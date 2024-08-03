Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 03.08.2024 : 85,7024
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 03.08.2024 : 92,8291
Роспотребнадзор: ротавирусная инфекция стала причиной плохого самочувствия детей в лагере
  1. Главная
  2. Страна

В Роспотребнадзоре назвали причину ухудшения самочувствия детей в лагере в Калининградской области

Роспотребнадзор: ротавирусная инфекция стала причиной плохого самочувствия детей в лагере

Ротавирусная инфекция стала причиной ухудшения самочувствия детей в лагере "Огонек" в Светлогорске, Калининградской области, по данным Роспотребнадзора. В результате инфекции 32 ребенка обратились за медицинской помощью, и 5 из них были госпитализированы с острой кишечной инфекцией, протекающей в легкой форме.

Роспотребнадзор принял противоэпидемические меры, и работа смены в лагере была временно приостановлена. Все дети были забраны родителями, и начат перерасчет стоимости путевок. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Фото: commons.wikimedia.org/Vorrutyer (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

Мир

Армия ЦАХАЛ заявила о поражении центра управления ХАМАС

Армия ЦАХАЛ заявила о поражении центра управления ХАМАС

Армия Израиля ЦАХАЛ заявила в Telegram о поражении центра управления и производства оружия палестинского движения ХАМАС, который находился в бывшей школе на севере Газы.

Читать полностью
Asharq al-Awsat: после удара ЦАХАЛ в Газе погибли командиры ХАМАС

Asharq al-Awsat: после удара ЦАХАЛ в Газе погибли командиры ХАМАС

В секторе Газа в результате удара армии ЦАХАЛ были убиты два члена политбюро ХАМАС и трое командиров группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама". Об этом пишет Asharq al-Awsat со ссылкой на анонимные источники.

Читать полностью

Общество

В Подмосковье обнаружен реабилитационный центр, где пациентов удерживали насильно

В Подмосковье обнаружен реабилитационный центр, где пациентов удерживали насильно

В Московской области был обнаружен "элитный" реабилитационный центр, где порядка 30 человек, включая подростка, удерживались насильно.

Читать полностью
Жена Никиты Михалкова рассказала о свадьбе внучки

Жена Никиты Михалкова рассказала о свадьбе внучки

Супруга режиссёра Никиты Михалкова Наталья Михалкова высказалась о замужестве 21-летней внучки Натальи.

Читать полностью

Новости