Хруст, который крадёт здоровье: почему детям не стоит есть чипсы
Чипсы давно стали привычной "закуской", и многие родители задаются вопросом: с какого возраста их можно давать детям. Диетолог Антон Поляков предостерегает — с этой едой лучше не спешить, а в идеале вообще не вводить её в рацион.
Почему чипсы опасны для детей
По словам врача, организм ребёнка нуждается во времени для формирования всех гормональных и метаболических процессов. Употребление чипсов в подростковом возрасте может:
- нарушить гормональный баланс;
- негативно повлиять на репродуктивную систему в будущем;
- увеличить риск лишнего веса и хронических заболеваний.
"Чем позже начать есть чипсы, тем будет лучше (но лучше вообще не начинать)", — подчеркнул Поляков.
Чем заменить
Диетолог советует выбирать более полезные альтернативы:
- орехи;
- сухофрукты;
- чипсы из натуральных ингредиентов (без усилителей вкуса и трансжиров).
Такие заменители помогут сохранить привычку "хрустеть", но при этом не навредят здоровью.
