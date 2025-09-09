Гаджеты делают детей близорукими: почему зрение портится ещё в школе

Зрение — один из самых ценных даров, который особенно важно беречь с раннего возраста. В детстве закладываются привычки, влияющие на здоровье глаз на всю жизнь, и родители могут многое сделать для профилактики проблем.

Какие трудности чаще встречаются у детей

По словам офтальмолога Романа Рыбчича из Городской детской поликлиники № 6, у малышей наиболее распространены воспалительные заболевания глаз. У подростков и школьников же всё чаще диагностируются нарушения рефракции, напрямую связанные с частым использованием гаджетов.

"Длительное использование смартфонов вызывает утомление глаз", — отметил специалист.

Рост близорукости у детей сегодня связывают именно с чрезмерной нагрузкой на зрение во время игр и учёбы с экраном.

Что помогает сохранить зрение

Врач подчеркнул, что для здоровья глаз особенно важен активный образ жизни. Ежедневные прогулки на свежем воздухе продолжительностью не менее двух часов способствуют правильному развитию зрительной системы. Также полезны спорт и любые подвижные занятия.

При этом нужно помнить о вреде чтения и использования смартфона в транспорте: тряска и нестабильное освещение создают дополнительную нагрузку на глаза.

Роль регулярных осмотров

Даже если ребёнок не жалуется на зрение, визиты к офтальмологу должны быть регулярными. Раннее выявление нарушений позволяет корректировать их и не допускать прогрессирования близорукости.

Основные правила для родителей

Чтобы сохранить зрение ребёнка, специалисты рекомендуют:

• ограничивать время за экраном;

• уделять внимание активным играм на улице;

• следить за освещением при чтении и учёбе;

• регулярно проходить профилактические осмотры у офтальмолога.

Здоровый образ жизни и разумное использование гаджетов становятся ключом к тому, чтобы сохранить остроту зрения на долгие годы.