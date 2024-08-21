Валерия Чекалина запрещает знакомить детей с новой избранницей бывшего мужа

Валерия Чекалина, известная российская блогер и телеведущая, в июле этого года официально развелась с Артемом Чекалиным после 12 лет брака. Несмотря на развод, они продолжают совместно воспитывать троих детей: двойняшек Богдана и Алису, а также сына Льва.

Недавно стало известно, что Артем нашел новую избранницу — 24-летнюю Надежду Сенатскую. Хотя мужчина, по всей видимости, счастлив в новых отношениях, Валерия категорически против знакомства детей с его новой пассией.

Она заявила, что разрешит общение детей с новой возлюбленной Артема только в случае серьезных намерений, когда девушка получит официальный статус, например, станет невестой.