Хруст, который крадёт здоровье: почему детям не стоит есть чипсы

Чипсы давно стали привычной "закуской", и многие родители задаются вопросом: с какого возраста их можно давать детям. Диетолог Антон Поляков предостерегает — с этой едой лучше не спешить, а в идеале вообще не вводить её в рацион.

Почему чипсы опасны для детей

По словам врача, организм ребёнка нуждается во времени для формирования всех гормональных и метаболических процессов. Употребление чипсов в подростковом возрасте может:

нарушить гормональный баланс;

негативно повлиять на репродуктивную систему в будущем;

увеличить риск лишнего веса и хронических заболеваний.

"Чем позже начать есть чипсы, тем будет лучше (но лучше вообще не начинать)", — подчеркнул Поляков.

Чем заменить

Диетолог советует выбирать более полезные альтернативы:

орехи;

сухофрукты;

чипсы из натуральных ингредиентов (без усилителей вкуса и трансжиров).

Такие заменители помогут сохранить привычку "хрустеть", но при этом не навредят здоровью.