Пушков поддержал меры по усилению ответственности за вовлечение детей в преступления через интернет

В Госдуме хотят ужесточить наказание за вовлечение детей в преступления через интернет

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил о планах по усилению ответственности за вовлечение детей в преступную деятельность через интернет. По его словам, виновные будут наказываться лишением свободы на срок до семи лет.

Володин подчеркнул, что дети и подростки не всегда понимают последствия своих действий, а преступники умело пользуются этим.

Сенатор Алексей Пушков поддержал эту инициативу, отметив, что использование интернета при совершении преступлений нужно расценивать как отягчающее обстоятельство, особенно когда в преступную деятельность вовлекают детей.

"Правильная инициатива. В случае с преступлениями, транслируемыми через сеть или осуществляемыми через посредство сети, использование интернета должно рассматриваться как отягчающее обстоятельство, как это и рассматривается в пакете законов против т. н. треш-стримов, которые уже вступили в силу. В случае, когда в такого рода деятельность вовлекают детей, наказание должно быть еще более ужесточено", — написал Пушков в своём Телеграм-канале.

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