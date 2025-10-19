Только 8% россиян доверяют детям заботу о питомцах: родители не готовы рисковать

Лишь 8% россиян считают, что детям можно полностью доверить заботу о домашних питомцах. Такие данные приводит опрос портала kp.ru, проведённый на фоне обсуждения законопроекта, который может запретить несовершеннолетним выгуливать собак ростом выше 30-40 см. В исследовании приняли участие почти четыре тысячи человек.

Только каждый двенадцатый — "за"

По мнению небольшой части участников опроса, участие ребёнка в уходе за животным — важный элемент воспитания.

"Если собака послушна, выдрессирована, ребёнок вполне может её выгуливать. А если заводили по его просьбе, то ещё и должен!", — поделилась одна из участниц опроса.

Эти 8% респондентов уверены, что доверие к детям в вопросах ухода за питомцами помогает формировать ответственность, терпение и заботливость.

Остальные — настроены осторожно

Большинство опрошенных выразили сомнения в том, что дети способны самостоятельно ухаживать за животными.

30% считают, что ребёнку можно доверять только уход за мелкими питомцами - например, хомяками, рыбками или морскими свинками.

39% уверены, что дети могут помогать , но только под контролем взрослых .

22% респондентов убеждены, что уход за животными — обязанность взрослых , поскольку питомцы требуют постоянного внимания и ответственности.

Ещё 1% участников выбрали вариант "другое".

Таким образом, почти две трети россиян выступают за то, чтобы контроль за домашними животными оставался в руках родителей.

Почему вопрос вызывает споры

Опрос был проведён на фоне обсуждения инициативы, запрещающей детям выгуливать крупных собак, чей рост превышает 30-40 см. Законопроект вызвал активное обсуждение среди владельцев питомцев. Противники считают, что запрет ограничивает участие детей в воспитании животных и может привести к потере интереса к ним.

Сторонники же уверены, что такие меры необходимы для безопасности самих детей и окружающих.

"Ребёнок может не справиться даже с дружелюбной собакой, если та испугается или резко потянет поводок", — отмечают кинологи.

Дети и питомцы: вопрос воспитания

Психологи напоминают, что уход за животным может стать важным элементом формирования ответственности, но только при условии поддержки взрослых.

Детям младшего возраста можно поручать простые задачи - налить воду, насыпать корм, поиграть с питомцем. Подросткам — помочь с выгулом, но только если животное не представляет опасности.

"Питомец не должен становиться нагрузкой для ребёнка. Это партнёр, за которого отвечают вместе всей семьёй", — подчёркивают специалисты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Полностью переложить заботу о питомце на ребёнка.

Последствие: Усталость, раздражение, потеря интереса.

Альтернатива: Делить обязанности между всеми членами семьи.

Ошибка: Запрещать ребёнку помогать взрослым.

Последствие: Отсутствие навыков ответственности.

Альтернатива: Давать посильные задания и объяснять, зачем они важны.

Ошибка: Игнорировать безопасность.

Последствие: Травмы при выгуле крупных животных.

Альтернатива: Разрешать выгул только спокойных собак, при контроле взрослых.

Плюсы участия детей в уходе за питомцами