Алексей Ларин Опубликована сегодня в 15:25

Китайский автотрон качнулся: фавориты летят вниз, а новички забирают вершины

Продажи Geely Monjaro в Китае в июле упали до минимума с августа 2024 года

В июле китайский авторынок удивил резкой сменой лидеров и неожиданными провалами продаж. Ещё недавно популярные модели покидали рейтинги, а новички уверенно занимали их места. Главная интрига — спад Geely Monjaro, который утратил титул самого продаваемого бензинового кроссовера страны.

Geely Monjaro: падение без предупреждения

Аналитики, опираясь на данные Китайской ассоциации автодилеров (CADA) и Ассоциации по информации о рынке легковых автомобилей (CPCA), фиксируют худший результат Monjaro с августа 2024 года. Модель полностью выпала из топ-10, уступив конкурентам. Её место заняли Geely Atlas IV (Boyue L) и Toyota RAV4. Продажи японского кроссовера подстегнули скидки до 22% на версии китайской сборки.

Лидеры брендов: BYD удержал вершину

Несмотря на общее падение, BYD остаётся главным игроком на рынке. В июле компания реализовала 249 500 автомобилей, что на 16,5% меньше, чем годом ранее. Тем не менее, доля марки достигла 13,44%, и это позволило сохранить первое место в рейтинге брендов. Эксперты связывают снижение с переполненными складами дилеров и временным замедлением производства.

Второе и третье места заняли Volkswagen и Toyota. Geely Auto, основной бренд концерна, из-за провала Monjaro опустился с четвёртого на пятое место, продав 72 400 машин. На освободившуюся позицию вышел молодой бренд Geely Galaxy, который делает ставку на гибриды и электрокары.

Geely Galaxy и новые претенденты

Geely Galaxy в июле продал 90 600 автомобилей, что позволило ему уверенно обойти материнскую марку. За ним в рейтинге расположились Wuling, Changan и Nissan. Девятую и десятую строчки разделили Chery и HIMA — сбытовая сеть Huawei, реализующая модели Aito, Luxeed, Stelato и Maextro.

Модели-лидеры: электромобили снова впереди

В модельном зачёте первую строчку уже традиционно занял компактный электромобиль Geely Xingyuan (бренд Geely Galaxy) с результатом 44 300 машин. На втором и третьем местах — BYD Qin Plus и Tesla Model Y.

Далее в списке:

  • Wuling Hongguang Mini EV — четвёртое место;

  • Nissan Sylphy — пятое место;

  • BYD Qin L, Xiaomi SU7, Volkswagen Lavida, BYD Seagull и кроссовер Aito M8 — с шестой по десятую позиции.

