Tesla теряет позиции в Китае — на арену вышел неожиданный конкурент

Китайские автопроизводители наращивают выпуск электромобилей такими темпами, что по объёмам и инновациям страна уверенно обходит весь остальной мир. В течение последних пяти месяцев более половины всех проданных автомобилей в Китае были электрокары или гибриды.

Однако за этим впечатляющим ростом скрывается напряжённая картина: десятки компаний сражаются за выживание, а ценовые войны превращают отрасль в поле битвы.

Конкуренция на грани

Сегодня на рынке действуют около 50 автопроизводителей, и почти каждый из них вынужден снижать цены до минимума, чтобы удержать покупателя. Даже гигант BYD, крупнейший мировой производитель электромобилей, сообщил о падении прибыли весной почти на треть.

"Это гонка за доминирование, а не гонка за прибыльностью", — отметил генеральный директор Automobility Билл Руссо.

Вмешательство властей и проблема "инволюции"

Жёсткая конкуренция заставила вмешаться руководство страны. В июле Си Цзиньпин призвал на заседании Политбюро положить конец "инволюции" — разрушительной гонке за лидерство любой ценой.

Правительство даже обязало автопроизводителей вовремя платить поставщикам. Но проверка показала: из 17 компаний лишь три, все с государственным участием, действительно начали выполнять это условие.

Инвестиции без тормозов

Несмотря на призывы к осторожности, вложения в автопром продолжают расти. За первые семь месяцев этого года инвестиции увеличились на 21,7% по сравнению с прошлым годом — четвёртый год подряд сохраняется такой темп. В результате в стране образовался огромный избыток мощностей и автомобилей, на которые не хватает покупателей.

Многие дилеры заявляют, что вынуждены продавать машины ниже себестоимости. "Это подрывает доверие и устойчивость всей отрасли", — говорится в заявлении ассоциации дилеров четырёх провинций.

Ключевые игроки и аутсайдеры

На вершине рынка остаются BYD и Geely Group с её брендами Zeekr и Polestar. Tesla постепенно теряет позиции: компания Илона Маска снижает цены на устаревающие модели, но уже не может предложить доступный седан для китайского покупателя.

Сюрпризом стала Xiaomi — её первый электромобиль SU7 стремительно ворвался в топ продаж, оставив позади большинство конкурентов.

А вот государственные гиганты FAW, Dongfeng, Changan и GAC заметно отстают: их опыт в производстве ДВС не помогает в мире электричества.

Экспорт и глобальные последствия

Проблема переизбытка толкает производителей на внешний рынок. Теперь около 20% автомобилей из Китая отправляются за рубеж, тогда как до пандемии экспорт почти отсутствовал. Это превращает китайские компании в мировых игроков, но одновременно вызывает ответные меры — пошлины и ограничения в Европе и США.

Ставка на инженеров и инновации

Главный ресурс Китая — люди. В стране выпускается в десять раз больше инженеров-механиков, чем в США. Только в BYD трудятся 120 тысяч специалистов, что сопоставимо со всей численностью персонала Tesla.

Низкие зарплаты инженеров позволяют компаниям инвестировать больше в разработку, и результат впечатляет. BYD выпускает внедорожники с дронами, спорткары, способные "танцевать", а Geely предлагает минивэны с креслами-гамаками.

Эти эксперименты помогают компаниям завоёвывать рынок и оставлять позади конкурентов, даже если прибыль при этом уходит на второй план.