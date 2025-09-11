Электромобили теряют скорость: рынок Китая показал неожиданный разворот

Рынок легковых автомобилей в Китае в сентябре показал противоречивые результаты. С одной стороны, начало месяца ознаменовалось заметным падением продаж, с другой — годовая динамика по-прежнему остается положительной.

Динамика розничных продаж

За первую неделю сентября через салоны и онлайн-каналы было реализовано около 304 тысяч легковых машин. Это на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 4% ниже, чем в августе. Среднесуточные продажи составили примерно 43 тысячи автомобилей, что также уступает прошлогодним показателям.

Тем не менее в долгосрочной перспективе рынок выглядит более уверенно. С января по начало сентября покупатели приобрели уже 15,07 миллиона легковых машин. Это на 9% больше, чем за тот же отрезок годом ранее.

Оптовый сегмент

Если рассматривать продажи со стороны производителей, картина немного иная. За период с 1 по 7 сентября автозаводы отгрузили дилерам 307 тысяч машин. В годовом выражении это снижение на 5%, но по сравнению с августом зафиксирован рост на 9%.

Суммарно с начала года в оптовом сегменте реализовано 18,35 миллиона автомобилей. Это означает рост в 13% относительно прошлогодних объемов. Среднесуточные отгрузки в первую неделю сентября достигли 44 тысяч единиц, что также ниже прошлогоднего уровня, но выше, чем месяцем ранее.

Электрифицированные автомобили

Сегмент электромобилей и гибридов демонстрирует смешанную картину. В розницу за первую неделю сентября было продано 181 тысяча таких машин. Это на 3% меньше, чем в сентябре прошлого года, и на 1% ниже августовских цифр. Несмотря на локальное снижение, доля электрифицированных моделей в структуре розничных продаж приблизилась к отметке в 60%.

С начала года потребителям уже передано 7,75 миллиона электромобилей и гибридов. Это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Оптовые отгрузки в этой категории, наоборот, демонстрируют более яркий рост. За первую неделю сентября дилеры получили 179 тысяч машин, что на 5% выше прошлогоднего уровня и на 12% больше, чем месяцем ранее. В общей сложности за январь-сентябрь на рынок было отгружено 9,12 миллиона электрифицированных автомобилей. Показатель вырос на внушительные 33%.