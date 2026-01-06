Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Домашние конфеты Коровка
Домашние конфеты Коровка
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 10:09

Хотите, чтобы ребенок не выпрашивал сладкое? Врач советует делать это всего 2–3 раза в неделю

Норма сладкого для школьников составляет две конфеты в день — врач Хатшуков

Многие родители стараются ограничивать сладкое, но не всегда понимают, где проходит граница между допустимой нормой и избытком. Об этом сообщает РИА Новости, передавая рекомендации ассистента кафедры пропедевтики детских болезней Пироговского Университета Заура Хатшукова. По его словам, конфеты могут оставаться в рационе ребенка, но только при соблюдении возрастных ограничений и разумной частоты.

Сколько конфет допустимо в разные годы

Специалист напомнил, что нормы зависят от возраста и не должны восприниматься как ежедневная "обязательная" порция. По словам врача, для детей трех-шести лет допустима одна конфета или одна маленькая печенька в день. Для школьников семи-десяти лет норма увеличивается до одной-двух небольших конфет в день.

"Дети трех-шести лет: одна конфета или одна маленькая печенька в день. Дети семи-десяти лет: одна-две небольших конфеты в день. Дети старше десяти лет: не более двух-трех конфет в день", — сообщил врач Заур Хатшуков.

Он уточнил, что это верхняя граница, которую не стоит воспринимать как рекомендованную привычку.

Почему важна не только норма, но и частота

Врач подчеркнул, что даже если ребенок укладывается в допустимое количество, сладости лучше давать не ежедневно, а два-три раза в неделю. Такой режим он назвал более подходящим, поскольку помогает избежать формирования устойчивой привычки к постоянному потреблению сахара. При этом максимальная планка, по его словам, остается прежней: не более трех конфет в день.

Хатшуков отдельно обратил внимание: если ребенок получает сладкое регулярно, оно быстро превращается в ожидаемый элемент рациона. Тогда даже небольшие дозы воспринимаются как обязательная часть дня, и отказаться от них становится сложнее. Поэтому он считает, что полезнее выстроить умеренную модель и придерживаться ее без перегибов.

Почему детям до трех лет конфеты не подходят

Отдельно специалист выделил группу детей младше трех лет. Эти рекомендации, подчеркнул он, на них не распространяются. Для малышей промышленные конфеты не рекомендованы, а сладкий вкус лучше обеспечивать более мягкими вариантами — фруктами, ягодами или домашними лакомствами в минимальных количествах.

Врач отметил, что в раннем возрасте важно не закрепить у ребенка привычку искать сладкое как постоянное удовольствие. Поэтому, по его словам, у малышей источники сладкого вкуса должны быть максимально естественными и ограниченными. Такой подход помогает сформировать более спокойное отношение к сладостям в будущем.

Как выстроить отношения со сладким у подростков

Специалист также подчеркнул, что в подростковом возрасте ключевым становится не жесткий контроль, а осознанный выбор. По его словам, формирование понимания меры важнее постоянных запретов, которые часто дают обратный эффект. Если подросток знает рамки и умеет ориентироваться в количестве, контроль становится менее конфликтным.

Хатшуков добавил, что цель рекомендаций — не полностью исключить сладости, а встроить их в рацион так, чтобы они не становились основной частью питания. Именно поэтому он говорит о допустимых нормах как об "абсолютном максимуме", а не о ежедневной цели. Такой подход позволяет сохранить баланс без жестких ограничений.

