Перец перестал быть врагом желудка: острое оказалось спасением от гастрита

Многие привыкли считать острый перец врагом желудка. В народе укоренилось мнение, что пряные блюда вызывают жжение, раздражение слизистой и даже гастрит. Однако врачи всё чаще опровергают этот миф. Наоборот — при умеренном употреблении острая пища может быть полезной для желудочно-кишечного тракта.

В эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что острый перец способен выполнять защитную функцию и даже помогать при гастрите.

"Он помогает улучшить защитную функцию и имеет благоприятное действие на слизистую желудка", — сказал врач Александр Мясников.

Как перец влияет на желудок

Главный активный компонент острого перца — капсаицин. Это вещество отвечает за характерное жжение и, вопреки распространённому мнению, не разрушает слизистую, а, наоборот, активизирует её защитные свойства.

Капсаицин стимулирует выработку слизи, улучшает микроциркуляцию и способствует заживлению мелких повреждений желудочной стенки. Он также способен снижать активность бактерий Helicobacter pylori, которые считаются одной из основных причин гастрита.

Исследования показывают: регулярное, но умеренное употребление перца может укрепить барьерную функцию желудка и снизить воспаление.

Почему миф о вреде перца оказался живучим

Долгое время врачи советовали при гастрите избегать острой пищи. Это объяснялось наблюдениями: у пациентов с повышенной кислотностью острое часто вызывало дискомфорт. Однако современные исследования разделяют эти состояния.

Если гастрит вызван инфекцией, а не избытком кислоты, перец может быть полезен. Но если у человека язва, эрозия или повышенная чувствительность желудка, то острое действительно лучше ограничить.

Сравнение: влияние разных продуктов на слизистую желудка