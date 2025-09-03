Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Дегу, или чилийская белка
Дегу, или чилийская белка
© commons.wikimedia.org by Jacek555 (Jacek Plewa) is licensed under CC BY 3.0
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:29

Что не расскажут о содержании дегу: неожиданные правила ухода

Зоологи объяснили особенности содержания дегу в домашних условиях

Представьте себе маленького, энергичного зверька, который станет вашим верным компаньоном на долгие годы. Чилийская белка дегу — не просто питомец, а настоящий экзотический друг, если знать, как за ним ухаживать. В этой статье мы разберёмся, как сделать жизнь дегу комфортной и радостной.

Обустройство жилья: простор и безопасность

Для дегу нужна клетка — компактная, но высокая, минимум 60×40 см. Эти грызуны обожают бегать, так что добавьте колёса и лестницы для развлечений. Домик должен быть крепким: выбирайте керамику, чтобы зверек не смог его погрызть.

Чтобы дегу чувствовал себя как дома, используйте опилки или впитывающие пелёнки. Избегайте наполнителя для кошачьих туалетов — он слишком жёсткий для нежных лапок. Сено тоже не подойдёт: дегу может принять его за еду и съесть грязную подстилку. Убирайте клетку раз в неделю, а генеральную уборку — раз в месяц, но оставляйте немного старой подстилки, чтобы зверек узнал знакомый запах и понял, что здесь безопасно.

Кормление: правильный рацион для здоровья

Дегу предпочитают специальный корм, предназначенный именно для них. Забудьте о кормах для кроликов или хомяков. В день им нужно до 5 приёмов пищи, так что разделите рацион на порции. Автоматическая кормушка и поилка — идеальный выбор, ведь эти активные зверьки быстро разбрасывают еду по углам.

Разместите клетку в месте без сквозняков, прямого солнца и с постоянной температурой. Защитите дегу от других питомцев. Не забудьте веточки деревьев — они нужны для стачивания зубов.

Купание: чистота без воды

Дегу — чистюли, но воду для купания не используют. Им подойдут песочные ванны: возьмите ванночку для шиншилл, насыпьте песок и добавьте детскую присыпку. Так зверек удалит лишний жир с шерсти.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ветеринары рекомендуют добавлять витамины в рацион волнистого попугая сегодня в 16:38

Волнистый попугай на грани: как неправильное питание разрушает жизнь птицы

Хотите, чтобы волнистый попугай жил долго и счастливо? Откройте секреты правильного питания: корм, витамины, лакомства и уход. Всё для яркого оперения и крепкого здоровья!

Читать полностью » Стачивание зубов грызунов: ветеринары рекомендуют использовать сено и веточки сегодня в 12:13

Зубы грызунов: таинственный ритуал, который спасает от катастрофы без лишних слов

Зубы у грызунов растут бесконечно — как помочь стачивать их правильно? Узнайте советы для хомячков, морских свинок и других пушистиков, чтобы избежать проблем.

Читать полностью » Кошки защищают хозяев благодаря территориальному и материнскому инстинктам сегодня в 11:11

Маленький хищник против большой угрозы: как кошки рискуют жизнью ради людей

Кошки кажутся равнодушными и независимыми, но бывают моменты, когда они неожиданно превращаются в отважных защитников. Что стоит за этим поведением?

Читать полностью » Золотые рыбки способны прожить до 50 лет при правильном уходе сегодня в 10:02

Этот аквариум — смертный приговор: главная ошибка владельцев золотой рыбки

Золотая рыбка кажется обычным питомцем, но её история уходит корнями в древний Китай. Узнайте, как она превратилась в символ удачи и долгожителя аквариумного мира.

Читать полностью » Врачи предупредили о риске заражения вирусом LCMV от домашних грызунов при беременности сегодня в 9:04

Те, кто выглядит безобидно, опаснее всех: почему именно хомяки и черепахи несут угрозу

Домашние животные способны приносить радость, но для беременных они могут стать источником опасных инфекций. Какие именно и как защитить себя?

Читать полностью » Британские учёные разработали концепцию пяти свобод для гуманного содержания собак сегодня в 8:12

Собака — не игрушка, а личность: пять свобод, которые делают её счастливой

Знаете ли вы, что счастье вашей собаки напрямую зависит от пяти простых правил? Узнайте, что скрывается за концепцией пяти свобод.

Читать полностью » Ветеринар Джефф Вербер предупредил об опасности детского питания для собак сегодня в 7:23

Ложка этого питания — и у питомца проблемы с печенью и желудком: что не стоит давать

Многие хозяева уверены, что детское питание подходит и собакам. Но правда ли это безопасно? Ветеринары объясняют скрытые риски.

Читать полностью » Эксперты: поднятие кошки за шкирку вызывает боль и стресс сегодня в 6:27

Каждое нельзя — как минное поле: шаг не туда, и кошка начнёт мстить

Узнайте, как построить доверительные отношения с вашей кошкой, избегая 7 распространенных ошибок.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Туристы в России требуют возврата денег за китайские визы после введения безвиза
Спорт и фитнес

Тренер Кэти Хейк назвала главные мышцы, которые развивают приседания чашей
Еда

Сода делает мясо мягче и сочнее за счёт изменения кислотности
Питомцы

Фермеры Бразилии назвали бордер-колли незаменимыми помощниками в сельском хозяйстве
Садоводство

Агрономы рассказали о пользе и рисках закапывания куриного яйца в почву
Красота и здоровье

Лимонная вода натощак: врачи предупредили о риске для зубной эмали и ЖКТ
Авто и мото

Audi сократит количество опций в автомобилях — решение подтвердил гендиректор Гернот Дёлльне
Красота и здоровье

Французский маникюр с жёлтым акцентом назван трендом офисного стиля осени 2025 года
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet