В Китае прошли 27-й Международный конкурс кулинарного искусства FHC China и 12-й конкурс профессионального мастерства «Кубок Цзиньцзян». В соревнованиях приняли участие 426 поваров, представивших 611 работ в 22 категориях. В состав судейской коллегии вошел бренд-шеф «Мираторга» Дмитрий Лазько.

Для приготовления конкурсных блюд из говядины использовалось мясо Black Angus производства «Мираторга». Под конкретные кулинарные традиции были отобраны два типа отрубов: Денвер — для блюд западной кухни и Топ Блейд — для китайской. Выбор базировался на соответствии технических характеристик мяса методам термической обработки, принятым в этих школах.

Процесс производства говядины Black Angus выстроен по единому стандарту для российского и зарубежных рынков. Бычки абердин-ангусской породы проходят зерновой откорм в течение 250 дней на фермах компании. Контроль качества осуществляется на всех этапах: от выращивания кормовых культур до финальной упаковки. Свежесть продукта обеспечивается упаковкой в газовой среде без применения консервантов; надзор за процессом осуществляют ветеринары, технологи и специалисты по логистике.

Оценка работ в жюри опиралась на три ключевых параметра сырья: равномерность мраморности, естественный цвет и упругость текстуры мяса. Эти же критерии используются компанией при внутреннем контроле качества на производстве.

Опыт работы на зарубежных рынках, включая Китай (поставки птицы с 2018 года, говядины с 2019-го и свинины с 2024-го), позволяет компании адаптировать продуктовую линейку для сегмента HoReCa в России. Это выражается в создании специализированных отрубов для стейк-хаусов и отдельных решений для кухонь гостиничного бизнеса.

Сопоставление производственных операций: использование зернового откорма в течение 250 дней и упаковки в газовой среде позволяет получить продукт с заданными параметрами текстуры и мраморности, которые соответствуют требованиям профессиональных поваров разных стран.