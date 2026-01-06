Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Audi Q6 E-Tron
© Wikipedia by Alexander-93 is licensed under CC BY-SA 4.0
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:27

Китайские Audi и Honda оказались надёжнее всех: рейтинг, который удивит скептиков

В рейтинге самых надёжных автомобилей китайской сборки лидируют модели, выпущенные совместными предприятиями, а не независимыми брендами, при этом несколько машин из списка официально продаются и в России. Об этом сообщает издание "За рулём" со ссылкой на исследование Сети качества автомобилей Китая. В основу оценки легли жалобы владельцев на заводской брак и неисправности: чем меньше "штрафных" баллов набирала модель, тем выше она поднималась в итоговом перечне. В исследовании участвовали 175 бензиновых автомобилей, что позволило составить широкую картину по надежности машин, произведённых в КНР.

Ключевым выводом рейтинга стало доминирование автомобилей, которые выпускаются на совместных предприятиях иностранных концернов и китайских производителей. Именно такие модели заняли первые места и показали минимальные значения "штрафных" баллов. При этом отдельно были названы автомобили, которые официально представлены на российском рынке: среди них наиболее высокую оценку получил полноразмерный кроссовер GAC GS8. В списке также оказались Jetta VS7, Tank 500 и GAC GS3, что делает исследование актуальным не только для внутреннего рынка Китая.

Лидеры рейтинга: совместные предприятия впереди

Первое место в рейтинге занял кроссовер Audi Q6, выпускаемый совместным предприятием SAIC-Volkswagen. Он получил 140 "штрафных" баллов, что стало лучшим показателем среди всех участников исследования. Такой результат означает минимальное число претензий владельцев, связанных с заводским браком и неисправностями, по сравнению с остальными моделями списка.

Вторую и третью позиции заняли кроссоверы Honda UR-V и Honda XR-V, которые производятся на совместном предприятии Honda-Dongfeng. Их показатели составили 142 и 143 балла соответственно. Таким образом, первые три строчки заняли модели международных марок, собранные в Китае на предприятиях, где производство ведётся в кооперации с локальными партнёрами. Именно этот формат, как подчёркивается в материале, оказался более устойчивым по итогам оценки надёжности.

Пятёрка лучших и структура результатов

Помимо трёх лидеров, в первую пятёрку также вошли Audi Q2L, который производится на совместном предприятии FAW-Volkswagen, и Honda Avancier, выпускаемая на СП Honda-GAC. Их включение закрепляет общий тренд исследования: верхние позиции рейтинга заняли модели, созданные в рамках совместных проектов. В материале подчёркивается, что независимые китайские бренды в числе лидеров не доминируют.

Система подсчёта основана на логике "штрафных" баллов. Рейтинг формировался по жалобам владельцев именно на заводской брак и неисправности, поэтому итоговые позиции напрямую отражают распространённость подобных претензий. Чем меньше баллов, тем выше модель в рейтинге. Такой подход позволяет сравнивать не по субъективным впечатлениям, а по массовости обращений и жалоб.

Какие модели из списка продаются в России

Отдельно в материале "За рулём" выделяются автомобили, которые официально представлены на российском рынке. Наивысший показатель среди них получил полноразмерный кроссовер GAC GS8 — 147 баллов. Это означает, что в общем рейтинге он оказался ближе к верхним позициям по надежности среди моделей китайского производства, доступных российскому покупателю.

Следующими в списке официально продаваемых в России моделей названы Jetta VS7 с результатом 150, Tank 500 — 151 и GAC GS3 — 153. Эти цифры показывают, что разброс между ними относительно небольшой, но при этом у GS8 зафиксирован наиболее высокий итоговый балл среди "российской" группы. Таким образом, исследование позволяет выделить несколько моделей китайской сборки, которые по оценке надёжности выглядят предпочтительнее среди тех, что представлены в официальных продажах.

