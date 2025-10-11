Без запрета, но не проехать: в Китае начались проверки, парализующие рынок чипов
Китай усилил контроль за импортом высокопроизводительных микросхем, применяемых в задачах искусственного интеллекта. По данным Financial Times, с начала октября в крупнейших морских портах страны проходят масштабные инспекции, которые уже затронули поставки чипов Nvidia, включая адаптированные для китайского рынка версии H20 и RTX Pro 6000D. Хотя официального запрета на ввоз нет, усиленные проверки фактически приводят к задержкам и создают трудности для импортеров.
Усиленный контроль на границе
По словам источников издания, китайские таможенные органы уделяют особое внимание корректности декларирования оборудования и выявлению схем обхода экспортных ограничений. Изначально проверки касались "специальных" версий американских GPU, разработанных для китайского рынка, однако позднее внимание инспекторов распространилось и на широкий круг других моделей.
Это касается не только чипов Nvidia, но и ряда передовых графических ускорителей, которые продолжают поступать в страну по "серым" каналам. На практике усиленный контроль означает дополнительные недели ожидания на таможне и потенциальное нарушение графиков поставок.
"Формально запрета нет, но инспекции становятся всё глубже, что фактически создает барьеры для импорта", — отмечает источник Financial Times, знакомый с ситуацией.
Политика самодостаточности
Меры Пекина вписываются в стратегию снижения зависимости от иностранных технологий и укрепления национальной микроэлектронной базы. Китай активно развивает собственные производственные мощности и продвигает программы господдержки для компаний, работающих в сфере проектирования чипов и искусственного интеллекта.
Такие компании, как Huawei и Cambricon, уже демонстрируют успехи в создании собственных GPU и ИИ-ускорителей, которые постепенно начинают конкурировать с зарубежными решениями.
Ужесточение контроля над импортом может временно усложнить работу дата-центров и облачных провайдеров, но в долгосрочной перспективе — станет стимулом для развития национальных производителей.
Контекст: ответ на американские ограничения
США начали ограничивать экспорт высокопроизводительных GPU в Китай ещё в 2022 году. Тогда под запрет попали модели Nvidia A100 и H100, применяемые для обучения нейросетей и создания систем искусственного интеллекта.
В 2023 году Вашингтон расширил список, включив в него адаптированные под китайский рынок чипы A800 и H800. После этого Nvidia представила новую линейку — H20, L20 и L2 — с урезанной производительностью, чтобы сохранить возможность продаж в КНР.
Теперь, когда китайская сторона начала проводить углублённые таможенные проверки, даже эти версии попали под пристальное внимание регуляторов.
Как это влияет на рынок
Для Nvidia и её партнёров в КНР нынешняя ситуация создаёт риски срывов поставок и пересмотра планов закупок. Компании вынуждены искать альтернативные маршруты и складские решения, чтобы минимизировать задержки.
Наиболее уязвимыми оказываются облачные провайдеры и исследовательские центры, где задержка поставок ускорителей напрямую влияет на обучение ИИ-моделей. В результате сроки вывода новых систем искусственного интеллекта на рынок могут увеличиться.
Тем временем китайские игроки рынка получают возможность укрепить позиции. Государственные компании и техногиганты, включая Baidu, Tencent и Alibaba, всё активнее тестируют отечественные GPU, разрабатываемые Huawei (серия Ascend) и Cambricon (архитектура MLU).
Сравнение: зарубежные и китайские GPU
|Параметр
|Nvidia H20
|Huawei Ascend 910B
|Cambricon MLU370
|Производительность (FP16)
|~75 TFLOPS
|~90 TFLOPS
|~60 TFLOPS
|Энергоэффективность
|Высокая
|Средняя
|Средняя
|МРТ-совместимость (в AI-тренингах)
|Поддержка Tensor Core
|Поддержка собственного NPU
|Поддержка NPU
|Доступность на рынке КНР
|Ограниченная
|Расширяется
|Ограниченная, но растёт
|Статус поставок
|Под таможенным контролем
|Производится в КНР
|Производится в КНР
Сравнение показывает, что при сохранении импортных ограничений китайские решения уже начинают догонять по производительности западные аналоги, а за счёт локализации выигрывают по стабильности поставок.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Делать ставку только на импортные GPU.
Последствие: Риск перебоев в поставках и рост себестоимости ИИ-проектов.
Альтернатива: Диверсификация закупок, включение отечественных ускорителей в инфраструктуру.
-
Ошибка: Игнорировать новые правила таможенного оформления.
Последствие: Конфискация оборудования или задержки на месяц и более.
Альтернатива: Тщательная подготовка документов и работа с сертифицированными логистическими компаниями.
-
Ошибка: Ожидать быстрого снятия контроля.
Последствие: Потеря времени и сорванные контракты.
Альтернатива: Планировать долгосрочную адаптацию инфраструктуры под внутренние ресурсы.
А что если… контроль станет постоянным?
Если текущие меры превратятся в постоянный механизм регулирования, Китай фактически создаст собственную "внутреннюю границу" для технологий. Это ускорит импортозамещение, но также усилит разделение технологических цепочек между Востоком и Западом.
Эксперты считают, что в таком сценарии китайский рынок ИИ будет двигаться в сторону закрытой архитектуры, где ключевые элементы экосистемы — от чипов до фреймворков — создаются внутри страны и мало зависят от внешних поставщиков.
Плюсы и минусы новых мер
|Плюсы
|Минусы
|Стимулируют развитие китайских производителей
|Увеличивают сроки поставок оборудования
|Снижают риск "утечки" технологий
|Могут замедлить развитие ИИ-проектов
|Укрепляют внутреннюю микроэлектронику
|Повышают неопределённость для инвесторов
|Поддерживают курс на технологическую независимость
|Ограничивают доступ к топовым GPU Nvidia
Исторический контекст
-
2022 год - США запрещают экспорт в КНР GPU Nvidia A100/H100.
-
2023 год - ограничения распространяются на адаптированные A800/H800.
-
2024 год - Nvidia выпускает урезанные версии H20, L20, L2.
-
Октябрь 2025 года - Китай усиливает контроль за импортом продвинутых чипов.
Три факта о новых проверках
-
Усиленные инспекции идут в крупнейших портах КНР — Шанхае, Тяньцзине и Шэньчжэне.
-
Проверки касаются не только Nvidia, но и других производителей GPU.
-
Регуляторы сосредоточены на предотвращении обхода экспортных правил США.
