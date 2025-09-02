Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ольга Серябкина
Ольга Серябкина
© commons.wikimedia.org by Maxsixs is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 11:03

От детских фантазий до сцены: как Ольга Серябкина нашла своё призвание

Ольга Серябкина рассказала, как музыка стала частью её жизни с детства

С самого детства у Ольги Серябкиной было много интересов и увлечений. Её фантазия рисовала разные картины будущего: она представляла себя то балериной, то актрисой, то учителем. Но, несмотря на множество идей, сильнее всего девушку манила сцена. Ей хотелось выступать, делиться эмоциями и создавать атмосферу праздника вокруг себя.

Первые шаги в творчестве

Ольга любила придумывать танцевальные движения, сочиняла тексты на мелодии популярных песен и устраивала домашние концерты. Близкие становились её первой публикой, а сама артистка уже тогда ощущала в себе внутреннюю потребность делиться энергией с другими.

"Мне нравилось придумывать танцы, сочинять свои тексты на мелодии известных песен и выступать перед близкими. У меня всегда было какое-то внутреннее чувство, что я должна делиться эмоциями и своей энергией через творчество", — призналась певица Ольга Серябкина.

Музыка сопровождала её с ранних лет. Девочка училась в музыкальной школе, параллельно занималась танцами. Такой насыщенный график помогал ей развивать дисциплину, творческое мышление и умение работать над собой.

Атмосфера в семье

Большую роль в формировании её интереса сыграла семейная среда. В доме Серябкиных музыка звучала часто: мать Ольги вечерами садилась за пианино и играла для всей семьи. Эти моменты оставили глубокий след в памяти будущей певицы.

"Она и сейчас играет, но уже для внука — моего сына Луки. Они вместе разучивают детские песенки, и в этом есть какое-то волшебство", — рассказала артистка.

Именно это домашнее тепло и магия звуков помогли сформировать у Серябкиной ощущение, что музыка — это больше, чем хобби, это часть её жизни.

Сцена как призвание

С годами увлечение переросло в осознанный выбор. Ольга поняла, что её истинное предназначение — музыка. Возможность выйти на сцену, спеть или написать новые строки для песни стала для неё не просто развлечением, а настоящей потребностью.

"Скажу честно, когда выходишь на сцену, поешь или пишешь песни — это особая магия, которая захватывает", — отметила певица.

Сегодня Серябкина признаётся: она никогда не ставила перед собой задачу быть кем-то конкретным. Всё получилось естественным образом — она занималась тем, что любила, и именно это постепенно превратилось в профессию.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Удав и кот Матроскин признаны самыми умными героями советских мультфильмов — опрос сегодня в 3:58

Герои детства снова в строю: кого россияне назвали самыми умными в мультиках

Какие качества зрители ценят в героях старых мультфильмов и чему именно они учат детей? Исследование показало неожиданные итоги голосования.

Читать полностью » Итан Хоук объяснил, почему отказался от роли в сегодня в 2:53

Слава как наказание: почему Итан Хоук благодарен за упущенный "Титаник"

Итан Хоук рассказал, почему рад, что не сыграл главную роль в "Титанике", и как этот выбор повлиял на его карьеру и отношение к славе.

Читать полностью » Принц Уильям и Кейт Миддлтон почтили память Лиз Хаттон, умершей от агрессивной опухоли сегодня в 1:59

Кейт Миддлтон прервала отдых: встреча памяти, о которой не могли молчать

Кейт Миддлтон и принц Уильям прервали отпуск ради трогательного события, оставившего след в их личной истории и в сердцах британцев.

Читать полностью » Вуди Аллен заявил, что хотел бы снова снять Дональда Трампа в фильме сегодня в 0:56

Что Вуди Аллен понял о Трампе ещё в 90-х — и почему это актуально сейчас

Вуди Аллен рассказал, кого мечтал бы снова пригласить в свой фильм. Речь идёт о человеке, которого обычно не связывают с кино.

Читать полностью » Любовь Успенская высказалась о разнице между дочерью Татьяной Плаксиной и её возлюбленным вчера в 23:56

"Это её выбор, но…": откровенное признание Успенской об избраннике дочери

Любовь Успенская прокомментировала отношения дочери Татьяны Плаксиной, но её слова вызвали жаркие обсуждения. Что именно сказала певица?

Читать полностью » Незнакомцы незаконно проникли в поместье автора вчера в 22:58

Дом "Кентерберийских рассказов" подвергся налёту: кто "пришёл в гости" к Джеффри Чосеру

В Великобритании неизвестные проникли в историческое поместье, где писал Чосер. Что они искали в доме с многовековой историей?

Читать полностью » Бен Стиллер назвал драму вчера в 20:54

Почему именно неудачная роль сделала Бена Стиллера по-настоящему счастливым

Бен Стиллер рассказал о фильме, который провалился в прокате, но стал для него самым ценным опытом в начале карьеры. Узнайте, почему он так важен.

Читать полностью » Джейми Ли Кертис рассказала об упущенной встрече с принцессой Дианой в 1997 году вчера в 19:59

Горькая ошибка Кертис: момент с Дианой, который нельзя вернуть

Джейми Ли Кертис раскрыла историю о том, как всего за два месяца до трагедии упустила шанс встретиться с принцессой Дианой.

Читать полностью »

Новости
Еда

Как приготовить салат с говяжьим языком
Авто и мото

Дагестан вошёл в тройку регионов с наибольшим числом нарушителей ПДД
Питомцы

Иммунитет собак снижается при стрессе, паразитах и несбалансированном питании
Садоводство

Осенняя обработка деревьев и кустарников обязательна в Иркутской области
Наука и технологии

Ученые обнаружили червя, производящего токсичный аурипигмент в экстремальных условиях
Красота и здоровье

Психиатр Руслан Исаев: у курильщиков уровень витамина С ниже из-за оксидативного стресса
Красота и здоровье

Терапевт Михаил Братусь: почему рыба 1-2 раза в неделю спасает от диабета и болезней сердца
Туризм

Как подготовиться к треккингу: советы новичкам
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet