Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Рыба макропинна с прозрачной головой
Рыба макропинна с прозрачной головой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:51

Необычный орган у рыб-химер оказался зубастым крючком для размножения

Тенакулум химер: орган на голове содержит зубы для удержания самки при спаривании

Глубоководные рыбы-химеры, которых ещё называют "призрачными акулами", давно привлекали внимание биологов своими необычными формами. Но одно из самых странных приспособлений обнаружили у самцов: на их лбу скрывается булавовидный нарост, усыпанный острыми шипами. Этот орган помогает удерживать самку во время спаривания.

Недавнее исследование показало, что шипы на наросте — вовсе не видоизменённая чешуя, как предполагали раньше, а настоящие зубы, развивающиеся вне ротовой полости. Это открытие стало уникальным примером того, как эволюция способна "перепрограммировать" генетические механизмы для новых целей.

Что такое тенакулум

Орган на голове самцов химер называется тенакулумом. Он может выдвигаться из специального углубления, превращаясь в нечто вроде "крючка" для удержания партнёрши.

Долгое время учёные спорили, что представляют собой его шипы: зубы или обычные кожные зубчики (аналогичные чешуе акул). Чтобы разобраться, исследовали современных химер Hydrolagus colliei и останки их древнего родственника Helodus simplex, жившего более 300 миллионов лет назад.

Сравнение: зубы и кожные зубчики

Признак Настоящие зубы Кожные зубчики
Наличие зубной пластинки Да Нет
Состав Дентин, пульпа Твёрдый покровный слой
Способ роста Изнутри наружу В коже
Функция Пережёвывание пищи, удержание Защита поверхности, уменьшение трения

Исследование показало: шипы тенакулума имеют дентин, пульпу и формируются из зубной пластинки. Это значит, что они действительно являются зубами.

Как работала эволюция

Компьютерная томография и гистология показали, что у древних химер тенакулум был длиннее и находился ближе к челюсти. Вероятно, способность образовывать зубы со временем "переехала" с челюсти на лобной отросток.

Интересно, что современные химеры утратили способность менять зубы в пасти — их челюстные зубы не обновляются. Но при этом в тенакулуме сохранилась именно эта функция. Получается парадокс: рыба лишилась сменяемости зубов во рту, но оставила её на голове.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Считать шипы модифицированной чешуёй → недооценивать уникальность → подтверждено, что это настоящие зубы.
  • Полагать, что зубы возможны только во рту → игнорировать генетическую гибкость → найден первый подтверждённый пример "внечелюстного" роста.
  • Рассматривать орган лишь как "курьёз" → упускать эволюционный смысл → теперь ясно, что это важное приспособление для спаривания.

А что если…

…похожая способность есть и у других глубоководных рыб? Это откроет новую страницу в изучении эволюции зубов.
…генетическую программу удастся активировать у других животных? Это поможет лучше понять механизмы регенерации зубов.
…тенакулум изначально имел иную функцию, а удержание самки стало вторичной? Тогда его история окажется ещё более необычной.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Подтверждает уникальные возможности эволюции Изучены пока только отдельные виды
Дает ключ к пониманию происхождения зубов Трудно наблюдать поведение химер в естественной среде
Полезно для исследований регенерации Требует сложных технологий (томография, генетика)

FAQ

Что такое химеры?
Это глубоководные хрящевые рыбы, дальние родственники акул и скатов.

Зачем самцам нужен тенакулум?
Чтобы удерживать самку во время спаривания.

Это точно зубы?
Да, они имеют дентин, пульпу и развиваются так же, как ротовые зубы.

Чем уникально открытие?
Это первый доказанный случай зубов вне ротовой полости у позвоночных.

Мифы и правда

  • Миф: зубы формируются только во рту.

  • Правда: у химер они могут расти на голове.

  • Миф: шипы на коже рыб — всегда чешуя.

  • Правда: у тенакулума это полноценные зубные структуры.

  • Миф: такие органы бесполезны.

  • Правда: они выполняют важную роль в размножении.

Интересные факты

  1. У некоторых людей в опухолях- тератомах могут появляться зубы — редкая патология, показывающая скрытые возможности генов.
  2. У китовых акул недавно нашли "мини-зубы" вокруг глаз — это особая защита органов зрения.
  3. Химеры называются "призрачными акулами" из-за таинственного вида и редкой встречаемости вблизи поверхности.

Исторический контекст

XIX век: впервые описаны необычные наросты на лбу у самцов химер. XX век: считалось, что они покрыты лишь кожными зубчиками. XXI век: развитие томографии и генетики позволило доказать их зубное происхождение. 2025 год: опубликованы результаты, подтвердившие уникальное строение тенакулума.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные выяснили: кратер Езеро на Марсе пережил три эпохи воды, каждая могла поддерживать жизнь сегодня в 15:09

Озёра Марса исчезли, оставив минералы: жизнь могла быть, но шанс найти её тает

Perseverance обнаружил в кратере Езеро минералы, указывающие на три эпохи воды. Каждая из них могла создавать условия для жизни.

Читать полностью » Невероятная энергия нейтрино: как взрывы чёрных дыр могут революционизировать физику сегодня в 14:09

Чёрные дыры в космосе: могут ли они стать источником невероятных нейтрино

Нейтринный телескоп KM3NeT зафиксировал рекордную частицу. Учёные MIT считают, что её источник — взрыв первичной чёрной дыры.

Читать полностью » NASA: число подтверждённых экзопланет превысило 6000, в галактике может существовать миллиарды обитаемых миров сегодня в 13:09

Вселенная открывает карты: 6000 миров за пределами Солнечной системы уже вписаны в каталог

Число подтверждённых экзопланет превысило 6000. Но это лишь крошечная часть из миллиардов миров, которые могут скрываться в нашей галактике.

Читать полностью » Археологи обнаружили клад монет Александра Македонского и Селевкидов в ОАЭ, датированный III веком сегодня в 12:02

409 монет в кувшине: как в Млейхе переплелись эллинистические и арабские традиции

В Млейхе нашли клад серебряных монет, вдохновлённых греческими образами. Находка изменила взгляд на культуру и экономику региона.

Читать полностью » Каменная плита императора Цинь Шихуанди переписывает историю поисков эликсира жизни в Китае сегодня в 11:02

Император обманул смерть или себя: надпись у озера Гьяринг намекает на реальную охоту за бессмертием

На Тибете нашли каменную плиту с надписью времён Цинь Шихуанди. Она изменила представление о масштабах поисков эликсира жизни.

Читать полностью » Китайские учёные впервые датировали яйца динозавров уран-свинцовым методом — возраст 85 миллионов лет сегодня в 10:02

Яйца динозавров открыли таймер времени: уран-свинцовый анализ показал возраст 85 миллионов лет

Китайские ученые впервые напрямую определили возраст окаменелых яиц динозавров, применив уран-свинцовый метод и получив уникальные данные о позднемеловом климате.

Читать полностью » В Ираке стартуют раскопки древнего города с целью создания цифровой реконструкции истории сегодня в 9:02

Затопленный город оживает в цифре: археологи России и Ирака раскрывают тайны Страны моря

Российские археологи готовятся создать первую цифровую реконструкцию древнего города в "Стране моря". Чем уникален проект и какие тайны он может раскрыть?

Читать полностью » Учёные объяснили, почему обработанное мясо и трансжиры связаны с диабетом и сердечно-сосудистыми болезнями сегодня в 8:01

Никогда не поздно отказаться от вредных продуктов: исследование доказывает, что даже малые дозы опасны

Регулярное потребление сладких напитков, обработанного мяса и трансжиров ведет к серьёзным заболеваниям. Узнайте, как простые изменения в рационе могут снизить риски.

Читать полностью »

Новости
ДФО

В Якутии приостановлены авиарейсы в село Абый: более двадцати человек оказались в изоляции
Спорт и фитнес

Сергей Осипов: главные ошибки и травмы в бразильском джиу-джитсу
Красота и здоровье

Врачи: во время магнитных бурь стоит ограничить жирное мясо, соль и алкоголь
Питомцы

Ветеринары объяснили, чем утеплить будку и как кормить собаку в холода
Еда

Эксперты: сливки делают говядину по-строгановски нежнее сметаны
Садоводство

Цветоводы советуют уменьшать частоту полива комнатных растений в холодный сезон
Питомцы

Дикие хомяки впадают в частичную спячку с периодическими пробуждениями зимой
Наука

Большинство исчезнувших видов обитали на островах — данные из анализа 22 тысяч групп
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet