50 тысяч фунтов и тысячи маленьких глаз: зачем Букеровская премия открывает детское жюри

Букеровская премия расширяет горизонты и впервые запускает награду, специально созданную для детской литературы. Новый проект получил название Children's Booker Prize и ориентирован на читателей в возрасте от 8 до 12 лет. Инициатива призвана не только отметить лучшие книги для детей, но и вовлечь самих юных читателей в процесс оценки литературных произведений.

Новая премия: цели и особенности

Старт награды запланирован на 2026 год, а имя первого лауреата станет известно в начале 2027-го. Главной особенностью Children's Booker Prize станет состав жюри: в нём будут участвовать как взрослые эксперты, так и дети, что происходит впервые в истории Букеровской премии. Председателем жюри выбран известный детский писатель Фрэнк Котрелл-Бойс. Вместе с ним в отборе книг будут участвовать два взрослых судьи, которые сформируют шорт-лист из восьми номинантов. После этого к процессу присоединятся трое детей, и именно они помогут выбрать победителя.

Награда будет присуждаться за книги, написанные на английском языке или переведённые на английский, которые были опубликованы в Великобритании или Ирландии. Финалисты премии, как и в случае с основной и международной Букеровскими премиями, получат по 2,5 тысячи фунтов стерлингов, а автор книги-победителя — 50 тысяч фунтов.

Вовлечение детей и популяризация чтения

Особое внимание в новой премии уделено вовлечению молодых читателей. Ежегодно фонд будет дарить детям 30 тысяч экземпляров книг из числа финалистов и победителей, чтобы ребята могли лично ознакомиться с лучшими произведениями. Фрэнк Котрелл-Бойс подчёркивает, что это не просто награда за литературное мастерство.

"Каждый ребенок заслуживает того, чтобы испытать радость, которую может подарить погружение в хорошую книгу. Пригласив детей к судейскому столу и раздавая им экземпляры номинированных книг, мы откроем для тысяч детей чудесный мир чтения", — отметил он.

Такой подход позволит детям не только читать больше, но и учиться анализировать книги, формировать собственное мнение и обсуждать прочитанное с другими. Новый формат жюри открывает возможность для молодых читателей почувствовать себя частью литературного процесса, а для авторов — получить обратную связь от целевой аудитории напрямую.

Как будет проходить отбор

Процесс отбора книг разделён на несколько этапов. На первом этапе два взрослых судьи оценивают все представленные произведения и формируют шорт-лист из восьми книг. На втором этапе к ним присоединяются трое детей, которые определяют победителя, исходя из личных впечатлений от прочитанного. Такой подход позволяет соединить профессиональное мнение экспертов с настоящим детским восприятием литературы.

Влияние на авторов и издателей

Для авторов участие в Children's Booker Prize может стать серьёзным стимулом. Помимо денежной премии, включение в шорт-лист и победа в конкурсе открывают возможность привлечь внимание широкой аудитории и повысить продажи. Издатели получают шанс представить свои книги большему числу юных читателей, а дети — доступ к качественной литературе, которая может стать основой для формирования привычки к чтению на всю жизнь.

Значение для общества и культуры

Новая премия отражает тенденцию к вовлечению детей в культурные процессы и признанию их мнения как важного. Это шаг к тому, чтобы чтение перестало быть просто обязательной школьной практикой и превратилось в удовольствие, которое они сами выбирают. Раздача книг финалистов и победителей способствует расширению доступа к литературе, а участие детей в выборе лауреатов формирует у них чувство причастности к культурной жизни страны.

А что если…

Что произойдёт, если участие детей в жюри станет успешным? Можно ожидать появления новых форматов литературных премий для молодежи, увеличения спроса на книги, которые действительно интересны детям, и роста числа авторов, пишущих для этой аудитории. Такой подход может изменить саму динамику книжного рынка и повысить ценность мнения юного читателя для издателей.

Плюсы и минусы инициативы

Плюсы:

привлечение детей к чтению;

формирование собственного мнения о литературе;

поддержка авторов и издателей;

расширение доступа к качественной литературе.

Минусы:

возможные субъективные предпочтения детей;

требуется тщательный отбор участников жюри;

необходимость логистики при раздаче книг.

Советы для родителей и педагогов

Побуждайте детей читать книги финалистов премии. Обсуждайте прочитанное вместе, задавая вопросы о героях и сюжете. Поддерживайте участие ребёнка в клубах чтения или конкурсах, связанных с премией.

FAQ

Как выбрать книгу для ребёнка по возрасту?

Выбирайте произведения, соответствующие интересам и уровню восприятия ребёнка, ориентируясь на шорт-листы премии.

Сколько стоит участие в премии для авторов?

Прямых расходов на участие нет — важно, чтобы книга была опубликована в Великобритании или Ирландии на английском языке.

Что лучше: шорт-лист или победа?

Шорт-лист уже приносит признание и денежное вознаграждение, но победа повышает престиж и привлекает внимание широкой аудитории.

Исторический контекст

Букеровская премия существует с 1969 года и изначально была ориентирована на взрослую литературу. В 2005 году была запущена международная версия премии для англоязычных переводов. Теперь, спустя более пятидесяти лет, фонд впервые открывает отдельную награду для детей, что отражает современную тенденцию вовлечения юной аудитории в культурную жизнь страны.

Три интересных факта