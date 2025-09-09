Гаджеты делают детей близорукими: почему зрение портится ещё в школе
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru
Учёные доказали, что время завтрака влияет на здоровье и долголетие. Узнайте, почему ранний завтрак может увеличить ваши шансы на долгую жизнь.Читать полностью » сегодня в 13:17
Врач объяснила, как отличить простуду от гриппа и коронавируса по первым признакам и почему важно не тянуть с обращением за медицинской помощью.Читать полностью » сегодня в 12:44
Психолог Людмила Полянова в беседе с NewsInfo порекомендовала пожилым людям трудиться, пока есть возможность.Читать полностью » сегодня в 12:37
Врачи настаивают: бесплатная диспансеризация по ОМС позволяет выявить 70% болезней на ранней стадии. Эксперт Дмитрий Еделев — о важности возрастных обследований (30+, 45+), онкоскрининга и секретах подготовки к зиме. Госклиника или частный медцентр — где эффективнее?Читать полностью » сегодня в 12:15
Елена Малышева объяснила, почему рождение детей лучше не откладывать и какой возраст врачи считают оптимальным для материнства и отцовства.Читать полностью » сегодня в 11:37
Исследования показывают: витамин D играет ключевую роль в укреплении иммунитета и профилактике простудных заболеваний. Эксперты объясняют, почему традиционный витамин С менее эффективен и как поддерживать уровень солнечного витамина в условиях российского климата.Читать полностью » сегодня в 11:12
Врач объяснила, какие привычки разрушают слух, почему ватные палочки и громкая музыка опасны и какие правила слуховой гигиены помогут сохранить здоровье ушей.Читать полностью » сегодня в 10:48
Врач-нарколог развеял мифы о "быстром отрезвлении" и объяснил, сколько времени на самом деле нужно организму, чтобы полностью вывести алкоголь.Читать полностью »