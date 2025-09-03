Что не расскажут о содержании дегу: неожиданные правила ухода

Представьте себе маленького, энергичного зверька, который станет вашим верным компаньоном на долгие годы. Чилийская белка дегу — не просто питомец, а настоящий экзотический друг, если знать, как за ним ухаживать. В этой статье мы разберёмся, как сделать жизнь дегу комфортной и радостной.

Обустройство жилья: простор и безопасность

Для дегу нужна клетка — компактная, но высокая, минимум 60×40 см. Эти грызуны обожают бегать, так что добавьте колёса и лестницы для развлечений. Домик должен быть крепким: выбирайте керамику, чтобы зверек не смог его погрызть.

Чтобы дегу чувствовал себя как дома, используйте опилки или впитывающие пелёнки. Избегайте наполнителя для кошачьих туалетов — он слишком жёсткий для нежных лапок. Сено тоже не подойдёт: дегу может принять его за еду и съесть грязную подстилку. Убирайте клетку раз в неделю, а генеральную уборку — раз в месяц, но оставляйте немного старой подстилки, чтобы зверек узнал знакомый запах и понял, что здесь безопасно.

Кормление: правильный рацион для здоровья

Дегу предпочитают специальный корм, предназначенный именно для них. Забудьте о кормах для кроликов или хомяков. В день им нужно до 5 приёмов пищи, так что разделите рацион на порции. Автоматическая кормушка и поилка — идеальный выбор, ведь эти активные зверьки быстро разбрасывают еду по углам.

Разместите клетку в месте без сквозняков, прямого солнца и с постоянной температурой. Защитите дегу от других питомцев. Не забудьте веточки деревьев — они нужны для стачивания зубов.

Купание: чистота без воды

Дегу — чистюли, но воду для купания не используют. Им подойдут песочные ванны: возьмите ванночку для шиншилл, насыпьте песок и добавьте детскую присыпку. Так зверек удалит лишний жир с шерсти.