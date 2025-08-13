Китайский авторынок сделал паузу — и тут же нашёл способ вернуться в рост

В начале августа китайский авторынок слегка притормозил, но всё говорит о том, что это временное явление. С 1 по 10 число в стране продали 452 тысячи новых легковых автомобилей — на 4% меньше, чем год назад, но на 6% больше, чем в первые десять дней июля. С начала года уже реализовано почти 13,2 миллиона машин, что на 10% выше показателя прошлого года.

За те же десять дней производители отправили дилерам 403 тысячи автомобилей, и здесь динамика куда ярче: рост 16% в годовом сравнении. Львиную долю прироста обеспечили электромобили и гибриды — 262 тысячи единиц за первую декаду августа.

Электрокары и "трейд-ин" — драйверы продаж

Аналитики связывают текущую ситуацию с активизацией программы обмена старых авто на новые. В июле ряд регионов получил очередную партию субсидий по "трейд-ин", что позволило возобновить акции и стимулировать покупателей.

Влияние оказала и погода: жаркие и дождливые дни в начале месяца немного охладили интерес к автосалонам. Но дилеры оптимистичны — к концу августа, с наступлением учебного года, спрос традиционно оживляется. "Августовские продажи часто идут на подъём во второй половине месяца, и в этом году предпосылки для роста есть", — отмечают эксперты.

Вторичный рынок: стабильный рост и ценовые сдвиги

В июне в Китае продали 1,66 миллиона подержанных автомобилей — на 9% больше, чем год назад. За первые шесть месяцев объём сделок превысил 9,5 миллиона, что на 2% выше прошлогоднего уровня.