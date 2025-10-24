Ожирение начинается не в тарелке, а в привычках: как незаметно родители формируют лишний вес у ребёнка
Предотвратить детское ожирение можно не с помощью строгих диет, а через формирование правильных привычек в питании и образе жизни. Об этом рассказал врач, преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов в интервью Lenta.ru. По словам специалиста, основная причина лишнего веса у детей — дисбаланс энергии: когда потребление калорий значительно превышает их расход.
Почему возникает ожирение у детей
Современные дети всё чаще проводят время за экранами и всё реже двигаются. При этом их рацион нередко состоит из фастфуда, сладостей и газированных напитков. Такой образ жизни постепенно приводит к накоплению лишнего жира и сбоям в обмене веществ.
"Для снижения риска и развития ожирения у детей рекомендуется придерживаться следующих принципов: нужно обеспечить ребёнка рационом без высококалорийных продуктов, ограничить употребление сладостей и газированных напитков", — отметил врач Александр Умнов.
Главный фактор — калорийный дисбаланс. Даже небольшое превышение нормы калорий ежедневно со временем превращается в лишние килограммы.
Основные принципы здорового детского питания
-
Регулярный режим приёмов пищи. Завтрак, обед и ужин должны быть в одно и то же время. Перерывы между ними не более 4-5 часов.
-
Низкокалорийные, но питательные продукты. Основу рациона должны составлять овощи, каши, нежирное мясо, рыба и молочные продукты.
-
Минимум сахара. Сладости — не более 1-2 раз в неделю, и в небольших порциях.
-
Отказ от газированных напитков. Лучше заменить их водой, компотом без сахара или травяным чаем.
-
Совместные приёмы пищи. Еда в семейном кругу формирует у ребёнка осознанное отношение к питанию.
"Ребёнок должен питаться здоровой, низкокалорийной пищей по часам утром, в обед и вечером", — добавил Умнов.
Таблица: здоровые и нежелательные продукты для детей
|Категория
|Рекомендуется
|Следует ограничить
|Основные блюда
|Каши, овощные супы, нежирное мясо
|Фастфуд, жареное, колбасы
|Напитки
|Вода, морсы без сахара, молоко
|Газировка, соки в пакетах
|Перекусы
|Фрукты, йогурт, орехи
|Чипсы, сладости, печенье
|Завтрак
|Овсянка, яйца, творог
|Сладкие хлопья, булочки
|Ужин
|Рыба, овощи, кефир
|Макароны с соусом, полуфабрикаты
Атмосфера здорового образа жизни
"Важно создать дома атмосферу здорового образа жизни и вовлекать всех членов семьи в приготовление пищи и занятия спортом", — подчеркнул Умнов.
Дети копируют поведение взрослых, поэтому пример родителей играет решающую роль. Если мама и папа сами выбирают полезные продукты и занимаются физической активностью, ребёнок быстрее усваивает эти привычки.
Совместные прогулки, игры на свежем воздухе и приготовление полезных блюд помогают не только улучшить здоровье, но и укрепляют эмоциональную связь в семье.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Запрещать любимые продукты полностью.
Последствие: Стресс, переедание "втихаря".
Альтернатива: Снижать количество и заменять сладости полезными аналогами (сухофрукты, орехи).
-
Ошибка: Пропускать завтрак.
Последствие: Снижение концентрации, тяга к сладкому днём.
Альтернатива: Полноценный завтрак с белком и сложными углеводами.
-
Ошибка: Кормить ребёнка "на бегу".
Последствие: Нарушение пищеварения, привычка переедать.
Альтернатива: Приучать есть медленно, без гаджетов.
А что если ребёнок уже набрал вес?
Главное — не ругать и не ставить акцент на лишних килограммах. Давление и стыд вызывают стресс, который лишь усугубляет проблему. Лучше совместно с врачом и диетологом скорректировать рацион, добавить умеренные физические нагрузки и сформировать позитивное отношение к изменениям.
Регулярные прогулки, плавание, танцы или езда на велосипеде не только помогают снизить вес, но и укрепляют сердце, мышцы и уверенность ребёнка в себе.
Плюсы и минусы контроля веса в детстве
|Плюсы
|Минусы (если без участия врача)
|Снижение риска ожирения и диабета
|Опасность чрезмерных ограничений
|Формирование здоровых привычек
|Возможное чувство вины у ребёнка
|Улучшение физической формы
|Нарушение пищевого поведения при строгих диетах
|Повышение самооценки
|Необходим постоянный контроль взрослых
FAQ
Сколько часов ребёнок должен спать?
По словам Умнова, детям необходимо 8-10 часов сна ежедневно — недостаток сна замедляет обмен веществ и усиливает тягу к сладкому.
Можно ли давать ребёнку сладости каждый день?
Да, но в минимальных количествах — например, ложку мёда или пару кусочков горького шоколада.
Помогают ли диеты детям похудеть?
Нет. Диеты могут нарушить обмен веществ. Лучше корректировать рацион и режим питания под наблюдением специалиста.
Мифы и правда
Миф 1. Полный ребёнок обязательно "перерастёт".
Правда. В большинстве случаев детское ожирение сохраняется и во взрослом возрасте.
Миф 2. Сладости вредят только зубам.
Правда. Избыток сахара влияет на обмен веществ и повышает риск диабета.
Миф 3. Спорт решает проблему без диеты.
Правда. Без правильного питания физическая активность не даст устойчивого результата.
Исторический контекст
Ещё несколько десятилетий назад проблема детского ожирения в России почти не стояла — дети проводили больше времени на улице, ели домашнюю еду и редко сталкивались с избытком калорий. С развитием фастфуда и цифровых развлечений ситуация изменилась. Сегодня врачи называют детское ожирение "эпидемией XXI века" и призывают родителей начать профилактику с простых шагов — здорового питания и активности всей семьи.
