Острая паприка и перец чили
Острая паприка и перец чили
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 5:18

Перец перестал быть врагом желудка: острое оказалось спасением от гастрита

Врач Александр Мясников: острый перец укрепляет слизистую желудка и помогает при гастрите

Многие привыкли считать острый перец врагом желудка. В народе укоренилось мнение, что пряные блюда вызывают жжение, раздражение слизистой и даже гастрит. Однако врачи всё чаще опровергают этот миф. Наоборот — при умеренном употреблении острая пища может быть полезной для желудочно-кишечного тракта.

В эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что острый перец способен выполнять защитную функцию и даже помогать при гастрите.

"Он помогает улучшить защитную функцию и имеет благоприятное действие на слизистую желудка", — сказал врач Александр Мясников.

Как перец влияет на желудок

Главный активный компонент острого перца — капсаицин. Это вещество отвечает за характерное жжение и, вопреки распространённому мнению, не разрушает слизистую, а, наоборот, активизирует её защитные свойства.

Капсаицин стимулирует выработку слизи, улучшает микроциркуляцию и способствует заживлению мелких повреждений желудочной стенки. Он также способен снижать активность бактерий Helicobacter pylori, которые считаются одной из основных причин гастрита.

Исследования показывают: регулярное, но умеренное употребление перца может укрепить барьерную функцию желудка и снизить воспаление.

Почему миф о вреде перца оказался живучим

Долгое время врачи советовали при гастрите избегать острой пищи. Это объяснялось наблюдениями: у пациентов с повышенной кислотностью острое часто вызывало дискомфорт. Однако современные исследования разделяют эти состояния.

Если гастрит вызван инфекцией, а не избытком кислоты, перец может быть полезен. Но если у человека язва, эрозия или повышенная чувствительность желудка, то острое действительно лучше ограничить.

Сравнение: влияние разных продуктов на слизистую желудка

Продукт Воздействие Комментарий врача
Острый перец Стимулирует защиту, усиливает кровоток Полезен в умеренных количествах
Цитрусовые Раздражают слизистую при болезнях ЖКТ Следует употреблять с осторожностью
Кофе Повышает кислотность Не рекомендуется при гастрите
Йогурт Успокаивает слизистую Можно ежедневно
Шаурма Не вредна при свежих ингредиентах Главное — умеренность

Что говорят другие специалисты

Ранее диетолог Елена Соломатина напомнила, что не все полезные продукты одинаково безопасны при заболеваниях ЖКТ.

"Людям с заболеваниями ЖКТ не следует злоупотреблять цитрусовыми, поскольку высокая концентрация фруктовых кислот в их составе раздражает слизистую", — пояснила диетолог Елена Соломатина.

Она также отметила, что аллергикам стоит быть особенно осторожными с цитрусами — они входят в десятку самых аллергенных продуктов.

Другой специалист, врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Юлия Сластен, добавила, что даже фастфуд при разумном подходе не всегда вреден.

"Шаурма — это блюдо со сбалансированным сочетанием ингредиентов, которое не вредит здоровью человека", — заявила врач Юлия Сластен.

По её словам, свежие овощи, мясо и цельнозерновая лепёшка делают шаурму полноценным приёмом пищи, если не злоупотреблять ею.

Капсаицин — природный стимулятор метаболизма

Кроме влияния на желудок, капсаицин известен как мощный метаболический активатор. Он повышает температуру тела и ускоряет обмен веществ, помогая организму сжигать больше калорий. Именно поэтому острый перец часто включают в программы для снижения веса.

Также он улучшает настроение: раздражая рецепторы, капсаицин стимулирует выработку эндорфинов — "гормонов радости".

Советы шаг за шагом: как правильно есть острое

  1. Начинайте с малого. Если не привыкли к острому, добавляйте перец по щепотке.

  2. Выбирайте качественный продукт. Лучше использовать свежий или сушёный перец без добавок.

  3. Сочетайте с нейтральной пищей. Перец хорошо идёт с рисом, овощами и белковыми продуктами.

  4. Не ешьте на голодный желудок. Острое безопаснее после основного блюда.

  5. Следите за реакцией организма. При жжении, изжоге или боли — снизьте дозу или сделайте перерыв.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полностью исключать острое из рациона.
    Последствие: снижение защитных свойств слизистой.
    Альтернатива: умеренное добавление перца в блюда 2-3 раза в неделю.

  • Ошибка: есть острое при язве желудка.
    Последствие: усиление боли и раздражение слизистой.
    Альтернатива: переход на мягкие специи — куркуму, сушёный чеснок.

  • Ошибка: запивать острое газировкой.
    Последствие: усиление кислотности и вздутие.
    Альтернатива: нейтральная жидкость — вода или кисломолочный напиток.

А что если заменить специи?

Если острая еда противопоказана, есть мягкие альтернативы. Куркума, имбирь и тмин обладают противовоспалительным эффектом, не вызывая раздражения слизистой. Эти специи можно использовать при гастрите с повышенной кислотностью или чувствительном желудке.

Имбирь, например, также стимулирует выработку желудочного сока и помогает при тошноте, но не вызывает жжения.

FAQ

Можно ли острое при гастрите?
Да, если гастрит не сопровождается повышенной кислотностью и нет язвенных изменений. Лучше обсудить дозу с гастроэнтерологом.

Какой перец полезнее — чили или чёрный?
Оба содержат капсаицин, но в разной концентрации. Чили — сильнее, чёрный перец — мягче и подходит для ежедневного употребления.

Можно ли похудеть от острого перца?
Сам по себе перец не сжигает жир, но ускоряет обмен веществ и снижает аппетит, помогая контролировать вес.

