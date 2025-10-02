Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Проверка зрения у ребёнка
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:41

Учёба и гаджеты крадут у детей зрение: миопия наступает год за годом

Врач Копалова: гаджеты и плохое освещение усиливают риск миопии у детей

Сегодня дети проводят слишком много времени за учебниками, тетрадями и особенно гаджетами. Это приводит к тому, что глазная система не получает достаточной нагрузки на дальнее зрение, что становится причиной всё более распространённой близорукости. Регулярные проверки зрения помогают вовремя выявить нарушения и скорректировать их.

"Нарушений зрения в целом довольно много, но хочется обратить внимание именно на близорукость — её появление усиливают наследственность, длительная учёба при плохом освещении, чрезмерное использование гаджетов", — подчеркнула детский офтальмолог Мария Копалова.

Почему зрение школьников ухудшается

Основные факторы риска для глаз ребёнка:

  • недостаток отдыха для глаз,

  • привычка долго смотреть на близкие предметы,

  • плохое освещение во время занятий,

  • избыточное использование смартфонов и планшетов,

  • наследственная предрасположенность.

Всё это формирует условия для развития миопии, которая может прогрессировать с каждым учебным годом.

Сравнение: график осмотров

Возраст ребёнка Когда проверять зрение
1 месяц Первый осмотр у офтальмолога
1 год Контрольное обследование
3 года Проверка перед детсадом
6-7 лет Осмотр перед школой
С 7 лет и далее Ежегодный визит к врачу даже без жалоб

Советы шаг за шагом

  1. Следите за режимом зрительных нагрузок: каждые 30-40 минут занятий делайте перерывы.

  2. Организуйте правильное освещение: естественный свет или лампы с нейтральным оттенком.

  3. Ограничивайте использование гаджетов, особенно вечером.

  4. Поощряйте активные прогулки и игры на улице, чтобы глаз тренировал дальнее зрение.

  5. Посещайте офтальмолога раз в год, даже если ребёнок не жалуется на зрение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Не проверять зрение без жалоб → пропустить раннюю стадию миопии → регулярные плановые осмотры.

  • Длительное чтение при плохом свете → напряжение глаз, ухудшение зрения → правильная организация рабочего места.

  • Игнорировать увлечение гаджетами → быстрый прогресс близорукости → ограничить экранное время и добавить прогулки.

А что если…

А что если у ребёнка наследственная предрасположенность к миопии? В этом случае особенно важно контролировать зрение ежегодно и при необходимости использовать очки или специальные корректирующие линзы. Современные методы позволяют замедлить развитие близорукости.

FAQ

Сколько раз в год ребёнку нужно проверять зрение?
После 7 лет — один раз в год, даже без жалоб.

Правда ли, что гаджеты — главная причина близорукости?
Они усиливают нагрузку, но роль играет и наследственность, и освещение.

Можно ли улучшить зрение упражнениями?
Гимнастика для глаз помогает снять усталость, но не исправляет миопию.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

