Валерия Чекалина запрещает знакомить детей с новой избранницей бывшего мужа

Валерия Чекалина, известная российская блогер и телеведущая, в июле этого года официально развелась с Артемом Чекалиным после 12 лет брака. Несмотря на развод, они продолжают совместно воспитывать троих детей: двойняшек Богдана и Алису, а также сына Льва.
Недавно стало известно, что Артем нашел новую избранницу — 24-летнюю Надежду Сенатскую. Хотя мужчина, по всей видимости, счастлив в новых отношениях, Валерия категорически против знакомства детей с его новой пассией.
Она заявила, что разрешит общение детей с новой возлюбленной Артема только в случае серьезных намерений, когда девушка получит официальный статус, например, станет невестой.
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