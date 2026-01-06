Родители экономят, бизнес растёт: как льготный НДС в 10% меняет правила игры в детской индустрии

Индустрия детских товаров в России получает поддержку через налоговые льготы и инструменты господдержки, а развитие отрасли закреплено отдельной дорожной картой до 2030 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью главы Минпромторга РФ Антона Алиханова. По словам министра, ключевая цель программы — укрепить позиции отечественных производителей и сделать российские товары конкурентоспособнее за счёт стимулов спроса, контроля качества и расширения возможностей для бизнеса.

В Минпромторге подчёркивают, что меры поддержки уже действуют, а их набор постепенно расширяется. В частности, значительная доля товаров для детей облагается льготным НДС, а предприятия могут претендовать на льготные займы и другие инструменты, которые используются в промышленной политике. Дорожная карта также предусматривает отдельные направления, связанные с безопасностью продукции и борьбой с нелегальным оборотом.

Льготный НДС: какие товары подпадают под ставку 10%

Антон Алиханов сообщил, что развитие отрасли идёт в рамках дорожной карты по развитию индустрии детских товаров до 2030 года. В качестве примера он отметил, что "превалирующая доля" детских товаров в России облагается льготным НДС в размере 10%. В перечень таких категорий входят игры и игрушки, детская одежда, коляски и детские кресла для автомобилей, мебель, ряд канцелярской продукции, изделия для ухода за детьми.

"Развитие отрасли осуществляется в рамках дорожной карты по развитию индустрии детских товаров до 2030 года. Как пример, уже сейчас превалирующая доля детских товаров, такие как: игры и игрушки, детская одежда, коляски и детские кресла для автомобилей, мебель, ряд канцелярской продукции, изделия для ухода за детьми, — облагаются льготным НДС в размере 10%", — сказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

Министр подчеркнул, что налоговая мера направлена на поддержку отрасли, делая продукцию более доступной и стимулируя выпуск внутри страны.

Такая ставка традиционно рассматривается как один из самых чувствительных инструментов поддержки, поскольку напрямую влияет на конечную цену товара. В случае индустрии детских товаров речь идёт о сегменте, где спрос стабилен, но потребители обращают внимание на стоимость и безопасность продукции. Поэтому льготный НДС становится одним из базовых механизмов в рамках дорожной карты.

Льготные займы и промышленная инфраструктура

Алиханов также отметил, что производители детских товаров могут воспользоваться и другими мерами господдержки. В их числе — льготные займы Фонда развития промышленности, механизм кластерной инфраструктуры и дополнительные инструменты, которые применяет Минпромторг. По словам министра, эти меры уже доступны бизнесу и используются как часть комплексного подхода к развитию отрасли.

Он подчеркнул, что речь идёт не только о налоговых стимулах, но и о финансовой поддержке, которая помогает предприятиям модернизировать производство и расширять ассортимент. Инструменты ФРП, как правило, ориентированы на снижение стоимости привлечённого финансирования, что особенно важно для отраслей, где требуется обновление оборудования и внедрение новых технологических решений. Кластерная инфраструктура, в свою очередь, используется для развития производственных цепочек и кооперации между предприятиями.

Дорожная карта до 2030 года: цели и направления

В интервью РИА Новости министр напомнил, что дорожная карта развития индустрии детских товаров была утверждена в конце ноября 2024 года и рассчитана на 2025-2030 годы. В документе заложены меры поддержки российских производителей, а также направления, которые определяют государственную стратегию в этом сегменте. Основные задачи включают стимулирование спроса на отечественные детские товары, повышение их безопасности и качества, противодействие незаконному обороту детских товаров и рост экспорта.

Таким образом, дорожная карта охватывает не только экономический аспект, но и вопросы регулирования и контроля. Поддержка через НДС и льготные займы сочетается с задачами по улучшению стандартов и борьбе с контрафактом. В Минпромторге подчёркивают, что такая комплексная модель должна укрепить рынок детских товаров и увеличить долю российских производителей, сохраняя при этом требования к качеству и безопасности продукции.