Толстый ребёнок
Толстый ребёнок
© freepik.com is licensed under public domain
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:11

Ожирение начинается не в тарелке, а в привычках: как незаметно родители формируют лишний вес у ребёнка

Врач Александр Умнов рассказал, как предотвратить детское ожирение без строгих диет

Предотвратить детское ожирение можно не с помощью строгих диет, а через формирование правильных привычек в питании и образе жизни. Об этом рассказал врач, преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов в интервью Lenta.ru. По словам специалиста, основная причина лишнего веса у детей — дисбаланс энергии: когда потребление калорий значительно превышает их расход.

Почему возникает ожирение у детей

Современные дети всё чаще проводят время за экранами и всё реже двигаются. При этом их рацион нередко состоит из фастфуда, сладостей и газированных напитков. Такой образ жизни постепенно приводит к накоплению лишнего жира и сбоям в обмене веществ.

"Для снижения риска и развития ожирения у детей рекомендуется придерживаться следующих принципов: нужно обеспечить ребёнка рационом без высококалорийных продуктов, ограничить употребление сладостей и газированных напитков", — отметил врач Александр Умнов.

Главный фактор — калорийный дисбаланс. Даже небольшое превышение нормы калорий ежедневно со временем превращается в лишние килограммы.

Основные принципы здорового детского питания

  1. Регулярный режим приёмов пищи. Завтрак, обед и ужин должны быть в одно и то же время. Перерывы между ними не более 4-5 часов.

  2. Низкокалорийные, но питательные продукты. Основу рациона должны составлять овощи, каши, нежирное мясо, рыба и молочные продукты.

  3. Минимум сахара. Сладости — не более 1-2 раз в неделю, и в небольших порциях.

  4. Отказ от газированных напитков. Лучше заменить их водой, компотом без сахара или травяным чаем.

  5. Совместные приёмы пищи. Еда в семейном кругу формирует у ребёнка осознанное отношение к питанию.

"Ребёнок должен питаться здоровой, низкокалорийной пищей по часам утром, в обед и вечером", — добавил Умнов.

Таблица: здоровые и нежелательные продукты для детей

Категория Рекомендуется Следует ограничить
Основные блюда Каши, овощные супы, нежирное мясо Фастфуд, жареное, колбасы
Напитки Вода, морсы без сахара, молоко Газировка, соки в пакетах
Перекусы Фрукты, йогурт, орехи Чипсы, сладости, печенье
Завтрак Овсянка, яйца, творог Сладкие хлопья, булочки
Ужин Рыба, овощи, кефир Макароны с соусом, полуфабрикаты

Атмосфера здорового образа жизни

"Важно создать дома атмосферу здорового образа жизни и вовлекать всех членов семьи в приготовление пищи и занятия спортом", — подчеркнул Умнов.

Дети копируют поведение взрослых, поэтому пример родителей играет решающую роль. Если мама и папа сами выбирают полезные продукты и занимаются физической активностью, ребёнок быстрее усваивает эти привычки.

Совместные прогулки, игры на свежем воздухе и приготовление полезных блюд помогают не только улучшить здоровье, но и укрепляют эмоциональную связь в семье.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Запрещать любимые продукты полностью.
    Последствие: Стресс, переедание "втихаря".
    Альтернатива: Снижать количество и заменять сладости полезными аналогами (сухофрукты, орехи).

  • Ошибка: Пропускать завтрак.
    Последствие: Снижение концентрации, тяга к сладкому днём.
    Альтернатива: Полноценный завтрак с белком и сложными углеводами.

  • Ошибка: Кормить ребёнка "на бегу".
    Последствие: Нарушение пищеварения, привычка переедать.
    Альтернатива: Приучать есть медленно, без гаджетов.

А что если ребёнок уже набрал вес?

Главное — не ругать и не ставить акцент на лишних килограммах. Давление и стыд вызывают стресс, который лишь усугубляет проблему. Лучше совместно с врачом и диетологом скорректировать рацион, добавить умеренные физические нагрузки и сформировать позитивное отношение к изменениям.

Регулярные прогулки, плавание, танцы или езда на велосипеде не только помогают снизить вес, но и укрепляют сердце, мышцы и уверенность ребёнка в себе.

Плюсы и минусы контроля веса в детстве

Плюсы Минусы (если без участия врача)
Снижение риска ожирения и диабета Опасность чрезмерных ограничений
Формирование здоровых привычек Возможное чувство вины у ребёнка
Улучшение физической формы Нарушение пищевого поведения при строгих диетах
Повышение самооценки Необходим постоянный контроль взрослых

FAQ

Сколько часов ребёнок должен спать?
По словам Умнова, детям необходимо 8-10 часов сна ежедневно — недостаток сна замедляет обмен веществ и усиливает тягу к сладкому.

Можно ли давать ребёнку сладости каждый день?
Да, но в минимальных количествах — например, ложку мёда или пару кусочков горького шоколада.

Помогают ли диеты детям похудеть?
Нет. Диеты могут нарушить обмен веществ. Лучше корректировать рацион и режим питания под наблюдением специалиста.

Мифы и правда

Миф 1. Полный ребёнок обязательно "перерастёт".
Правда. В большинстве случаев детское ожирение сохраняется и во взрослом возрасте.

Миф 2. Сладости вредят только зубам.
Правда. Избыток сахара влияет на обмен веществ и повышает риск диабета.

Миф 3. Спорт решает проблему без диеты.
Правда. Без правильного питания физическая активность не даст устойчивого результата.

Исторический контекст

Ещё несколько десятилетий назад проблема детского ожирения в России почти не стояла — дети проводили больше времени на улице, ели домашнюю еду и редко сталкивались с избытком калорий. С развитием фастфуда и цифровых развлечений ситуация изменилась. Сегодня врачи называют детское ожирение "эпидемией XXI века" и призывают родителей начать профилактику с простых шагов — здорового питания и активности всей семьи.

