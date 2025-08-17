Маленькие треугольники и прозрачная эмаль: как форма зубов может предсказать будущие болезни

Стоматолог из Лондона Гизем Сейменоглу предупредила родителей, что здоровье зубов у детей требует особого внимания, поскольку даже мелкие изменения могут указывать на серьёзные болезни и привести к дорогостоящему лечению во взрослом возрасте.

Специалист назвала шесть признаков, которые нельзя оставлять без внимания. Первый из них — форма зубов. Если у ребёнка они напоминают маленькие перевёрнутые треугольники, это может говорить о врождённом сифилисе, при котором формируются так называемые "зубы Хатчинсона" с широкими промежутками и серповидной выемкой на жевательной поверхности. Молочные или постоянные зубы также могут напоминать "коренные зубы шелковицы" с бугристой поверхностью. Такая форма встречается при синдроме Дауна, эктодермальной дисплазии и синдроме Уильямса, либо может быть унаследована от родителей.

Второй тревожный сигнал — полупрозрачные или прозрачные зубы. По словам стоматолога, это нередко связано с гипоплазией эмали — дефектом развития, из-за которого зубы становятся более уязвимыми к кариесу. Причинами могут быть генетические нарушения, целиакия, болезни печени и почек, инфекции, травмы или воздействие токсинов. Прозрачность эмали может развиваться и из-за питания — сладости, газированные напитки и даже фруктовые соки постепенно её разрушают.

Третьим признаком стоматолог назвала отсутствие постоянных зубов, которые так и не прорезались. Это состояние — агенезия зубов — может быть врождённым, затруднять жевание и речь и требовать установки имплантатов, мостов или протезов. Оно нередко связано с наследственностью или генетическими синдромами, но может быть и следствием травм, инфекций либо воздействия токсичных веществ.

Четвёртый сигнал — склонность зубов к переломам. Дефицит кальция делает их ломкими, повышает риск кариеса и даже потери зубов. Недостаток минерала может быть связан с нехваткой витамина D, плохим питанием или болезнями щитовидной железы и почек.

Пятый признак — аномально маленькие зубы, или микродонтия. Она может быть врождённой или вызванной внешними факторами. При этом зубы часто имеют промежутки, нарушается прикус, могут возникнуть сложности с чётким произношением и пережёвыванием пищи, что требует стоматологической коррекции.

Последний фактор — сухость во рту. Хотя она может казаться незначительной, стоматолог предупреждает: это повышает риск кариеса, инфекций, заболеваний дёсен и неприятного запаха изо рта. Причинами могут быть обезвоживание или дыхание ртом, однако необходима профессиональная диагностика.