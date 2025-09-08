Школьная нагрузка и гаджеты: что сильнее всего бьёт по детям сегодня

Современные дети всё чаще сталкиваются с психическими и офтальмологическими проблемами. Об этом рассказали специалисты в области медицины и здравоохранения.

Психическое здоровье и школьная нагрузка

Академик РАН Геннадий Онищенко отметил, что в последние годы число психических расстройств у детей растёт. По его словам, негативный фон в обществе и постоянный поток тревожных новостей влияют не только на взрослых, но и на подростков.

Особенно уязвимыми становятся школьники, которые сталкиваются с нагрузкой и постоянным стрессом.

"У детей в школе большая нагрузка, постоянная тревога: выучил, не выучил урок. А что мама скажет, если получу плохую оценку?!" — привёл пример Геннадий Онищенко.

Такие переживания истощают организм и могут привести к нервным расстройствам. Врач подчеркнул, что лучшей профилактикой в этих случаях становятся доверительные отношения с родителями. Поддержка в семье помогает ребёнку легче справляться с трудностями и служит защитным фактором для психики.

Зрение под угрозой

Не менее тревожная ситуация складывается со здоровьем глаз у детей. По словам главного внештатного офтальмолога Мингорисполкома Татьяны Воронович, каждый четвёртый ребёнок в Беларуси имеет проблемы со зрением.

В мире около 2 млрд человек страдают от офтальмологических заболеваний, и половины этих случаев можно было бы избежать при своевременной диагностике.

Ключевыми причинами ухудшения зрения специалисты называют чрезмерное использование гаджетов. Смартфоны и компьютеры стали неотъемлемой частью жизни школьников, однако постоянное напряжение глаз негативно сказывается на их здоровье.

Воронович подчёркивает, что наследственные болезни глаз встречаются редко, но предрасположенность к близорукости у детей встречается часто. Несмотря на то что близорукость не считается тяжёлой патологией, ребёнок должен регулярно наблюдаться у офтальмолога.

Чем опасно игнорирование проблем

Несвоевременное обращение к врачу может привести к осложнениям, включая такие тяжёлые последствия, как отслойка сетчатки. Поэтому ранняя диагностика и грамотное лечение — ключ к сохранению зрения и предотвращению прогрессирования заболеваний.

Важность внимания родителей

И психическое, и физическое здоровье ребёнка во многом зависят от взрослых. Поддержка, доверительные отношения и контроль за образом жизни школьников снижают риски возникновения серьёзных проблем. Регулярные профилактические осмотры и внимание к жалобам детей помогают вовремя заметить отклонения и принять меры.