L'One раскрыл секрет: почему проигрыш в детстве стал победой на сцене

В детстве у каждого есть мечты, которые кажутся невероятными и почти недосягаемыми. Кто-то хочет стать пожарным, кто-то — путешественником или артистом, а кто-то мечтает о полётах в космос. У рэпера L'One, настоящего имени Леван Горозия, было сразу несколько таких желаний, которые на первый взгляд никак не были связаны с музыкой. Однако именно они помогли ему сформировать характер, выработать упорство и научили стремиться к целям, что в итоге и привело его к сцене.

Детские мечты и первые увлечения

Будущий музыкант признался, что в ранние годы сцена его вовсе не манила. Тогда его притягивали совсем другие горизонты: спорт и космос.

"Сначала я мечтал стать космонавтом или баскетболистом. Спорт и космос всегда привлекали тем, что там нужны упорство и мотивация идти вперед. Хотелось преодолевать себя, чтобы по итогу добраться до действительно космических вершин. Но это скорее про личный способ достижения целей, который помог мне воплотить в реальность задуманное", — пояснил рэпер Леван Горозия.

Эти слова отражают то, что для него было важным — не конечная цель сама по себе, а процесс, борьба и преодоление собственных слабостей. Именно так он научился добиваться успеха в любых сферах, будь то спорт или творчество.

Связь спорта и уличной культуры

С юных лет Леван увлекался баскетболом. Этот спорт стал для него не только способом самовыражения, но и окном в мир уличной культуры. Баскетбольные площадки, музыка и общение со сверстниками оказались тесно связаны. В то время рэп был частью повседневной атмосферы, и подросток постепенно начал чувствовать, что именно в музыке он может выразить свои эмоции и опыт.

По его словам, именно уличная культура сыграла решающую роль в том, чтобы он сделал первые шаги к музыкальной сцене. Баскетбол и рэп в то время воспринимались как единое целое, и вскоре увлечение спортом переросло в увлечение музыкой.

Стремление к путешествиям

Не меньшую роль в становлении личности сыграла ещё одна детская мечта — желание путешествовать. Леван вырос вдали от больших городов, и для него возможность увидеть мир казалась чем-то сказочным.