Перец перестал быть врагом желудка: острое оказалось спасением от гастрита
Многие привыкли считать острый перец врагом желудка. В народе укоренилось мнение, что пряные блюда вызывают жжение, раздражение слизистой и даже гастрит. Однако врачи всё чаще опровергают этот миф. Наоборот — при умеренном употреблении острая пища может быть полезной для желудочно-кишечного тракта.
В эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что острый перец способен выполнять защитную функцию и даже помогать при гастрите.
"Он помогает улучшить защитную функцию и имеет благоприятное действие на слизистую желудка", — сказал врач Александр Мясников.
Как перец влияет на желудок
Главный активный компонент острого перца — капсаицин. Это вещество отвечает за характерное жжение и, вопреки распространённому мнению, не разрушает слизистую, а, наоборот, активизирует её защитные свойства.
Капсаицин стимулирует выработку слизи, улучшает микроциркуляцию и способствует заживлению мелких повреждений желудочной стенки. Он также способен снижать активность бактерий Helicobacter pylori, которые считаются одной из основных причин гастрита.
Исследования показывают: регулярное, но умеренное употребление перца может укрепить барьерную функцию желудка и снизить воспаление.
Почему миф о вреде перца оказался живучим
Долгое время врачи советовали при гастрите избегать острой пищи. Это объяснялось наблюдениями: у пациентов с повышенной кислотностью острое часто вызывало дискомфорт. Однако современные исследования разделяют эти состояния.
Если гастрит вызван инфекцией, а не избытком кислоты, перец может быть полезен. Но если у человека язва, эрозия или повышенная чувствительность желудка, то острое действительно лучше ограничить.
Сравнение: влияние разных продуктов на слизистую желудка
|Продукт
|Воздействие
|Комментарий врача
|Острый перец
|Стимулирует защиту, усиливает кровоток
|Полезен в умеренных количествах
|Цитрусовые
|Раздражают слизистую при болезнях ЖКТ
|Следует употреблять с осторожностью
|Кофе
|Повышает кислотность
|Не рекомендуется при гастрите
|Йогурт
|Успокаивает слизистую
|Можно ежедневно
|Шаурма
|Не вредна при свежих ингредиентах
|Главное — умеренность
Что говорят другие специалисты
Ранее диетолог Елена Соломатина напомнила, что не все полезные продукты одинаково безопасны при заболеваниях ЖКТ.
"Людям с заболеваниями ЖКТ не следует злоупотреблять цитрусовыми, поскольку высокая концентрация фруктовых кислот в их составе раздражает слизистую", — пояснила диетолог Елена Соломатина.
Она также отметила, что аллергикам стоит быть особенно осторожными с цитрусами — они входят в десятку самых аллергенных продуктов.
Другой специалист, врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Юлия Сластен, добавила, что даже фастфуд при разумном подходе не всегда вреден.
"Шаурма — это блюдо со сбалансированным сочетанием ингредиентов, которое не вредит здоровью человека", — заявила врач Юлия Сластен.
По её словам, свежие овощи, мясо и цельнозерновая лепёшка делают шаурму полноценным приёмом пищи, если не злоупотреблять ею.
Капсаицин — природный стимулятор метаболизма
Кроме влияния на желудок, капсаицин известен как мощный метаболический активатор. Он повышает температуру тела и ускоряет обмен веществ, помогая организму сжигать больше калорий. Именно поэтому острый перец часто включают в программы для снижения веса.
Также он улучшает настроение: раздражая рецепторы, капсаицин стимулирует выработку эндорфинов — "гормонов радости".
Советы шаг за шагом: как правильно есть острое
-
Начинайте с малого. Если не привыкли к острому, добавляйте перец по щепотке.
-
Выбирайте качественный продукт. Лучше использовать свежий или сушёный перец без добавок.
-
Сочетайте с нейтральной пищей. Перец хорошо идёт с рисом, овощами и белковыми продуктами.
-
Не ешьте на голодный желудок. Острое безопаснее после основного блюда.
-
Следите за реакцией организма. При жжении, изжоге или боли — снизьте дозу или сделайте перерыв.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: полностью исключать острое из рациона.
Последствие: снижение защитных свойств слизистой.
Альтернатива: умеренное добавление перца в блюда 2-3 раза в неделю.
-
Ошибка: есть острое при язве желудка.
Последствие: усиление боли и раздражение слизистой.
Альтернатива: переход на мягкие специи — куркуму, сушёный чеснок.
-
Ошибка: запивать острое газировкой.
Последствие: усиление кислотности и вздутие.
Альтернатива: нейтральная жидкость — вода или кисломолочный напиток.
А что если заменить специи?
Если острая еда противопоказана, есть мягкие альтернативы. Куркума, имбирь и тмин обладают противовоспалительным эффектом, не вызывая раздражения слизистой. Эти специи можно использовать при гастрите с повышенной кислотностью или чувствительном желудке.
Имбирь, например, также стимулирует выработку желудочного сока и помогает при тошноте, но не вызывает жжения.
FAQ
Можно ли острое при гастрите?
Да, если гастрит не сопровождается повышенной кислотностью и нет язвенных изменений. Лучше обсудить дозу с гастроэнтерологом.
Какой перец полезнее — чили или чёрный?
Оба содержат капсаицин, но в разной концентрации. Чили — сильнее, чёрный перец — мягче и подходит для ежедневного употребления.
Можно ли похудеть от острого перца?
Сам по себе перец не сжигает жир, но ускоряет обмен веществ и снижает аппетит, помогая контролировать вес.
