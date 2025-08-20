Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Чипсы
Чипсы
© commons.wikimedia.org by Somian is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 8:14

Хруст, который крадёт здоровье: почему детям не стоит есть чипсы

Диетолог Антон Поляков: чипсы опасны для детей и подростков

Чипсы давно стали привычной "закуской", и многие родители задаются вопросом: с какого возраста их можно давать детям. Диетолог Антон Поляков предостерегает — с этой едой лучше не спешить, а в идеале вообще не вводить её в рацион.

Почему чипсы опасны для детей

По словам врача, организм ребёнка нуждается во времени для формирования всех гормональных и метаболических процессов. Употребление чипсов в подростковом возрасте может:

  • нарушить гормональный баланс;
  • негативно повлиять на репродуктивную систему в будущем;
  • увеличить риск лишнего веса и хронических заболеваний.

"Чем позже начать есть чипсы, тем будет лучше (но лучше вообще не начинать)", — подчеркнул Поляков.

Чем заменить

Диетолог советует выбирать более полезные альтернативы:

  • орехи;
  • сухофрукты;
  • чипсы из натуральных ингредиентов (без усилителей вкуса и трансжиров).

Такие заменители помогут сохранить привычку "хрустеть", но при этом не навредят здоровью.

