов уже к середине 2026 года. В Европе предупреждают: всё зависит от решения по замороженным активам РФ.

Читать полностью »

Новости
Россия
Выпускники педагогических вузов освобождены от обязательной отработки – Путин
Россия
Путин заявил, что водоснабжение в Донецке стабилизируется после контроля ВС РФ за Славянском
Еда
Яичная запеканка идеально подойдет на завтрака для большой компании в новогоднее утро— Serious Eats
Россия
Владимир Путин заявил, что Россия не начала конфликт в Украине, а была вынуждена вмешаться
Дом
Генеральная уборка без плана отнимает силы — эксперты по быту
Авто и мото
Вэй Цзяньцзюнь раскритиковал тренды в китайском автопроме — GWM
Авто и мото
Ослабленный стояночный тормоз проявляется увеличенным ходом рычага и откатом автомобиля — автомеханики
Общество
Путин пообещал проработать компенсации за утрату второго жилья в Белгороде
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet