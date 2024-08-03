В Роспотребнадзоре назвали причину ухудшения самочувствия детей в лагере в Калининградской области

Ротавирусная инфекция стала причиной ухудшения самочувствия детей в лагере "Огонек" в Светлогорске, Калининградской области, по данным Роспотребнадзора. В результате инфекции 32 ребенка обратились за медицинской помощью, и 5 из них были госпитализированы с острой кишечной инфекцией, протекающей в легкой форме.
Роспотребнадзор принял противоэпидемические меры, и работа смены в лагере была временно приостановлена. Все дети были забраны родителями, и начат перерасчет стоимости путевок. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Фото: commons.wikimedia.org/Vorrutyer (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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