Учёба и гаджеты крадут у детей зрение: миопия наступает год за годом

Сегодня дети проводят слишком много времени за учебниками, тетрадями и особенно гаджетами. Это приводит к тому, что глазная система не получает достаточной нагрузки на дальнее зрение, что становится причиной всё более распространённой близорукости. Регулярные проверки зрения помогают вовремя выявить нарушения и скорректировать их.

"Нарушений зрения в целом довольно много, но хочется обратить внимание именно на близорукость — её появление усиливают наследственность, длительная учёба при плохом освещении, чрезмерное использование гаджетов", — подчеркнула детский офтальмолог Мария Копалова.

Почему зрение школьников ухудшается

Основные факторы риска для глаз ребёнка:

недостаток отдыха для глаз,

привычка долго смотреть на близкие предметы,

плохое освещение во время занятий,

избыточное использование смартфонов и планшетов,

наследственная предрасположенность.

Всё это формирует условия для развития миопии, которая может прогрессировать с каждым учебным годом.

Сравнение: график осмотров