Как китайцы обошли всех без шума и пошлин: что стало их главным козырём в России

Пока европейские марки окончательно ушли с российского рынка, китайские производители заняли их место и уже не ограничиваются продажами — они всерьёз готовятся к локализации. По словам генерального директора компании "Рольф" Светланы Виноградовой, два крупнейших бренда КНР — Changan и Geely — ведут активную работу над запуском собственного производства в России.

"Changan ведёт переговоры о локализации, по нашей информации, в продвинутой стадии. Исходя из этой траектории, в сентябре "Рольф” открыл два дилерских центра Changan в Москве. Среди компаний, которые прорабатывают такую возможность наиболее активно, стоит выделить и Geely", — сказала генеральный директор компании "Рольф" Светлана Виноградова.

Почему китайцам выгодно собирать машины в России

Причины интереса понятны. После ухода европейских и японских концернов освободились целые сборочные площадки — в Тульской, Калужской, Ленинградской областях. При этом спрос на автомобили постепенно восстанавливается, и локализация позволяет не только сократить логистику, но и защититься от колебаний валют.

Для Changan и Geely это шанс закрепиться в стране стратегически, получив льготы и поддержку государства. Ведь российское правительство активно стимулирует локальное производство, предоставляя преференции по налогам и возврат части затрат на инвестиции.

Кроме того, с локализацией китайские бренды смогут снизить цену своих машин и конкурировать не только между собой, но и с российскими проектами — например, с электромобилями Evolute.

Кто останется на российском рынке

По мнению Виноградовой, через несколько лет рынок стабилизируется вокруг четырёх основных брендов.

"На российском рынке точно закрепятся четыре крупных игрока — вышеупомянутые Changan и Geely, а также Haval, который собирают в Тульской области, и Chery", — отметила генеральный директор "Рольфа" Светлана Виноградова.

Evolute: ставка на электрокары

Особое внимание собеседница РИА Новости уделила бренду Evolute, который, по её словам, прочно закрепится на рынке благодаря местной сборке в Липецке.

"За последние три года мы наблюдали появление множества новых брендов, и часть из них уже покинула рынок. Но Evolute, учитывая локальную сборку в Липецке, несомненно, будет работать и развиваться", — подчеркнула Виноградова.

Этот бренд делает ставку на электромобили — нишу, которая пока свободна. Для России, где электроинфраструктура только формируется, это смелый шаг, но при поддержке государства направление имеет хорошие перспективы.

Сравнение: Changan, Geely, Haval и Chery

Марка Производственная стратегия Присутствие в России Особенности Changan Ведёт переговоры о локализации 2 дилерских центра в Москве, активное расширение сети Широкая линейка SUV и гибридов Geely Прорабатывает локализацию, готовит площадку Популярные модели Coolray, Tugella, Monjaro Современные технологии и дизайн Haval Уже производит в Тульской области Локальное производство SUV Поддержка Минпромторга Chery Укрепляет позиции через партнёров Широкая дилерская сеть Активно развивает экспорт в СНГ

Как может развиваться локализация: пошаговый сценарий

Переговоры с регионом. Производитель выбирает площадку и договаривается с местными властями о налоговых льготах. Пилотная сборка. Создаётся линия крупноузловой сборки (SKD), чтобы протестировать цепочки поставок. Постепенная локализация. Производство кузовных деталей, стекла, сидений и электрики переносится на российские предприятия. Интеграция поставщиков. Китайские бренды приглашают своих партнёров из КНР открывать заводы компонентов рядом. Экспорт. После выхода на стабильный объём возможен экспорт машин в страны СНГ и Ближнего Востока.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: слишком быстрая сборка без проверки качества.

Последствие: падение доверия покупателей.

Альтернатива: постепенная сертификация, тестирование и обучение локального персонала.

Ошибка: недооценка логистики и поставщиков.

Последствие: сбои в цепочке поставок и рост себестоимости.

Альтернатива: развивать местную кооперацию и использовать платформы для российских комплектующих.

Ошибка: ставка на один регион.

Последствие: зависимость от политической и экономической ситуации в области.

Альтернатива: распределить производство между несколькими регионами.

А что если китайцы откроют полноценные заводы?

Если Changan или Geely решатся на глубинную локализацию, это станет мощным сигналом для всего рынка. Такой шаг создаст тысячи рабочих мест, даст заказы металлургам, шинным и стекольным заводам, а также оживит рынок автокомпонентов.

Кроме того, локальные мощности помогут снизить цены на автомобили, что сделает их доступнее для россиян. По прогнозам экспертов, при глубокой локализации себестоимость машин может упасть на 15-20 %.

Часто задаваемые вопросы

Как локализация повлияет на цену автомобилей?

После запуска сборки внутри страны цена может снизиться на 10-15 %, за счёт экономии на логистике и налогах.

Когда ждать первых машин российского производства?

По оценкам экспертов, при благоприятных условиях первые автомобили Changan и Geely, собранные в России, могут появиться уже в 2026 году.

Будет ли поддержка электромобилей?

Да, особенно в рамках программ по развитию инфраструктуры зарядных станций и стимулированию спроса на экологичный транспорт.

Мифы и правда о китайских машинах

Миф: китайские автомобили не выдерживают российских зим.

Правда: последние поколения кроссоверов Chery, Haval и Geely проходят испытания при -40 °C и адаптированы под местный бензин.

Миф: локализованная сборка хуже китайской.

Правда: качество зависит не от страны, а от контроля процессов и поставщиков.

Миф: электромобили Evolute не пригодны для России.

Правда: модели компании рассчитаны на зимнюю эксплуатацию, имеют подогрев батарей и усиленную термоизоляцию.

3 интересных факта

В 2024 году Geely вошла в пятёрку самых продаваемых иномарок в России. Changan — один из старейших автопроизводителей Китая, ему более 160 лет. Электромобиль Evolute i-Joy создан на базе платформы Nissan Leaf и производится на заводе в Липецке.

Исторический контекст: от первых поставок до заводов

Ещё в 2010-х китайские бренды только начинали осваивать российский рынок — тогда автомобили воспринимались как дешёвая альтернатива. Но после 2022 года ситуация изменилась: китайцы стали основой рынка, заняв долю более 60 %.

Сначала они ограничивались поставками готовых машин, затем наладили дистрибуцию, открыли собственные представительства и обучили персонал. Теперь логичный следующий шаг — построить свои заводы и закрепиться в стране надолго.