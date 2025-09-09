Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Дети в телефонах
Дети в телефонах
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:10

Гаджеты делают детей близорукими: почему зрение портится ещё в школе

Офтальмолог Роман Рыбчич назвал главные проблемы со зрением у детей

Зрение — один из самых ценных даров, который особенно важно беречь с раннего возраста. В детстве закладываются привычки, влияющие на здоровье глаз на всю жизнь, и родители могут многое сделать для профилактики проблем.

Какие трудности чаще встречаются у детей

По словам офтальмолога Романа Рыбчича из Городской детской поликлиники № 6, у малышей наиболее распространены воспалительные заболевания глаз. У подростков и школьников же всё чаще диагностируются нарушения рефракции, напрямую связанные с частым использованием гаджетов.

"Длительное использование смартфонов вызывает утомление глаз", — отметил специалист.

Рост близорукости у детей сегодня связывают именно с чрезмерной нагрузкой на зрение во время игр и учёбы с экраном.

Что помогает сохранить зрение

Врач подчеркнул, что для здоровья глаз особенно важен активный образ жизни. Ежедневные прогулки на свежем воздухе продолжительностью не менее двух часов способствуют правильному развитию зрительной системы. Также полезны спорт и любые подвижные занятия.

При этом нужно помнить о вреде чтения и использования смартфона в транспорте: тряска и нестабильное освещение создают дополнительную нагрузку на глаза.

Роль регулярных осмотров

Даже если ребёнок не жалуется на зрение, визиты к офтальмологу должны быть регулярными. Раннее выявление нарушений позволяет корректировать их и не допускать прогрессирования близорукости.

Основные правила для родителей

Чтобы сохранить зрение ребёнка, специалисты рекомендуют:
• ограничивать время за экраном;
• уделять внимание активным играм на улице;
• следить за освещением при чтении и учёбе;
• регулярно проходить профилактические осмотры у офтальмолога.

Здоровый образ жизни и разумное использование гаджетов становятся ключом к тому, чтобы сохранить остроту зрения на долгие годы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Завтрак и здоровье: когда есть, чтобы жить дольше сегодня в 13:37

Статистика на стороне ранних пташек: завтрак с утра поднимает шансы на долгую жизнь

Учёные доказали, что время завтрака влияет на здоровье и долголетие. Узнайте, почему ранний завтрак может увеличить ваши шансы на долгую жизнь.

Читать полностью » Врач Ольга Уланкина объяснила, как отличить грипп от простуды и коронавируса сегодня в 13:17

Простуда, грипп или ковид: как распознать болезнь с первых симптомов

Врач объяснила, как отличить простуду от гриппа и коронавируса по первым признакам и почему важно не тянуть с обращением за медицинской помощью.

Читать полностью » Психолог: продолжение трудовой деятельности в пожилом возрасте полезно для мозга сегодня в 12:44

Поликлиника вместо офиса: почему одни стареют, а другие находят второй старт

Психолог Людмила Полянова в беседе с NewsInfo порекомендовала пожилым людям трудиться, пока есть возможность.

Читать полностью » Дмитрий Еделев: зачем проходить диспансеризацию осенью — 3 ключевых обследования по возрасту сегодня в 12:37

Бесплатно, но жизненно важно: как не пропустить скрытую болезнь — метод, о котором молчат

Врачи настаивают: бесплатная диспансеризация по ОМС позволяет выявить 70% болезней на ранней стадии. Эксперт Дмитрий Еделев — о важности возрастных обследований (30+, 45+), онкоскрининга и секретах подготовки к зиме. Госклиника или частный медцентр — где эффективнее?

Читать полностью » Врач Малышева: откладывать замужество и рождение детей после 30 лет не стоит сегодня в 12:15

Идеальный возраст для материнства оказался короче, чем многие думают

Елена Малышева объяснила, почему рождение детей лучше не откладывать и какой возраст врачи считают оптимальным для материнства и отцовства.

Читать полностью » Витамин D или витамин С: учёные выявили главного защитника иммунитета сегодня в 11:37

Почему 90% россиян рискуют заболеть осенью: о чём молчат в поликлиниках

Исследования показывают: витамин D играет ключевую роль в укреплении иммунитета и профилактике простудных заболеваний. Эксперты объясняют, почему традиционный витамин С менее эффективен и как поддерживать уровень солнечного витамина в условиях российского климата.

Читать полностью » Врач-оториноларинголог Марина Евсикова назвала привычки, разрушающие слух сегодня в 11:12

Обычные привычки, которые лишают людей слуха быстрее болезней

Врач объяснила, какие привычки разрушают слух, почему ватные палочки и громкая музыка опасны и какие правила слуховой гигиены помогут сохранить здоровье ушей.

Читать полностью » Наркологи рассказали, как капельницы помогают ускорить детоксикацию после алкоголя сегодня в 10:48

Как мифы об отрезвлении превращаются в уголовное дело за рулём

Врач-нарколог развеял мифы о "быстром отрезвлении" и объяснил, сколько времени на самом деле нужно организму, чтобы полностью вывести алкоголь.

Читать полностью »

Новости
Еда

По рецепту куриные крылышки в кляре жарятся до золотистой корочки
Садоводство

Рыбная мука как органическое удобрение: плюсы, минусы и нормы внесения
Дом

Как использовать освещение для зонирования пространства квартиры-студии
Туризм

Горшечные блюда стали кулинарным символом региона Каппадокия
Туризм

В Тбилиси туристам рекомендуют посещать тихие улицы Старого города и Ботанический сад
Питомцы

Рыба-попугай достигает максимального размера в домашних аквариумах, по данным аквариумистов
Питомцы

Как снимать морскую свинку на смартфон: советы зоологов
Культура и шоу-бизнес

Вин Дизель вернётся к роли Колдера в продолжении "Последнего охотника на ведьм"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet