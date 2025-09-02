От детских фантазий до сцены: как Ольга Серябкина нашла своё призвание

С самого детства у Ольги Серябкиной было много интересов и увлечений. Её фантазия рисовала разные картины будущего: она представляла себя то балериной, то актрисой, то учителем. Но, несмотря на множество идей, сильнее всего девушку манила сцена. Ей хотелось выступать, делиться эмоциями и создавать атмосферу праздника вокруг себя.

Первые шаги в творчестве

Ольга любила придумывать танцевальные движения, сочиняла тексты на мелодии популярных песен и устраивала домашние концерты. Близкие становились её первой публикой, а сама артистка уже тогда ощущала в себе внутреннюю потребность делиться энергией с другими.

"Мне нравилось придумывать танцы, сочинять свои тексты на мелодии известных песен и выступать перед близкими. У меня всегда было какое-то внутреннее чувство, что я должна делиться эмоциями и своей энергией через творчество", — призналась певица Ольга Серябкина.

Музыка сопровождала её с ранних лет. Девочка училась в музыкальной школе, параллельно занималась танцами. Такой насыщенный график помогал ей развивать дисциплину, творческое мышление и умение работать над собой.

Атмосфера в семье

Большую роль в формировании её интереса сыграла семейная среда. В доме Серябкиных музыка звучала часто: мать Ольги вечерами садилась за пианино и играла для всей семьи. Эти моменты оставили глубокий след в памяти будущей певицы.

"Она и сейчас играет, но уже для внука — моего сына Луки. Они вместе разучивают детские песенки, и в этом есть какое-то волшебство", — рассказала артистка.

Именно это домашнее тепло и магия звуков помогли сформировать у Серябкиной ощущение, что музыка — это больше, чем хобби, это часть её жизни.

Сцена как призвание

С годами увлечение переросло в осознанный выбор. Ольга поняла, что её истинное предназначение — музыка. Возможность выйти на сцену, спеть или написать новые строки для песни стала для неё не просто развлечением, а настоящей потребностью.

"Скажу честно, когда выходишь на сцену, поешь или пишешь песни — это особая магия, которая захватывает", — отметила певица.

Сегодня Серябкина признаётся: она никогда не ставила перед собой задачу быть кем-то конкретным. Всё получилось естественным образом — она занималась тем, что любила, и именно это постепенно превратилось в профессию.