Газировка в детстве запускает опасную привычку: вот чем потом расплачивается организм

Регулярное употребление сладких напитков в детском возрасте становится фундаментом для развития гипертонии у взрослых. К такому выводу пришли эксперты, изучившие долгосрочное влияние сахара на детский организм, рассказала NewsInfo врач-диетолог, фитотерапевт Анжелика Дюваль.

Ранее сообщалось, что издание Circulation опубликовало результаты масштабного исследования, подтвердившего, что любовь к газированным и пакетированным напиткам в ранние годы значительно повышает риски сердечно-сосудистых патологий в будущем.

Ранее также отмечалось, что избыток сахара превращает сосуды в хрупкие трубки, провоцируя опасные скачки давления.

По мнению эксперта, сахар системно подрывает работу сердечно-сосудистой системы, делая стенки сосудов слабыми и уязвимыми. Главная проблема заключается в формировании устойчивой пищевой привычки, от которой человеку крайне сложно избавиться в зрелом возрасте. Отказ от бесконтрольного поедания сладостей требует осознанного подхода к организации рациона.

"Потребление сахара приводит к ухудшению работы всей сердечно-сосудистой системы. Делает наши сосуды ломкими. Чем больше ребенок ест сладкого, тем больше у него формируется привычка в будущем есть сладкое в неограниченных количествах. Это база неправильных привычек, которые в дальнейшем, когда организм уже ослабевает с возрастом и не способен быстро и качественно самовосстанавливаться, негативно влияют на развитие заболеваний", — отметила диетолог.

Механизм разрушительного воздействия сахара связан с постоянными инсулиновыми качелями, говорит эксперт. Постоянный избыток глюкозы заставляет поджелудочную железу вырабатывать инсулин без пауз, что неизбежно ведет к развитию инсулинорезистентности. Гормональный ответ организма при избытке углеводов мешает нормальному обмену веществ и способствует набору веса.

"Скачок глюкозы дает выброс инсулина. Гиперинсулинемия сама по себе дает повышенное давление, потому что она активизирует симпатическую нервную систему. Это дает спазм сосудов и рост сердечного выброса. Чем дольше у человека повышен сахар в крови, тем больше повреждаются сосуды. Плюс сопутствующие нарушения: избыток сахара всегда приводит к ожирению, а лишний вес — это самостоятельный фактор роста гипертонии", — пояснила Дюваль.

Специалисты констатируют, что современный детский рацион на девяносто процентов состоит из "пустых" углеводов. Родители зачастую отдают предпочтение сокам и сладостям, игнорируя потребность детей в белковой пище и овощах. В то же время сахар влияет не только на сердце, но и на ментальное состояние, что делает проблему еще более комплексной. Важно помнить, что даже технологии замены сахара не отменяют необходимости формирования культуры питания с ранних лет.

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