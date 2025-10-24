Ожирение начинается не в тарелке, а в привычках: как незаметно родители формируют лишний вес у ребёнка

Предотвратить детское ожирение можно не с помощью строгих диет, а через формирование правильных привычек в питании и образе жизни. Об этом рассказал врач, преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов в интервью Lenta.ru. По словам специалиста, основная причина лишнего веса у детей — дисбаланс энергии: когда потребление калорий значительно превышает их расход.

Почему возникает ожирение у детей

Современные дети всё чаще проводят время за экранами и всё реже двигаются. При этом их рацион нередко состоит из фастфуда, сладостей и газированных напитков. Такой образ жизни постепенно приводит к накоплению лишнего жира и сбоям в обмене веществ.

"Для снижения риска и развития ожирения у детей рекомендуется придерживаться следующих принципов: нужно обеспечить ребёнка рационом без высококалорийных продуктов, ограничить употребление сладостей и газированных напитков", — отметил врач Александр Умнов.

Главный фактор — калорийный дисбаланс. Даже небольшое превышение нормы калорий ежедневно со временем превращается в лишние килограммы.

Основные принципы здорового детского питания

Регулярный режим приёмов пищи. Завтрак, обед и ужин должны быть в одно и то же время. Перерывы между ними не более 4-5 часов. Низкокалорийные, но питательные продукты. Основу рациона должны составлять овощи, каши, нежирное мясо, рыба и молочные продукты. Минимум сахара. Сладости — не более 1-2 раз в неделю, и в небольших порциях. Отказ от газированных напитков. Лучше заменить их водой, компотом без сахара или травяным чаем. Совместные приёмы пищи. Еда в семейном кругу формирует у ребёнка осознанное отношение к питанию.

"Ребёнок должен питаться здоровой, низкокалорийной пищей по часам утром, в обед и вечером", — добавил Умнов.

Таблица: здоровые и нежелательные продукты для детей