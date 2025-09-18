Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Первый звонок в школе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:19

Внезапная смерть школьников: первые дни сентября обернулись трагедиями

Врач Андрей Кондрахин объяснил возможные причины внезапной смерти школьников

Трагические случаи смерти школьников в первые дни осени вызвали серьёзное обсуждение среди специалистов. В Ульяновской области, Подмосковье и Новосибирске дети внезапно теряли сознание прямо во время школьных мероприятий, и помочь им врачи не всегда успевали.

Возможные причины

По словам терапевта, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, каждая ситуация требует отдельного изучения. Однако есть общие факторы, которые могут резко ухудшить состояние ребёнка:

  • скрытые сердечно-сосудистые заболевания;

  • врождённые патологии, ранее не выявленные;

  • стресс и сильное эмоциональное напряжение;

  • резкая физическая нагрузка;

  • хроническая усталость.

"Когда мы говорим про детей, надо помнить, что у них развивающийся организм. Ребёнок растёт, увеличивается нагрузка. И вот эти изменения могут приводить к печальным последствиям. Их можно увидеть, например, на ЭКГ или при помощи других каких-то методов", — подчеркнул Кондрахин.

Как снизить риски

  1. Регулярные медосмотры. ЭКГ, УЗИ сердца и базовые анализы могут выявить скрытые проблемы на ранней стадии.

  2. Контроль нагрузок. Школьные мероприятия, спортивные секции и подготовка к экзаменам должны соответствовать возможностям ребёнка.

  3. Внимание к жалобам. Одышка, головокружение, боли в груди, усталость — сигналы, требующие немедленного обращения к врачу.

  4. Работа со стрессом. Поддержка семьи и снижение избыточного давления в учёбе помогают избежать перегрузки.

Заключение

Случаи внезапной смерти школьников показывают, насколько важно вовремя обследовать детей и не игнорировать даже незначительные жалобы. Медицинское сопровождение, внимательность родителей и разумный подход к нагрузкам способны спасти жизнь.

