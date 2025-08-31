Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Поза ребенка в йоге
Поза ребенка в йоге
© commons.wikimedia.org by Iveto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license
Опубликована сегодня в 8:30

Детская поза в йоге: почему она может причинить боль и что с этим делать

Физиотерапевт Карли Канo объяснила, как сделать Детскую позу более комфортной

Детская поза — это поза в йоге, которая воспринимается как легкая и удобная. Многие инструкторы рекомендуют использовать её, когда нужно сделать паузу во время потока. Однако не все позы подходят каждому телу.

Если у вас есть проблемы с гибкостью позвоночника, бедер, коленей или лодыжек, выполнение Детской позы может быть проблематичным.

"Если у вас нет достаточной гибкости в этих областях, Детская поза может стать настоящим вызовом," — сказала физиотерапевт из Южной Калифорнии Карли Канo.

Но даже если эта поза вызывает дискомфорт, есть упражнения, которые помогут вам её освоить. Вот несколько рекомендаций, которые могут улучшить вашу способность выполнять Детскую позу.

Что делать, если болят бедра

Если вам тяжело выполнять Детскую позу из-за болей в бедрах, это может означать, что у вас ограниченная подвижность тазобедренных суставов. Для того чтобы сесть в эту позу, вам нужна хорошая подвижность в бедрах, особенно в области сгибания бедра. Если у вас возникли проблемы с этим, то вам поможет несколько упражнений, направленных на улучшение подвижности бедра.

Попробуйте упражнение "Качание на четвереньках":
• Встаньте на четвереньки, поставив руки под плечи, а колени — под бедра.
• Медленно качайтесь вперед и назад, акцентируя внимание на движении назад.
• Старайтесь сохранять небольшой прогиб в нижней части спины, при этом избегайте поднятия или опускания головы.

Также полезным может быть упражнение "Колено к груди". Лягте на спину, вытянув ноги. Поочередно подтягивайте колени к груди, стараясь делать это как можно ближе, и удерживайте положение.

Если болят колени

Боль в коленях — это еще одна частая причина, по которой люди не могут выполнить Детскую позу. В этом случае решение может быть проще, чем вы думаете. Попробуйте делать эту позу на мягкой поверхности, например, на одеяле или подушке. Это поможет снять давление с коленей.

Если вам трудно согнуть колено, можно использовать валик из полотенца, который нужно положить под колено. Это поможет уменьшить нагрузку и позволит вам углубиться в позу.

Что делать, если болят стопы

Если во время выполнения Детской позы вам больно в ногах, это может быть связано с ограниченной подвижностью лодыжек. Для того чтобы комфортно опуститься в позу, нужно развить гибкость в области подъема стопы, улучшить движение лодыжки в направлении пальцев.

Попробуйте упражнение для лодыжек:
• Встаньте прямо, поднимите одну ногу и потяните пальцы вниз.
• Удерживайте растяжку 15-30 секунд.
• Повторите на другой ноге.

Также поможет упражнение с наклоном вперед. Согните колени и постепенно двигайте вес тела вперед, пока не почувствуете растяжение в задней части стопы.

Если не получается глубоко опуститься в позу

Еще одной проблемой может быть ограниченная гибкость позвоночника. В Детской позе спина должна изгибаться и растягиваться, и если ваши мышцы слишком напряжены, это создаст дискомфорт. В этом случае вам поможет несколько простых упражнений, направленных на улучшение подвижности позвоночника.

Попробуйте позу Щенка. Это вариант Детской позы, в котором акцент сделан на растяжку спины:
• Встаньте на четвереньки, но вместо того чтобы садиться, постепенно вытягивайте руки вперед, опуская грудную клетку к полу.
• С каждым разом старайтесь вытянуть руки дальше, увеличивая растяжку.

Если вы будете практиковать эти упражнения регулярно, вы заметите, что ваша гибкость улучшится, и вы сможете легче войти в Детскую позу.

Заключение

Детская поза может показаться простой, но не всем она дается с первого раза. Причины могут быть разные: недостаточная гибкость, проблемы с подвижностью суставов или недостаточное внимание к подготовке тела. Однако есть много способов сделать позу более доступной. Правильные упражнения на растяжку и укрепление помогут подготовить тело и улучшить вашу гибкость.

