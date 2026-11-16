Китайский беспилотник добрался до палубы: военные оставили без ответа важный вопрос об испытаниях

Министерство обороны КНР сообщило, что ударный малозаметный беспилотник Hongdu GJ-11 сел на палубу универсального десантного корабля «Сычуань» проекта 076 и взлетел с нее.

«Сычуань» — головной корабль проекта, спущенный на воду в 2024 году. Корабль водоизмещением около 50 тыс. т оснащен электромагнитной катапультой и аэрофинишером для посадки самолетов. В ведомстве не уточнили, в каком порядке проходили испытания: взлетел ли беспилотник после посадки или корабль вышел в море уже с аппаратом на борту. Фото и видео испытаний не публиковались.

У «Сычуани» нет угловой полетной палубы, которую традиционно считают важным элементом безопасности: если самолет не зацепится за трос аэрофинишера, он может уйти на второй круг, не рискуя врезаться в технику на палубе.

GJ-11 выполнен по схеме «летающее крыло». В ноябре 2025 года ВВС Народно-освободительной армии Китая опубликовали кадры его совместных полетов с истребителями Chengdu J-20 и самолетом радиоэлектронной борьбы Shenyang J-16D. Испытания на корабле прошли раньше, чем ожидаемые первые полеты американского палубного беспилотного заправщика Boeing MQ-25 с авианосца.

Выставка беспилотников в КНДР

Тем временем газета «Нодон синмун» сообщила, что Ким Чен Ын посетил выставку беспилотных систем. Среди экспонатов были аппараты, которые уже показывали государственные СМИ:

Saebyeol-4 — почти точная копия американского Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk;

Saebyeol-9 — внешне похож на General Atomics MQ-9 Reaper; на выставке показали иллюстрацию с пуском ракеты с этого беспилотника.

Кроме того, на выставке был крупный беспилотник схемы «летающее крыло», напоминающий GJ-11. Его характеристики, стадия разработки и реальные возможности неизвестны.