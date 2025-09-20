Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com by standret is licensed under public domain
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:04

Россия на китайской волне: август принес рекордный рост импорта автомобилей

Российский рынок вновь стал крупнейшим покупателем китайских автомобилей — РИА Новости

Импорт легковых автомобилей из Китая в Россию вновь выходит на первые позиции. В августе российский рынок принял рекордное количество китайских машин за год, что позволило России вновь стать крупнейшим покупателем таких автомобилей, свидетельствуют данные китайской таможни, проанализированные РИА Новости.

На фоне общего снижения импорта в начале года поставки из Китая резко выросли именно в конце лета. Так, за август китайские автомобили поступили на российский рынок на четверть больше, чем в предыдущие месяцы. Однако, несмотря на летний всплеск, за год объём ввоза сократился почти в два раза, достигнув 796,4 миллиона долларов, что меньше рекордных показателей конца прошлого года.

Российские компании, которые в апреле утратили статус крупнейших покупателей китайских машин, вновь смогли вернуться на лидирующие позиции. Снижение спроса в течение первых месяцев 2025 года связано с увеличением утилизационного сбора: импорт "легковушек" с начала года составил всего 4,1 миллиарда долларов против 9,15 миллиарда долларов за тот же период 2024 года. Это демонстрирует, как фискальные меры могут оказывать заметное влияние на рынок автомобилей.

Динамика китайского экспорта

Август стал не только важным месяцем для России, но и для Китая в целом. Всего за этот месяц китайские производители экспортировали автомобилей на 10,2 миллиарда долларов, что на 20% превышает показатель августа 2024 года. Экспорт за восемь месяцев составил 69,4 миллиарда долларов против 59,2 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года, демонстрируя общий рост продаж на внешние рынки.

Почему российский рынок важен для Китая

Ситуация на российском рынке отражает несколько ключевых тенденций. Во-первых, несмотря на экономические ограничения и рост налогов на автомобили, российские покупатели продолжают интересоваться китайскими моделями, что делает страну значимым партнером для Китая. Во-вторых, корректировки в таможенной политике и рост утилизационного сбора не остановили интерес к доступным и функциональным автомобилям из Китая, особенно в сегменте массовых моделей.

Сравнение динамики импорта

Период Импорт в Россию, $ млрд Примечания
Январь-август 2024 9,15 До роста утилизационного сбора
Январь-август 2025 4,1 С учётом новых сборов и ограничений
Август 2025 0,7964 Резкий рост к концу лета

Советы шаг за шагом для покупателей

  1. При выборе китайского автомобиля стоит учитывать не только цену, но и размер утилизационного сбора, который влияет на конечную стоимость.

  2. Обратить внимание на популярные модели, которые чаще всего проходят техническую проверку и имеют официальное сервисное обслуживание.

  3. Сравнивать комплектации и опции, чтобы подобрать автомобиль с оптимальным соотношением цена/функционал.

  4. Следить за акциями и сезонными предложениями, которые иногда компенсируют рост налогов и сборов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Игнорирование роста утилизационного сбора → переплата при покупке → выбор моделей с меньшей мощностью двигателя.

  2. Покупка без проверки сервисной сети → трудности с обслуживанием → приобретение авто с официальной гарантией и дилерским обслуживанием.

  3. Ориентация только на бренд → завышенные ожидания → сравнение характеристик нескольких производителей.

А что если…

Если тенденция роста импорта сохранится, российский рынок снова может стать значимым игроком в международной торговле автомобилями. Это будет стимулировать производителей расширять ассортимент и предлагать более выгодные условия для покупателей.

Плюсы и минусы китайских автомобилей в России

Плюсы Минусы
Доступная стоимость Возможные сложности с гарантийным обслуживанием
Богатая комплектация Рост утилизационного сбора увеличивает цену
Развитая дилерская сеть Некоторые модели могут уступать по качеству европейским аналогам
Увеличение числа сервисных центров Ограниченный выбор премиальных моделей

FAQ

Как выбрать китайский автомобиль в 2025 году?
Рекомендуется ориентироваться на популярные модели с официальным сервисом, учитывать мощность двигателя и стоимость утилизационного сбора.

Сколько стоит средний китайский автомобиль в России?
В зависимости от класса и комплектации цены варьируются от 1,2 до 3 миллионов рублей, с учетом сборов и доставки.

Что лучше: купить китайский автомобиль или подержанную европейскую машину?
Выбор зависит от бюджета и целей. Китайские авто дешевле в обслуживании и новее, а подержанные европейские могут быть дороже, но с более высоким качеством материалов.

Мифы и правда

Миф: Китайские автомобили ненадёжны.
Правда: Современные модели проходят строгий контроль качества и активно обновляют сервисные сети.

Миф: Импорт из Китая сокращается.
Правда: Несмотря на годовое снижение, Россия остаётся главным покупателем, и август показал максимальный приток машин.

Интересные факты

  1. Российский рынок китайских автомобилей в августе 2025 года вырос на 25% по сравнению с предыдущими месяцами.

  2. За восемь месяцев Китай экспортировал автомобилей на 69,4 миллиарда долларов, что на 17% больше прошлогоднего показателя.

  3. Российские компании вновь стали крупнейшими покупателями после нескольких месяцев снижения спроса.

