Без запрета, но не проехать: в Китае начались проверки, парализующие рынок чипов

Китай усилил контроль за импортом высокопроизводительных микросхем, применяемых в задачах искусственного интеллекта. По данным Financial Times, с начала октября в крупнейших морских портах страны проходят масштабные инспекции, которые уже затронули поставки чипов Nvidia, включая адаптированные для китайского рынка версии H20 и RTX Pro 6000D. Хотя официального запрета на ввоз нет, усиленные проверки фактически приводят к задержкам и создают трудности для импортеров.

Усиленный контроль на границе

По словам источников издания, китайские таможенные органы уделяют особое внимание корректности декларирования оборудования и выявлению схем обхода экспортных ограничений. Изначально проверки касались "специальных" версий американских GPU, разработанных для китайского рынка, однако позднее внимание инспекторов распространилось и на широкий круг других моделей.

Это касается не только чипов Nvidia, но и ряда передовых графических ускорителей, которые продолжают поступать в страну по "серым" каналам. На практике усиленный контроль означает дополнительные недели ожидания на таможне и потенциальное нарушение графиков поставок.

"Формально запрета нет, но инспекции становятся всё глубже, что фактически создает барьеры для импорта", — отмечает источник Financial Times, знакомый с ситуацией.

Политика самодостаточности

Меры Пекина вписываются в стратегию снижения зависимости от иностранных технологий и укрепления национальной микроэлектронной базы. Китай активно развивает собственные производственные мощности и продвигает программы господдержки для компаний, работающих в сфере проектирования чипов и искусственного интеллекта.

Такие компании, как Huawei и Cambricon, уже демонстрируют успехи в создании собственных GPU и ИИ-ускорителей, которые постепенно начинают конкурировать с зарубежными решениями.

Ужесточение контроля над импортом может временно усложнить работу дата-центров и облачных провайдеров, но в долгосрочной перспективе — станет стимулом для развития национальных производителей.

Контекст: ответ на американские ограничения

США начали ограничивать экспорт высокопроизводительных GPU в Китай ещё в 2022 году. Тогда под запрет попали модели Nvidia A100 и H100, применяемые для обучения нейросетей и создания систем искусственного интеллекта.

В 2023 году Вашингтон расширил список, включив в него адаптированные под китайский рынок чипы A800 и H800. После этого Nvidia представила новую линейку — H20, L20 и L2 — с урезанной производительностью, чтобы сохранить возможность продаж в КНР.

Теперь, когда китайская сторона начала проводить углублённые таможенные проверки, даже эти версии попали под пристальное внимание регуляторов.

Как это влияет на рынок

Для Nvidia и её партнёров в КНР нынешняя ситуация создаёт риски срывов поставок и пересмотра планов закупок. Компании вынуждены искать альтернативные маршруты и складские решения, чтобы минимизировать задержки.

Наиболее уязвимыми оказываются облачные провайдеры и исследовательские центры, где задержка поставок ускорителей напрямую влияет на обучение ИИ-моделей. В результате сроки вывода новых систем искусственного интеллекта на рынок могут увеличиться.

Тем временем китайские игроки рынка получают возможность укрепить позиции. Государственные компании и техногиганты, включая Baidu, Tencent и Alibaba, всё активнее тестируют отечественные GPU, разрабатываемые Huawei (серия Ascend) и Cambricon (архитектура MLU).

Сравнение: зарубежные и китайские GPU

Параметр Nvidia H20 Huawei Ascend 910B Cambricon MLU370 Производительность (FP16) ~75 TFLOPS ~90 TFLOPS ~60 TFLOPS Энергоэффективность Высокая Средняя Средняя МРТ-совместимость (в AI-тренингах) Поддержка Tensor Core Поддержка собственного NPU Поддержка NPU Доступность на рынке КНР Ограниченная Расширяется Ограниченная, но растёт Статус поставок Под таможенным контролем Производится в КНР Производится в КНР

Сравнение показывает, что при сохранении импортных ограничений китайские решения уже начинают догонять по производительности западные аналоги, а за счёт локализации выигрывают по стабильности поставок.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Делать ставку только на импортные GPU.

Последствие: Риск перебоев в поставках и рост себестоимости ИИ-проектов.

Альтернатива: Диверсификация закупок, включение отечественных ускорителей в инфраструктуру.

Ошибка: Игнорировать новые правила таможенного оформления.

Последствие: Конфискация оборудования или задержки на месяц и более.

Альтернатива: Тщательная подготовка документов и работа с сертифицированными логистическими компаниями.

Ошибка: Ожидать быстрого снятия контроля.

Последствие: Потеря времени и сорванные контракты.

Альтернатива: Планировать долгосрочную адаптацию инфраструктуры под внутренние ресурсы.

А что если… контроль станет постоянным?

Если текущие меры превратятся в постоянный механизм регулирования, Китай фактически создаст собственную "внутреннюю границу" для технологий. Это ускорит импортозамещение, но также усилит разделение технологических цепочек между Востоком и Западом.

Эксперты считают, что в таком сценарии китайский рынок ИИ будет двигаться в сторону закрытой архитектуры, где ключевые элементы экосистемы — от чипов до фреймворков — создаются внутри страны и мало зависят от внешних поставщиков.

Плюсы и минусы новых мер

Плюсы Минусы Стимулируют развитие китайских производителей Увеличивают сроки поставок оборудования Снижают риск "утечки" технологий Могут замедлить развитие ИИ-проектов Укрепляют внутреннюю микроэлектронику Повышают неопределённость для инвесторов Поддерживают курс на технологическую независимость Ограничивают доступ к топовым GPU Nvidia

Исторический контекст

2022 год - США запрещают экспорт в КНР GPU Nvidia A100/H100. 2023 год - ограничения распространяются на адаптированные A800/H800. 2024 год - Nvidia выпускает урезанные версии H20, L20, L2. Октябрь 2025 года - Китай усиливает контроль за импортом продвинутых чипов.

Три факта о новых проверках