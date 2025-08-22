Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 5:30

Стихи, которые оживают: как "Союзмультфильм" превратит поэзию Энтина в мультфильмы

"Союзмультфильм" создаст два мультфильма по стихам Юрия Энтина

Как часто детская поэзия становится основой для ярких экранных историй? "Союзмультфильм" снова напомнит нам об этом: студия готовит два новых анимационных короткометражных фильма, созданных на стихи Юрия Энтина — поэта, который подарил несколько поколений зрителей не только песни, но и целую атмосферу детства.

Новые мультфильмы по стихам Энтина

По словам генерального директора студии Бориса Машковцева, выбор был сделан не случайно.

"Поэзия Юрия Энтина обладает удивительной магией — в ее простоте и легкости всегда кроется глубина смыслов, музыкальность и яркость образов", — отметил он.

Первый мультфильм расскажет о светлячках и их ночной жизни — тема, в которой поэзия Энтина приобретает особую метафоричность и очарование. Второй проект будет основан на стихотворении "Вода буль-буль" и поднимет важную тему детской гигиены, сделав её понятной и увлекательной для самых маленьких зрителей.

Поэт, чьи песни знают все

21 августа Юрию Энтину исполнилось 90 лет. Его творчество стало частью культурного кода страны: невозможно представить советскую и российскую анимацию без его текстов. Энтин стоял у истоков многих культовых проектов "Союзмультфильма".

Его песни звучат в таких работах, как:

  • "Бременские музыканты";

  • "Ну, погоди!";

  • "Приключения Мюнхаузена";

  • "Голубой щенок";

  • "Зима в Простоквашино";

  • "Летучий корабль";

  • "Приключения Электроника";

  • "Дюймовочка";

  • "Гостья из будущего".

Список можно продолжать, ведь десятки мультфильмов и кинофильмов обрели музыкальную душу именно благодаря его стихам.

Признание и вклад

В 2016 году Юрий Энтин стал лауреатом премии Президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Эта награда подчеркнула его огромный вклад в развитие отечественной детской литературы и культуры.

